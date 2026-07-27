Nach Kabinettsumbildung:Live: Merz zu seinem Team-Umbau
Merz baut sein Team um: Auf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll nach ZDF-Informationen die Abgeordnete Franziska Hoppermann folgen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit Merz.
Kanzler Merz baut sein Team weiter um - in einer Pressekonferenz stellt er sich den Fragen - ZDFheute live analysiert.
Einige Tage lang war unklar, wer Patrick Schnieder als Verkehrsminister nachfolgen soll. Nun steht fest: Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, soll das Amt übernehmen. Kritik gab es zum Umgang mit Patrick Schnieder, der schließlich um seine Entlassung bat.
Offen ist dagegen noch, wer Carsten Linnemann als CDU-Generalsekretär nachfolgt. Linnemann soll künftig das Gesundheitsministerium übernehmen. Die Entscheidung soll heute bekannt gegeben werden. Nach ZDF-Informationen soll die CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin werden. Das Amt des Generalsekretärs zählt zu den wichtigsten Positionen in der Partei. Auch Angela Merkel war einst CDU-Generalsekretärin.
Warum baut Merz so viel in seinem Kabinett um? Stärkt Merz mit dem Umbau seine Macht in Partei und Regierung? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer und dem Politikwissenschaftler Prof. Marc Debus. Seid dabei und stellt eure Fragen!
ZDFheute live startet um 11.50 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.