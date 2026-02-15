Rechte Gewalt hat 2025 erneut zugenommen

Die Polizei zählt für das vergangene Jahr mehr als 1.500 Fälle von rechtsmotivierter Gewalt. Das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Linke fordert Konsequenzen.

Es gibt immer mehr rechts motivierte Gewalt in Deutschland. Die Zahl ist von knapp 1.300 Gewalttaten im Jahr 2023 auf mehr als 1.500 Fälle im vergangenen Jahr gestiegen. 15.02.2026 | 0:20 min

Die Zahl der von rechts motivierten Gewalttaten, die die Polizei festgestellt hat, ist 2025 erneut gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.521 Fälle von politisch motivierter Gewalt aus dem rechten Spektrum aktenkundig. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Zahl der Gewalttaten könnte noch steigen

Für 2024 sind 1.488 rechtsmotivierte Gewalttaten in der entsprechenden Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) aufgeführt. Im Vorjahr waren der Polizei 1.270 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund bekanntgeworden.

Die Zahl der Taten kann sich allerdings noch ändern, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort an die Linksfraktion vermerkt. Diese liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Spremberg kämpft mit dem Strukturwandel und gegen den Rechtsextremismus. Die Bürgermeisterin schlägt Alarm, doch in der Stadt gehen die Meinungen weit auseinander. 21.07.2025 | 2:30 min

Zum einen müssen die Meldungen der verschiedenen Bundesländer zu rechtsmotivierter Gewalt zunächst an das BKA übermittelt werden. Zum anderen kommt es vor, dass sich die rechte Motivation einer Gewalttat erst im Nachhinein herausstellt und diese auch erst dann in die Statistik einfließt.

Bisher wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl aller rechtsmotivierten Straftaten 2025 leicht gesunken ist, nämlich um rund vier Prozent auf 41.072. Sollten allerdings noch Taten nachgemeldet werden, könnte der Rückgang weniger stark ausfallen.

Zwei rechtsmotivierte versuchte Tötungsdelikte 2025

Typische politisch motivierte Straftaten sind Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Volksverhetzung oder Beleidigung. Zu den Gewaltdelikten zählen etwa Tötungsdelikte, Körperverletzung, Landfriedensbruch, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Freiheitsberaubung und Widerstandsdelikte.

Der Tod von Enver Şimşek war erst der Anfang. Bis 2007 ermordete die rechtsextreme Terrorgruppe NSU neun weitere Menschen. Betroffene laden zu einer Gedenkveranstaltung ein. 09.09.2025 | 2:45 min

Für die letzten drei Monate von 2025 hat die Linksfraktion zudem Details zu den verübten Gewalttaten mit rechter Motivation erfragt. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass der Polizei im Oktober und im Dezember jeweils ein rechtsmotiviertes versuchtes Tötungsdelikt bekannt wurde.

Die Linke fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Ferat Kocak, Innenpolitiker der Linksfraktion, wirft der Bundesregierung vor, den Rechtsextremismus zu verharmlosen:

Rechte Gewalt eskaliert weiter und die Bundesregierung schaut weg. „ Ferat Kocak, Die Linke

Um der zunehmenden Gewalt entgegenzuwirken, seien unter anderem eine dauerhafte Finanzierung von Opferberatungsstellen und anderen Projekten gegen Rechtsextremismus notwendig.

Quelle: dpa