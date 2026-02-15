Politisch motivierte Gewalttaten:Rechte Gewalt hat 2025 erneut zugenommen
Die Polizei zählt für das vergangene Jahr mehr als 1.500 Fälle von rechtsmotivierter Gewalt. Das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Linke fordert Konsequenzen.
Die Zahl der von rechts motivierten Gewalttaten, die die Polizei festgestellt hat, ist 2025 erneut gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.521 Fälle von politisch motivierter Gewalt aus dem rechten Spektrum aktenkundig. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.
Zahl der Gewalttaten könnte noch steigen
Für 2024 sind 1.488 rechtsmotivierte Gewalttaten in der entsprechenden Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) aufgeführt. Im Vorjahr waren der Polizei 1.270 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund bekanntgeworden.
Die Zahl der Taten kann sich allerdings noch ändern, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort an die Linksfraktion vermerkt. Diese liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.
Zum einen müssen die Meldungen der verschiedenen Bundesländer zu rechtsmotivierter Gewalt zunächst an das BKA übermittelt werden. Zum anderen kommt es vor, dass sich die rechte Motivation einer Gewalttat erst im Nachhinein herausstellt und diese auch erst dann in die Statistik einfließt.
Bisher wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl aller rechtsmotivierten Straftaten 2025 leicht gesunken ist, nämlich um rund vier Prozent auf 41.072. Sollten allerdings noch Taten nachgemeldet werden, könnte der Rückgang weniger stark ausfallen.
Zwei rechtsmotivierte versuchte Tötungsdelikte 2025
Typische politisch motivierte Straftaten sind Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Volksverhetzung oder Beleidigung. Zu den Gewaltdelikten zählen etwa Tötungsdelikte, Körperverletzung, Landfriedensbruch, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Freiheitsberaubung und Widerstandsdelikte.
Für die letzten drei Monate von 2025 hat die Linksfraktion zudem Details zu den verübten Gewalttaten mit rechter Motivation erfragt. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass der Polizei im Oktober und im Dezember jeweils ein rechtsmotiviertes versuchtes Tötungsdelikt bekannt wurde.
Die Linke fordert Bundesregierung zum Handeln auf
Ferat Kocak, Innenpolitiker der Linksfraktion, wirft der Bundesregierung vor, den Rechtsextremismus zu verharmlosen:
Um der zunehmenden Gewalt entgegenzuwirken, seien unter anderem eine dauerhafte Finanzierung von Opferberatungsstellen und anderen Projekten gegen Rechtsextremismus notwendig.
