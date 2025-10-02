Angela Merkel nennt AfD im ZDF "menschenverachtende Partei"

Alt-Kanzlerin im ZDF-Interview:Merkel nennt AfD "menschenverachtende Partei"
Alt-Kanzlerin Angela Merkel nennt die Deutsche Einheit im ZDF einen "großen Glücksfall". Die AfD kritisiert sie dagegen scharf - und spricht von einer "menschenverachtenden Partei".
Alt-Kanzlerin Angela Merkel hat die AfD scharf kritisiert. Die Partei habe im Jahr 2014 an Pegida angeknüpft, damals seien "Neid, Hass und Rassismus verbreitet" worden, sagt Merkel im Interview mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka.
Die AfD teile Menschen auf in Eliten und das Volk und definiere selbst, wer noch zum Volk gehöre. "Das ist einfach gegen das Grundgesetz. Dort steht: Alle Macht geht vom Volk aus. Und das Volk sind alle deutschen Staatsbürger."
Zwar gebe es Unzufriedenheiten und mitunter sei das Gefühl einiger verlorengegangen, sich entwickeln zu können, aber:
Merkel nennt Einheit "großen Glücksfall"
In dem Interview, das das ZDF um 21:45 Uhr in voller Länge ausstrahlt, nennt Merkel die Wiedervereinigung bei allen Problemen "einen großen Glücksfall". In ihrem Büro, in dem sie nun arbeite, habe früher Margot Honecker gesessen.
"Ich kann von mir sagen: Margot Honecker hat es nicht verhindert, dass ich meinen Weg in der Freiheit gefunden habe, das war eine riesige Chance". Und trotzdem würden sich manche "nicht ausreichend wahrgenommen" fühlen, so Merkel.
Kritik an Rednerliste: Osteuropäer fehlt
Merkel kritisiert aber auch die Rednerliste zum Gedenken an 35 Jahre Deutsche Einheit. Neben Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) spricht dort auch der französische Präsident Emmanuel Macron.
Schließlich hätten auch Osteuropäer unglaublich viel dazu beigetragen, dass es zur Einheit gekommen sei.
