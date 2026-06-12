Innenminister Dobrindt: EU-Asylreform "ein großer Meilenstein"

Bundesinnenminister zu GEAS:Dobrindt: EU-Asylreform "ein großer Meilenstein"
Bundesinnenminister Dobrindt lobt das EU-Asylsystem als großen "Meilenstein". Kritik an GEAS weist er zurück. Greife die Reform, sei ein Ende der deutschen Grenzkontrollen möglich.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat das Inkrafttreten des EU-Asylsystems (GEAS) als "Meilenstein" für Europa bezeichnet. Es werde für "eine neue Ordnung" im Bereich Migration und schnellere Verfahren sorgen, sagte der CSU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.
Die Einigung sei "eine große Leistung". In der Europäischen Union gebe es "jetzt wieder eine faire Lastenverteilung".
Zu den neuen Maßnahmen gehört unter anderem ein Schnell-Check für Migranten, die systematische Erfassung ihrer Fingerabdrücke in einer Datenbank sowie beschleunigte Asylverfahren für Menschen aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote. Für Asylverfahren an den Außengrenzen werden Grenzlager eingerichtet.
Dobrindt weist Kritik an GEAS zurück
Menschenrechtsorganisationen warnen vor einer Aushöhlung der Rechte Schutzsuchender. Der Bundesinnenminister wies den Vorwurf zurück, dass die Asylreform dazu führen könne, dass Familien mit Kindern an den EU-Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten würden. Man müsse nicht gleich an Familien mit Kindern denken, sagte Dobrindt.
"Wir haben immer vom Schutz an den Außengrenzen gesprochen, der wird jetzt deutlich gehärtet", so Dobrindt weiter. Dazu gehörten auch schnelle Verfahren, die an den Außengrenzen etabliert würden.
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Dobrindt: Ende der Kontrollen an deutscher Grenze "möglich"
Mit Blick auf die Umsetzung der Asylreform bat Dobrindt um Geduld. "Dass das am ersten Tag nicht alles hundertprozentig funktioniert, das kann ich mir vorstellen. Aber die Vereinbarungen sind da."
Dennoch habe man "an den Binnengrenzen mit einem erheblichen Maß an Aufkommen zu tun". Zurückweisungen an den deutschen Grenzen würden nach wie vor durchgeführt, betonte der Bundesinnenminister.
Erweise sich GEAS als funktionsfähig, sei es auch möglich, die Kontrollen an der deutschen Grenze sukzessive zu beenden. "Aber da sind wir heute noch nicht".
EU: Neue Vorschriften für Asylrecht in Kraft getreten
Das 2024 beschlossene GEAS ist um Mitternacht in Kraft getreten. Mit dem Asylpakt will die Europäische Union Asylverfahren stärker vereinheitlichen, die Kontrolle der Außengrenzen verschärfen und die Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der EU neu regeln. Damit wird die umfassendste Änderung des EU-Asylrechts seit Jahren wirksam.
Für die Umsetzung der neuen Vorschriften hatten die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit. Laut EU-Kommission ist sie aber noch nicht abgeschlossen.
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