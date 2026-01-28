Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt:Regierung erwartet 2026 nur noch ein Prozent Wachstum
von Johannes Lieber
Ein Prozent soll die deutsche Wirtschaft dieses Jahr wachsen, erwartet zumindest die Regierung. Was nach der lang ersehnten Erholung klingt, könnte sich als Strohfeuer entpuppen.
Eigentlich klingt es ja gar nicht so schlecht: ein Prozent Wachstum. Wenn die Prognose von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eintrifft, wäre das eine deutliche Steigerung zu den vergangenen drei Jahren.
2025 gab es nur ein minimales Wachstum von 0,2 Prozent. Davor schrumpfte die deutsche Wirtschaft sogar zwei Jahre in Folge.
Zur Stunde stellt Reiche den Jahreswirtschaftsbericht vor. Am Dienstag hatte sie das Wachstum in Deutschland als nicht zufriedenstellend bezeichnet. Das Wachstum in diesem und im nächsten Jahr werde fast ausschließlich ausgelöst durch staatliche Ausgaben, sagte Reiche mit Blick auf milliardenschwere, schuldenfinanzierte Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur sowie Verteidigung.
Reiche rechnete zunächst mit mehr Wachstum
Zur Wahrheit gehört: Noch im Oktober war Reiche von 1,3 Prozent Wachstum ausgegangen. Diese deutlich positivere Prognose muss sie nun korrigieren. Im Wirtschaftsbericht, der ZDFheute vorliegt, wird das besonders mit der schwierigen Weltlage begründet.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass das deutsche Exportgeschäft auch in diesem Jahr schrumpfen wird:
Trumps Zölle werden Wirtschaft weiterhin belasten
Im Streit um Grönland hatte US-Präsident Donald Trump erst Zusatzzölle angedroht, die nun aber wohl nicht kommen. Trotzdem machen die bestehenden Einfuhrgebühren in die USA der Wirtschaft weiterhin zu schaffen, heißt es in dem Bericht.
Auch weiterhin hohe Energiepreise, langwierige Genehmigungen und hohe Bürokratiekosten machen den deutschen Firmen demnach Probleme. Alles Punkte, in denen die Regierung schnelle Besserung verspricht.
Wachstum nur ein Strohfeuer?
Ein Lichtblick ist laut Bericht die "binnenwirtschaftliche Dynamik", also die innerdeutsche Entwicklung der Wirtschaft. Sie gleicht das Export-Minus aus und dreht die Gesamtrechnung ins Positive. Zwei Drittel des Wachstums schreibt sich die Regierung und ihren Maßnahmen selbst zu.
Damit sind zu großen Teilen die Sondervermögen für die Infrastruktur und die Bundeswehr gemeint, die auch die deutsche Wirtschaft ankurbeln sollten und das wohl auch tun. Nachhaltiges Wachstum sind diese Milliardeninvestitionen aber sicher nicht, auch wenn es gute Gründe für sie gibt.
Fratzscher fordert mehr Investitionen
Deshalb braucht es zusätzlich zu den öffentlichen, auch private Investitionen, sagt Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher ZDFheute. Wenn der Staat mehr investiere, führe das auch dazu, dass Unternehmen mehr existieren.
Für einen nachhaltigen Aufschwung braucht es laut Fratzscher jetzt mehr Fachkräfte, Reformen im Sozialsystem und den Abbau von Bürokratie. Keine neuen Erkenntnisse, aber die Bundesregierung hat sich in ihrem ersten knappen Jahr laut Kritikern nicht unbedingt reformfreudig gezeigt.
Industrie mahnt Reformen an
Grundsätzlich positiv blickt die deutsche Industrie auf die Wachstumsprognose. Es sei aber "nicht dauerhaft", sagt Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie.
In diesem Jahr sei es die Aufgabe der Bundesregierung "Signale zu senden, damit private Investitionen stattfinden", sagt die ehemalige CDU-Politikerin ZDFheute.
Erster Bericht nach Habeck
Es ist der erste Jahreswirtschaftsbericht nach dem Ende der Amtszeit des ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Ihn hatten Teile der Union den "schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten" genannt.
Katherina Reiche kann jetzt auf das berühmte Licht am Ende des Tunnels verweisen. Grund dafür sind aber besonders Schulden, die die Ampel-Koalition nicht zur Verfügung hatte, von Habeck aber gefordert worden waren.
Für 2027 rechnet Reiche wieder mit einem Wachstum von 1,3 Prozent, so wie sie es ursprünglich auch für dieses Jahr vorgesehen hatte. Diesmal soll es dann wirklich klappen.
