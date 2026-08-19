"Bild": Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis März 2027

Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an den Grenzen zu allen neun deutschen Nachbarländern. Nun sollen die Kontrollen um weitere sechs Monate verlängert werden.

Bundesinnenminister Dobrindt will die Grenzkontrollen an den Grenzen um ein halbes Jahr verlängern. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass er der EU-Kommission ein Gesuch zukommen lassen will. 18.08.2026 | 0:17 min

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verlängert die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen offenbar um ein weiteres halbes Jahr.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, wollte Dobrindt am Dienstag ein entsprechendes Gesuch an die Kommission der EU schicken. Damit verlängern sich die Grenzkontrollen automatisch um sechs Monate über den 15. September hinaus, wenn die EU-Kommission nicht widerspricht. Der Bild-Zeitung sagte der Innenminister:

Die Entwicklungen an den europäischen Außengrenzen zeigen: Das Zurückdrängen der illegalen Migration braucht weiterhin Kontrollen. „ Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Kontrollen nur im Fall "außergewöhnlicher Umstände"

In Deutschland finden seit September 2024 Kontrollen an allen Landesgrenzen zu den neun Nachbarländern statt. In den Jahren zuvor waren diese bereits zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz eingeführt worden.

Seit Montag gibt es an allen deutschen Landesgrenzen verschärfte Grenzkontrollen. Damit will Bundesinnenministerin Faeser die Zahl unerwünschter Einwanderungen eindämmen. Doch was bringen die Kontrollen wirklich? 19.09.2024 | 1:51 min

Dabei darf ein EU-Mitgliedsland laut Schengen-Kodex eigentlich nur im Fall "außergewöhnlicher Umstände" wieder an den Grenzen kontrollieren - und zwar "vorübergehend" und als "letztes Mittel".

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa