Merz baut sein Team um: Auf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll nach ZDF-Informationen die Abgeordnete Franziska Hoppermann folgen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit Merz.

Kanzler Merz baut sein Team weiter um - in einer Pressekonferenz stellt er sich den Fragen - ZDFheute live analysiert.

Einige Tage lang war unklar, wer Patrick Schnieder als Verkehrsminister nachfolgen soll. Nun steht fest: Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, soll das Amt übernehmen. Kritik gab es zum Umgang mit Patrick Schnieder, der schließlich um seine Entlassung bat.

Offen ist dagegen noch, wer Carsten Linnemann als CDU-Generalsekretär nachfolgt. Linnemann soll künftig das Gesundheitsministerium übernehmen. Die Entscheidung soll heute bekannt gegeben werden. Nach ZDF-Informationen soll die CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin werden. Das Amt des Generalsekretärs zählt zu den wichtigsten Positionen in der Partei. Auch Angela Merkel war einst CDU-Generalsekretärin.

Warum baut Merz so viel in seinem Kabinett um? Stärkt Merz mit dem Umbau seine Macht in Partei und Regierung? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer und dem Politikwissenschaftler Prof. Marc Debus. Seid dabei und stellt eure Fragen!