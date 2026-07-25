Frühere Aussage fällt Linnemann auf die Füße

Carsten Linnemann zweifelte vor gut einem Jahr an seiner Eignung als Gesundheitsminister. Heute sieht er sich bereit für das Amt und will sich aber "noch tiefer einarbeiten".

Im Mai 2025 sah sich Carsten Linnemann gar nicht als Gesundheitsminister. Gut ein Jahr später soll er nun das Gesundheitsressort übernehmen. "Ich traue mir das zu", so Linnemann. 25.07.2026 | 0:42 min

Der designierte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) weist Zweifel an seiner Eignung für das Amt zurück und begründet, warum er sich vor einem Jahr noch gegen das Gesundheitsressort ausgesprochen hatte.

"Ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe, ist doch klar", sagte Linnemann der "Bild":

Ich weiß, dass ich mich noch tiefer werde einarbeiten müssen. Aber ich traue mir das zu. „ Carsten Linnemann, designierter Gesundheitsminister

Hintergrund sind Äußerungen aus einem "Phoenix"-Interview im Mai 2025. Damals hatte der Volkswirt erklärt, es sei nicht "sein Ding", Minister zu sein, nur damit das irgendwo in Wikipedia stehe.

"Ich wäre nicht erfolgreich gewesen. Wenn sie mich aufgestellt hätten, etwa als Gesundheitsminister, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt: 'Warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun?' - und deswegen: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du kannst", sagte Linnemann vor gut einem Jahr.

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Heute bewertet Linnemann die Situation anders. "Wenn die Uhr auf die Zeit kurz nach der Bundestagswahl zurückgedreht würde, würde ich wieder so antworten. Die Ausgangslage war damals eine andere", sagte er der "Bild".

Sozialpolitik statt Gesundheitsressort

Im Bundestagswahlkampf habe er sich vor allem für die Abschaffung des Bürgergelds eingesetzt. Dieses zentrale Wahlversprechen der Union habe er unbedingt umsetzen wollen.

Deshalb sei er nach der Wahl CDU-Generalsekretär geblieben und habe zusätzlich den Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für Arbeit und Soziales übernommen, um die Reform der Grundsicherung voranzutreiben.

Inzwischen sei das Bürgergeld Geschichte und die neue Grundsicherung eingeführt. Gleichzeitig habe er seit mehr als einem Jahr im Koalitionsausschuss auch die Gesundheitspolitik mitverhandelt. Dabei habe sich gezeigt, dass im Gesundheitswesen erheblicher Reformbedarf bestehe.

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Das Gesundheitsministerium sei "zu einem der zentralen Reformressorts der Regierung geworden", sagte Linnemann.

Das war auch der Grund, warum mich der Bundeskanzler gebeten hat, das Ressort zu übernehmen. „ Carsten Linnemann, desginierter Gesundheitsminister

Zugleich kündigte er an, an den von seiner Vorgängerin Nina Warken eingeleiteten Reformen anzuknüpfen.

Weniger Krankenkassen als Ziel

Als Ziele nannte Linnemann unter anderem eine Verringerung der Zahl der Krankenkassen und stabile Sozialbeiträge. "Für die Reduzierung der Zahl der Krankenkassen setze ich mich ja seit Langem ein", sagte er. "Und dass die Sozialbeiträge stabilisiert, ja eigentlich sinken müssten, steht außer Frage. Aber es wird nicht einfach werden. Da mache ich mir nichts vor."

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Warken soll im Zuge der Kabinettsumbildung Kanzleramtsministerin werden. Die Umbildung war nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn notwendig geworden.

Quelle: dpa, AFP