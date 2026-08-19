"Bild": Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis März 2027

Laut "Bild"-Zeitung:Dobrindt verlängert offenbar Grenzkontrollen bis März 2027
Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an den Grenzen zu allen neun deutschen Nachbarländern. Nun sollen die Kontrollen um weitere sechs Monate verlängert werden.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verlängert die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen offenbar um ein weiteres halbes Jahr.
Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, wollte Dobrindt am Dienstag ein entsprechendes Gesuch an die Kommission der EU schicken. Damit verlängern sich die Grenzkontrollen automatisch um sechs Monate über den 15. September hinaus, wenn die EU-Kommission nicht widerspricht. Der Bild-Zeitung sagte der Innenminister:
Kontrollen nur im Fall "außergewöhnlicher Umstände"
In Deutschland finden seit September 2024 Kontrollen an allen Landesgrenzen zu den neun Nachbarländern statt. In den Jahren zuvor waren diese bereits zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz eingeführt worden.
Dabei darf ein EU-Mitgliedsland laut Schengen-Kodex eigentlich nur im Fall "außergewöhnlicher Umstände" wieder an den Grenzen kontrollieren - und zwar "vorübergehend" und als "letztes Mittel".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Migration
- Interview
Bundesinnenminister zu GEAS:Dobrindt: EU-Asylreform "ein großer Meilenstein"mit Video5:42
"Element unserer Neuordnung":Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis Herbst 2026mit Video0:24
- FAQ
Symbolpolitik oder wirksam?:Welchen Effekt verschärfte Grenzkontrollen habenvon Jan Schneider und Oliver Klein
Überstunden größter Posten:Grenzkontrollen kosten mehr als 80 Millionen Euro