"Ich wäre nicht erfolgreich gewesen":Frühere Aussage fällt Linnemann auf die Füße
Carsten Linnemann zweifelte vor gut einem Jahr an seiner Eignung als Gesundheitsminister. Heute sieht er sich bereit für das Amt und will sich aber "noch tiefer einarbeiten".
Der designierte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) weist Zweifel an seiner Eignung für das Amt zurück und begründet, warum er sich vor einem Jahr noch gegen das Gesundheitsressort ausgesprochen hatte.
"Ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe, ist doch klar", sagte Linnemann der "Bild":
Hintergrund sind Äußerungen aus einem "Phoenix"-Interview im Mai 2025. Damals hatte der Volkswirt erklärt, es sei nicht "sein Ding", Minister zu sein, nur damit das irgendwo in Wikipedia stehe.
"Ich wäre nicht erfolgreich gewesen. Wenn sie mich aufgestellt hätten, etwa als Gesundheitsminister, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt: 'Warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun?' - und deswegen: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du kannst", sagte Linnemann vor gut einem Jahr.
Heute bewertet Linnemann die Situation anders. "Wenn die Uhr auf die Zeit kurz nach der Bundestagswahl zurückgedreht würde, würde ich wieder so antworten. Die Ausgangslage war damals eine andere", sagte er der "Bild".
Sozialpolitik statt Gesundheitsressort
Im Bundestagswahlkampf habe er sich vor allem für die Abschaffung des Bürgergelds eingesetzt. Dieses zentrale Wahlversprechen der Union habe er unbedingt umsetzen wollen.
Deshalb sei er nach der Wahl CDU-Generalsekretär geblieben und habe zusätzlich den Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für Arbeit und Soziales übernommen, um die Reform der Grundsicherung voranzutreiben.
Inzwischen sei das Bürgergeld Geschichte und die neue Grundsicherung eingeführt. Gleichzeitig habe er seit mehr als einem Jahr im Koalitionsausschuss auch die Gesundheitspolitik mitverhandelt. Dabei habe sich gezeigt, dass im Gesundheitswesen erheblicher Reformbedarf bestehe.
Das Gesundheitsministerium sei "zu einem der zentralen Reformressorts der Regierung geworden", sagte Linnemann.
Zugleich kündigte er an, an den von seiner Vorgängerin Nina Warken eingeleiteten Reformen anzuknüpfen.
Weniger Krankenkassen als Ziel
Als Ziele nannte Linnemann unter anderem eine Verringerung der Zahl der Krankenkassen und stabile Sozialbeiträge. "Für die Reduzierung der Zahl der Krankenkassen setze ich mich ja seit Langem ein", sagte er. "Und dass die Sozialbeiträge stabilisiert, ja eigentlich sinken müssten, steht außer Frage. Aber es wird nicht einfach werden. Da mache ich mir nichts vor."
Warken soll im Zuge der Kabinettsumbildung Kanzleramtsministerin werden. Die Umbildung war nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn notwendig geworden.
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