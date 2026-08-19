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Deutschland

"Bild": Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis März 2027

Laut "Bild"-Zeitung:Dobrindt verlängert offenbar Grenzkontrollen bis März 2027

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Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an den Grenzen zu allen neun deutschen Nachbarländern. Nun sollen die Kontrollen um weitere sechs Monate verlängert werden.

Alexander Dobrindt bei der Pressekonferenz zur Reform des Rechts der Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt.

Bundesinnenminister Dobrindt will die Grenzkontrollen an den Grenzen um ein halbes Jahr verlängern. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass er der EU-Kommission ein Gesuch zukommen lassen will.

18.08.2026 | 0:17 min

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verlängert die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen offenbar um ein weiteres halbes Jahr.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, wollte Dobrindt am Dienstag ein entsprechendes Gesuch an die Kommission der EU schicken. Damit verlängern sich die Grenzkontrollen automatisch um sechs Monate über den 15. September hinaus, wenn die EU-Kommission nicht widerspricht. Der Bild-Zeitung sagte der Innenminister:

Die Entwicklungen an den europäischen Außengrenzen zeigen: Das Zurückdrängen der illegalen Migration braucht weiterhin Kontrollen.

Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Kontrollen nur im Fall "außergewöhnlicher Umstände"

In Deutschland finden seit September 2024 Kontrollen an allen Landesgrenzen zu den neun Nachbarländern statt. In den Jahren zuvor waren diese bereits zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz eingeführt worden.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heuteXpress in dem Beitrag "Verlängerung von Kontrollen an Außengrenzen" am 18.08.2026 um 20:34 Uhr.
Themen
Alexander DobrindtMigrationCSU

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