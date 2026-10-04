Merz in Ukraine: "Auf unsere Hilfe könnt ihr weiter zählen"

Bei einem Besuch in Kiew bekräftigt Friedrich Merz die deutsche Unterstützung für die Ukraine, es soll neue Militärhilfe geben. Vor einer Ruine appelliert der Kanzler an Putin.

Merz in Kiew: "Auf unsere Hilfe könnt ihr weiter zählen"

Umarmung am Maidanplatz: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am Sonntag in Kiew. Quelle: dpa / Kay Nietfeld

Symbolträchtige deutsche Unterstützung für Kiew trotz anhaltender Angriffe und Drohungen aus Moskau: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag überraschend die Ukraine besucht - mit konkreter Militärhilfe im Gepäck. Kurz nach seiner Ankunft in Kiew ertönten die Sirenen und eine Brücke der ukrainischen Hauptstadt wurde nach Behördenangaben von einer russischen Drohne getroffen.

Erst am Vortag hatte Moskau Ausländer und Diplomaten davor gewarnt, die ukrainische Hauptstadt zu besuchen.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Sonntagmorgen überraschend in Kiew eingetroffen. Es solle neue Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine geben, hieß es aus Regierungskreisen. 04.10.2026 | 0:23 min

"Hören Sie diesen Krieg auf!"

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin forderte Merz zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungsbereitschaft auf. "Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges", sagte der Kanzler.

Aber diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine müssen aufhören. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Merz nahm in Begleitung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die bei einem Drohnenangriff getroffene Akademie der Wissenschaften in Kiew in Augenschein.

"Ein Angriff auf die Akademie der Wissenschaften in Kiew, mitten in der Stadt, übrigens wenige 100 Meter von der deutschen Botschaft entfernt. Und heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew", sagte Merz. Das seien "tägliche Kriegsverbrechen, die hier verübt werden."

Ziel russischer Beschüsse in der Ukraine sind häufiger Einrichtungen der digitalen Infrastruktur, etwa Mobilfunk-Anbieter oder Rechenzentren. Die Systeme sind doppelt abgesichert. 03.10.2026 | 1:57 min

Merz: Ukraine kann auf deutsche Hilfe zählen

Zuvor hatte Merz, der von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) begleitet wurde, der Ukraine in Kiew unbeirrt "all unsere Unterstützung" zugesichert.

Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Kurz vor dem fünften Kriegswinter bombardiere Russland Städte, Wohnhäuser und Heizkraftwerke - dies sei "Terror". Er werde Präsident Wolodymyr Selenskyj sagen: "Auf unsere Hilfe könnt ihr weiter zählen."

Der vermehrte Einsatz von Drohnen mit Jetantrieb verändert den Krieg in der Ukraine deutlich. Immer wieder werden auch Städte fernab der Frontlinie beschossen, allen voran die Hauptstadt Kiew. 30.09.2026 | 6:34 min

Neue Drohnenangriffe während Merz-Besuch

Kurz nach Merz' Ankunft wurde am Sonntag nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko "die Straße der Nordbrücke" über den Fluss Dnipro in Kiew von mindestens einer russischen Drohne getroffen. "Rettungsdienste sind auf dem Weg", schrieb Klitschko in Online-Diensten. Russland hatte in den vergangenen Tagen bereits mehrere Brücken in Kiew sowie Energieinfrastruktur angegriffen. Klitschko nannte die Lage in der Stadt am Freitag "extrem dramatisch".

Das russische Außenministerium hatte Ausländer und Diplomaten am Samstag vor Besuchen in Kiew gewarnt und zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Jeder, der die Warnung missachte, setze sich einer "tödlichen Gefahr" durch "massive" russische Luftangriffe aus.

Ukraine bekommt Unterstützung bei Drohnen-Abwehr

Deutschland ist einer der größten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Der Kanzler brachte nun nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen konkrete Hilfe für die Ukraine mit.

Die Ukraine meldet Geländegewinne im Donbass. Mit "Operation Vivaldi" soll es gelungen sein, Russland wochenlang zu täuschen. Wurde Putin überrumpelt? Die Militäranalyse bei ZDFheute live. 01.10.2026 | 38:49 min

Demnach werden bereits im Bundeshaushalt bewilligte Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro in militärische Hilfe umgesetzt. Das Paket umfasst den Angaben zufolge Abstandswaffen, Kampfdrohnen und Satellitentechnik. Damit soll die Ukraine künftig Abschussrampen in Russland wirksamer bekämpfen können.

Der Schwerpunkt der deutschen Hilfe liegt aber auf der Produktion von Drohnen zur Abwehr von russischen Jet-Drohnen vom Typ Geran, die schneller und höher fliegen und gegen die die Ukraine bisher wenig ausrichten kann. Joint Ventures zwischen Ukrainern und Europäern produzieren zusammen militärische Abwehr-Ausrüstung, wie etwa das Unternehmen Quantum Systems, das in Bayern Drohnen für Kiew herstellt.

Aus Berliner Regierungskreisen hieß es, es seien technologische Durchbrüche gelungen, nun starte die Serienproduktion. Damit setze die Unterstützung bei der derzeit größten Lücke der ukrainischen Luftverteidigung an.

Hilfe für nächsten Kriegswinter

Darüber hinaus soll es deutsche Hilfe für die Energiesicherheit in der Ukraine vor dem fünften Kriegswinter geben. Für Infrastruktur und Energieversorgung stelle Deutschland 350 Millionen Euro bereit, hieß es aus den Berliner Regierungskreisen weiter. Finanziert würden unter anderem Generatoren und Umspannanlagen.

Russland greift Kiew weiter mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Die ukrainische Luftabwehr stößt dabei an Grenzen – zusätzliche Abwehrsysteme werden gebraucht. 28.09.2026 | 2:31 min

Merz hatte erst am Donnerstag seine Entschlossenheit betont, den Kurs bei der Unterstützung der Ukraine fortzusetzen. Moskau versucht seit einiger Zeit, die Bevölkerung in der Ukraine zu zermürben und die Partner Kiews unter Druck zu setzen.

Russland führt seit Februar 2022 einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Friedensschluss ist bislang nicht in Sicht.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AFP, dpa