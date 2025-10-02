Deutsche Einheit: Unterschiede in persönlicher Relevanz

Während die Wiedervereinigung eine Mehrheit der Westdeutschen kaum beeinflusst hat, berichten Ostdeutsche mehrheitlich von positiven Folgen. Das zeigt das ZDF-Politbarometer.

Befragte in West- und Ostdeutschland bewerten die Auswirkungen der Wiedervereinigung unterschiedlich.

Am Mittwoch ist die zweitägige Klausur des Bundeskabinetts zu Ende gegangen, bei der es vor allem auch darum gehen sollte, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Inzwischen ist allerdings die Zuversicht in die Problemlösungskompetenz der Bundesregierung deutlich zurückgegangen: Nur noch 46 Prozent glauben, dass die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur Ankurbelung der Wirtschaft leisten wird, 50 Prozent sehen das nicht so (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Im Mai, zu Beginn ihrer Regierungstätigkeit, hatten sich noch 64 Prozent optimistisch geäußert und nur 32 Prozent skeptisch.

In Berlin berät das Kabinett Merz über Reformen. Ein Ziel: mehr Wettbewerbsfähigkeit. Trotz schlechter Umfragen und Finanzlage soll ein Neustart gelingen. 30.09.2025 | 2:34 min

Rund ein Drittel sieht Kompetenz für Arbeitsplätze bei Union

Die Ankündigungen eines deutlichen Stellenabbaus bei Bosch und Lufthansa haben aufgezeigt, dass es beim Thema Wirtschaft inzwischen auch wieder um Arbeitsplätze geht. Hier wird der Union relativ das meiste zugetraut: 34 Prozent sagen, die CDU/CSU besitzt die größte Kompetenz, wenn es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht.

Danach folgen deutlich abgeschlagen SPD (13 Prozent), AfD (neun Prozent), Grüne (sechs Prozent), Linke (fünf Prozent) und FDP (eins Prozent). Allerdings meinen 17 Prozent, dass keine Partei hier eine nennenswerte Kompetenz besitzt und weitere 13 Prozent können die Frage nicht beantworten.

Entlastung der Wirtschaft: Bürokratieabbau als Schlüssel

Wenn es um die Entlastung der Wirtschaft geht, halten 66 Prozent den Bürokratieabbau für die wichtigste Maßnahme, 21 Prozent glauben, dass Steuererleichterungen am meisten bringen würden und neun Prozent direkte Finanzhilfen.

Bis 2030 will der Lufthansa-Konzern 4.000 Stellen abbauen. Betroffen ist davon vor allem die Verwaltung - der Personalbedarf soll hier durch mehr Digitalisierung gesenkt werden. 29.09.2025 | 0:19 min

Projektion

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich die CDU/CSU in der Projektion auf 27 Prozent (plus eins) verbessern, die AfD käme auf 25 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (unverändert).

Die Grünen könnten mit elf Prozent (plus eins) rechnen, die Linke bliebe bei elf Prozent und die FDP bei drei Prozent. Alle anderen Parteien bekämen zusammen acht Prozent (minus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erhalten würde. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine parlamentarische Mehrheit.

Top Ten

Nach dem Negativtrend vor zwei Wochen haben sich die Werte bei den meisten Politikerinnen und Politiker jetzt wieder etwas erholt: Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von?") liegt Verteidigungsminister Boris Pistorius weiterhin auf Rang eins. Er wird auf der Skala von + fünf bis - fünf mit einem Durchschnittswert von 2,2 (hier und im Folgenden Vergleichswert von Ende September: 1,8) bewertet.

Blick nach Sachsen-Anhalt, 35 Jahre nach Wiedervereinigung. Wahlumfragen zeigen politische Gräben, ein Soziologe sieht "Erschöpfung von Veränderungen". Wirtschaft hinkt hinterher, Produktivität wächst. 02.10.2025 | 2:35 min

Deutsche Einheit: Wiedervereinigung vor 35 Jahren

Morgen vor 35 Jahren fand die Wiedervereinigung statt. Relativ unverändert ist seither eine sehr deutliche Mehrheit sowohl im Osten (90 Prozent richtig; acht Prozent falsch) als auch im Westen (92 Prozent richtig; fünf Prozent falsch) der Meinung, dass die Wiedervereinigung grundsätzlich richtig war.

Dennoch ist fast die Hälfte im Westen (47 Prozent) und eine Mehrheit im Osten (57 Prozent) der Meinung, dass die Probleme der Wiedervereinigung zu einem großen Teil noch nicht gelöst sind (gelöst: 49 Prozent bzw. 41 Prozent). Was die Auswirkungen auf das eigene Leben angeht, berichten 62 Prozent der Befragten im Osten von positiven und nur neun Prozent von negativen Auswirkungen (kaum: 26 Prozent) der Wiedervereinigung. Im Westen sieht das ganz anders aus: Hier sagen 64 Prozent, dass die Wiedervereinigung ihr Leben kaum beeinflusst hat, 29 Prozent sprechen von positiven und drei Prozent von negativen Auswirkungen.

"Die Rufe werden jetzt lauter nach einem konsequenteren Vorgehen in der Nato“, sagte Isabelle Schaefers in Brüssel. Andere Stimmen sprechen sich für Besonnenheit aus. 23.09.2025 | 1:47 min

Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der Nato

Seit Wochen provoziert Russland einzelne Nato-Staaten mit Luftraumverletzungen und Zwischenfällen auf hoher See. Darunter hat offensichtlich auch das Image der Nato gelitten: Waren im Juli letzten Jahres noch 48 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Nato militärisch eher gut aufgestellt ist, sagen das jetzt nur noch 35 Prozent. Eine Mehrheit von 54 Prozent sieht das aktuell nicht mehr als gegeben (Juli 24: 42 Prozent).

Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat

Nicht zuletzt als Reaktion auf das militärische Vorgehen von Israel im Gaza-Streifen haben in den letzten Wochen eine Reihe von europäischen Staaten Palästina als selbstständigen Staat anerkannt, was Deutschland aktuell ablehnt. 63 Prozent aller Befragten sprechen sich für eine solche Anerkennung aus, 22 Prozent sind dagegen.