Christfluencer: Mit Kreuz, Bibel und rechter Propaganda?

Christfluencer bieten Menschen in Krisenzeiten Halt. Doch verbreiten manche nicht nur Glauben, sondern auch gefährliche Botschaften, die bis in Kreise extremer Rechter führen.

Auf Social Media bieten Christfluencer jungen Menschen in Krisenzeiten Halt. Doch nutzen manche von ihnen religiöse Inhalte, um erzkonservative Botschaften zu verbreiten? 28.01.2026 | 28:47 min

Der Content von Christfluencerinnen und Christfluencern auf Social Media dreht sich um persönlichen Glauben. Alles wirkt authentisch, freundlich, aufgeräumt. Christfluencer posten ihre Vorstellung vom richtigen religiösen Leben und Lifestyle, wie sie predigen oder Orientierung in der Bibel finden.

Doch es gibt bei einigen eine klar politische Dimension. Sie vertreten sehr konservative Glaubenspositionen etwa bezüglich der Rolle von Mann und Frau, Abtreibung, Homosexualität oder Geschlechtsidentität.

Was sind Christfluencer? Christfluencer ist ein Sammelbegriff für Influencer mit allen möglichen konfessionellen Ausrichtungen und Glaubensinterpretationen. Ihre Zielgruppe ist oft jünger; einige kombinieren auf ihren Social-Media-Kanälen allgemeine Lifestyle-Tipps mit gelegentlichen Posts zu ihrem Glaubensverständnis.



Andere, zumeist mit einer freikirchlichen und evangelikalen Ausrichtung, machen christliche Mission, Bibeltreue, die Verehrung Jesu und des Heiligen Geistes zu ihrem Beruf. Es gibt bei ihnen oftmals einen konservativen Trend zu eher traditionellen Geschlechterrollen und viele sind etwa gegen Sex vor der Ehe oder Abtreibung.



Bei manchen gibt es Verbindungen zu rechtspopulistischen Strömungen, zur neurechten Szene oder zur AfD.

In die Kritik geriet eine der bekanntesten Christfluencerinnen, Jasmin Friesen, mit ihrem Kanal "liebezurbibel". Sie betreibt mit einer Christfluencer-Kollegin auch einen erfolgreichen Podcast. Darin erklärt sie: "Wenn Gott sagt, er verachtet Homosexualität, wenn Gott sagt, es ist nicht sein Wille, Jana, mir passt das auch nicht. […], er meint es nicht böse, aber es entspricht einfach nicht seiner Ordnung." Liberale Theologie lehnt sie ab:

Wir glauben, dass die Bibel zeitlos ist und dass sie allgemein gültig ist für uns und unser Leben und uns Richtungsweisung gibt. „ Jasmin Friesen, Christfluencerin

Christfluencer erreichen immer mehr junge Menschen in den sozialen Medien. ZDFheute live zeigt, was dahinter steckt. 01.11.2025 | 22:41 min

Ihr Kinderbuch "Jesus und Gender" bewirbt Friesen auf Instagram mit: "Der wandelnde Zeitgeist und die Transgender-Ideologie, der anfängt, die Gedanken und Anschauungen unserer Kinder zu pervertieren und zu verzerren, fordert von uns, biblische Wahrheiten in die Herzen der jungen Kinder fest einzuprägen."

Abtreibung ist die einzige Operation, die Du nicht überleben sollst. „ Christfluencerin Jasmin Friesen

Friesen betont oft, sie sei unpolitisch. Der Theologe Hans-Ulrich Probst forscht zur religiösen Rechten und sagt, es sei Camouflage, wie sie mit zentralen Themen umgehe. "Die sind hochpolitisch, weil sie gesellschaftlich massiv, auch polarisierend, diskutiert werden."

In einer Zeit, in der klassische Kirchen zunehmend an Bedeutung verlieren, versuchen Freikirchen gezielt junge Menschen für sich zu gewinnen - auch via Social Media. 24.06.2025 | 9:01 min

Beobachtungen durch den Verfassungsschutz

Friesen kooperiert oft mit dem Christfluencer Leonard Jäger, alias "Ketzer der Neuzeit", der laut Verfassungsschutz Baden-Württemberg Extremist ist und beobachtet wird.

Jäger postet seine Ablehnung von Abtreibung und Gender-Vielfalt. Er vergleicht in einem Video Migranten mit Kakerlaken und sagt danach: "Das ist jetzt gerade der voll schwierige Vergleich, auf jeden Fall problematisch. Nein, schneiden wir raus." Was er dann nicht macht.

Die Initiative "YouthBridge" aus München bringt Jugendliche verschiedener Religionen und Herkunft zusammen, um Verständnis und Toleranz zu fördern. 20.12.2025 | 1:24 min

Verbindungen zur AfD

Seine Videos zeigen Connections zur AfD-Chefin Alice Weidel und zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch sowie zu diversen anderen Politikern der AfD, etwa aus erwiesen rechtsextremen Landesverbänden oder der inzwischen aufgelösten Jungen Alternative.

Ein Video mit einem Interview mit Weidel kurz vor der Bundestagswahl 2025 beendet Jäger wie folgt: "Gottes Segen! Und ich drück die Daumen, dass das was wird mit der Wahl." Das postet auch Friesen. Der Theologe Probst kritisiert, dass sie damit "zur Normalisierung auch von extrem rechten Positionen von Leonard Jäger beiträgt".

Den beschreibt Probst als "zentralen Akteur für die Präsenz extrem rechter Themen im Social-Media-Kontext". Jäger bringe "ein Programm zur Geltung, das vielleicht nicht offensichtlich Parteiwerbung ist. Aber die Themen, die er bespielt, leisten natürlich der extremen Rechten und der AfD Vorschub."

Beatrix von Storch hat in AfD-Strategiepapieren "kirchennahe Christen", respektive "konservative Protestanten und Katholiken" als Gruppen identifiziert, in denen "die AfD ihr Potenzial nicht ausgeschöpft" habe. Um es zu heben, gelte es "Brücken" zu ihnen zu schlagen.

Weiter heißt es, Arbeitsgruppen der Fraktion "schlagen Maßnahmen für Themen und eine Kommunikationsstrategie vor, um in diesen Gruppen stärker zu werden". Jägers Veröffentlichungen und Kontakte wirken wie ein Teil einer solchen Strategie.

Friesen und Jäger haben weder die Interview-Anfragen von ZDF-Die Spur noch ausführliche Fragekataloge beantwortet.

Informationen zur Recherche Das ZDF-Team von "Die Spur" hat die Social-Media-Accounts insbesondere von zwei prägenden Christfluencern intensiv ausgewertet: Jasmin Friesen mit ihrem Kanal "liebezurbibel" und Leonard Jäger, alias "Ketzer der Neuzeit".



Die Autoren haben zahlreiche Posts und Content auf unterschiedlichen Plattformen analysiert, mit Hilfe der Religionswissenschaftlerin Prof. Dorothea Lüddeckens, die zu Religion im digitalen Raum forscht, und dem Theologen Hans-Ulrich Probst, dessen Fachgebiet Themen und Netzwerke der religiösen Rechten sind.



Sie sind dabei auf etwas gestoßen, das sie intern Brückenthemen genannt haben: Themen aus dem Bereich Männerbild, Frauenbild, Geschlechtsidentität, Abtreibung, Queerness, die von beiden Influencern christlich aufgeladen werden und eindeutig politischer Natur sind.



Bei Jäger führen diese politischen Themen bis zur AfD und in die USA, bis ins Trump-Umfeld, und bis zur dortigen religiösen Rechten, die bereits erfolgreich Einfluss auf die US-Politik genommen hat. Jäger hat auch Verbindungen zu Organisationen dieser Szene, die sich in Europa finanziell engagieren. Einige dieser Organisationen versuchen laut Kritikern mit erheblichen Finanzmitteln, ihre religiös-radikale Agenda auch in Europa in Gesetze für alle gießen zu lassen, egal ob man gläubig ist oder nicht.