Asylreform GEAS: Verwirrung um Abstimmung, am Ende steht Mehrheit

Bei der Debatte über die europäische Asylreform kochen im Bundestag die Emotionen hoch. Von Haftanstalten ist die Rede. Plötzlich gibt es Verwirrung, am Ende steht die Mehrheit.

Verwirrung um Abstimmung, aber am Ende steht die Mehrheit

Der Bundestag hat heute zwei Gesetze beschlossen, mit denen die EU-Reform umgesetzt wird. In Zukunft soll schon an den EU-Außengrenzen über Asyl entschieden werden. 27.02.2026 | 1:46 min

Es wird schwerlich zufällig sein, dass der CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Bundestag den Abschiebeflug von 20 Menschen nach Afghanistan anspricht. Gestern Morgen seien die Straftäter ausgeflogen worden, sagt er. Schwerlich lässt sich an einen zeitlichen Zufall glauben. Dobrindt sagt:

Wir bringen Ordnung in die Migrationspolitik. „ Alexander Dobrindt, CSU

Und zwar mit "Kontrolle, Kurs und klarer Kante". Klare Kante - genau die will die Union zeigen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will das Beschäftigungsverbot für Asylbewerber lockern. Unabhängig vom Asylverfahren soll jeder nach drei Monaten Aufenthalt arbeiten können. 22.02.2026 | 1:30 min

SPD hatte Bauchschmerzen im Vorfeld

Die bislang umfangreichste Reform des Asylrechts geht vor allem auf ihr Konto. Deutschland muss die neuen Regeln des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in nationales Recht umsetzen - und die Bundesregierung einigt sich auf eine eingreifende Umsetzung.

Beim Koalitionspartner SPD gab es im Vorfeld durchaus Bauchschmerzen, einigen Sozialdemokraten ging die Ausgestaltung zu weit. Die SPD steht eigentlich für eine liberale Flüchtlingspolitik, wobei einiges Dobrindts Vorgängerin Nancy Faeser schon angestoßen hatte.

Die Zahl der gestellten Erstanträge auf Asyl hat sich 2025 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Die Gründe dafür sind aber nicht nur Grenzkontrollen. 22.12.2025 | 1:58 min

Nun verteidigt die SPD die Reform

Die SPD-Abgeordnete Sonja Eichwede verteidigt nun die Reform. Die SPD hatte noch Verbesserungen für die Gesundheitsversorgung für Kinder hineinverhandelt. Aber es wurde eben nicht zufällig die heutige Abstimmung mit dem sogenannten Tariftreuegesetz verknüpft.

Im Vorfeld galt als sehr wahrscheinlich, dass eine Mehrheit erreicht wird, interessant ist dann eher, wer mit der Fraktion gestimmt hat und wer gegen sie.

Worum es bei der Asylreform geht

Zu den Inhalten: Im Kern geht es darum, die Außengrenzen neu zu ordnen. So sollen Schutzsuchende, die über ein anderes Land eingereist sind, in eben dieses wieder zurück. Das ist nicht neu, soll aber neu ausgestaltet werden.

Dafür sollen sogenannte Sekundärmigrationszentren eingerichtet werden, zum Teil direkt an den Außengrenzen. Wer dort untergebracht wird, kann diese möglicherweise nur tagsüber verlassen.

Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, Asylbewerber leichter und schneller in Drittstaaten abzuschieben. 18.12.2025 | 0:32 min

Asylsuchende können in das Land, in dem sie registriert sind, zurückreisen, aber sie können sich nicht frei in Deutschland bewegen.

Scharfe Kritik von Grünen und Linken

Das kritisieren Linke und Grüne scharf. Grünen-Innenpolitiker Lukas Benner spricht von "Haftanstalten". Die Eingriffe in die Bewegungsfreiheit müsse ein Richter anordnen.

Sie sägen an Grundpfeilern unseres Rechtsstaates. „ Lukas Benner, Grüne

Sogar Kinder könnten dem Gesetz zufolge inhaftiert werden. Benner mahnt: "Das ist kein Ort für Kinder." Linken-Politikerin Clara Bünger sagt, dass sie selbst einmal ein Zentrum besuchte, und betont: "Haft kann niemals dem Wohl eines Kindes dienen." Auch Bünger nutzt die Begriffe Haft und Lager. Benner und Bünger sprechen beide von der größten Asylrechtsverschärfung seit 1993.

Die neuen Immigrationspläne beunruhigen Menschenrechtler. Flüchtlingen würden "viele Möglichkeiten verwehrt, um ihr Asyl einzuklagen", meint Julia Duchrow, Generalsekretärin Amnesty International Deutschland. 10.12.2025 | 8:56 min

Wortgefecht zwischen AfD und CDU

Die AfD findet die Reform an sich richtig, aber sie gehe nicht weit genug. "Es wird nicht reichen", sagt Maximilian Krah, Abgeordneter der AfD. Er glaubt, das Problem der illegalen Zuwanderung werde so nicht gelöst.

Emotional aufgeladen ist es im Bundestag in mehreren Momenten. Etwa, als der CDU-Politiker Alexander Throm spricht. Ein AfD-Abgeordneter bittet um eine Zwischenfrage. "Sie sollten sich schämen", wirft er der Regierung vor. "Sie sollten sich dafür schämen, dass Sie die Massenmigration hier zulassen, dass unsere Bevölkerung terrorisiert wird, dass vergewaltigt, abgestochen und ermordet wird."

Throm erwidert, die Formulierung sei hetzerisch und falsch. "Wir trocknen mit diesem Gesetz Ihre Themen aus", erwidert der CDU-Abgeordnete dem AfD-Abgeordneten. Das sagt viel aus.

Plötzlich Verwirrung um die Abstimmung

Am Ende der Debatte - eigentlich steht jetzt die Abstimmung an - gibt es plötzlich Verwirrung. Die Opposition sieht keine klare Mehrheit. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sagt:

Die händische Abstimmung war nicht eindeutig. „ Julia Klöckner, CDU

Klöckner beantragt daher einen sogenannten Hammelsprung. Dabei müssen Abgeordnete das Plenum verlassen und durch separate Türen wieder eintreten. Fast zeitgleich findet aber auch eine namentliche Abstimmung statt - mehrere Gesetze erfordern diese.

Julia Klöckner war im Gazastreifen in einem von der israelischen Armee kontrollierten Teil. Sie betont Israels Existenzrecht und die Freundschaft – äußert aber auch Kritik an der Siedlungspolitik. 12.02.2026 | 6:56 min

"Das habe ich noch nicht erlebt"

Gerd-Joachim von Fallois berichtet für den Fernsehsender phoenix schon seit Jahrzehnten aus dem Bundestag. "Das habe ich noch nicht erlebt", sagt er. Aber die Juristen des Bundestages wüssten schon, was rechtens sei.

Um 10:48 Uhr müssen alle Abgeordneten den Saal verlassen und wieder eintreten. Eine Tür steht für Ja, eine andere für Nein. Zugleich wird namentlich abgestimmt. Am Ende gibt es ein Ergebnis, bei beiden Verfahren. Die Mehrheit für die Reform steht.