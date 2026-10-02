Nach russischen Angriffen auf Brücken: Verkehrschaos in Kiew

Russische Angriffe auf Kiew haben zur Sperrung von zwei Brücken geführt - und für Verkehrschaos in der ukrainischen Hauptstadt gesorgt. Bei den Angriffen wurde ein Mensch getötet.

Lange Staus in Kiew: Nach russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt mussten zwei Brücken über den Fluss Dnipro vorübergehend gesperrt werden. Quelle: Tetiana Dzhafarova / AFP

Russische Drohnenangriffe haben zur Sperrung einer der wichtigsten Brücken in Kiew geführt und den Verkehr in der ukrainischen Hauptstadt zum Erliegen gebracht.

Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten am Freitag lange Schlangen stehender Autos und Busse auf den Hauptstraßen der ukrainischen Hauptstadt, da Verkehrsteilnehmer angesichts der Sperrung der Südbrücke Ausweichrouten suchten.

"Unmöglich, Brücken zu überqueren": Staus in Kiew

Die Südbrücke ist eine von acht Brücken, die den Osten und Westen Kiews über den Dnipro verbinden, sie wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Die weiter nördlich gelegene Paton-Brücke war nur in eine Richtung befahrbar, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Es gab jedoch keine Berichte darüber, dass sie ebenfalls getroffen wurde.

Russland greift weiter die Ukraine an – immer häufiger auch tagsüber. ZDF-Reporter Torge Bode berichtet von Einschlägen in der Hauptstadt Kiew. 01.10.2026 | 4:04 min

Auch auf der Metrobrücke gab es Einschränkungen. AFP-Reporter beobachteten zudem Einschränkungen an einer vierten Brücke, der Darnyzkyj-Brücke. In ganz Kiew gab es erhebliche Staus, es war nahezu unmöglich, von einer Seite des Dnipro auf die andere zu gelangen. "Ich bin schon seit drei Stunden unterwegs, um zur Arbeit zu kommen", sagte Tetjana Osypenko AFP. Der Bus der 49-Jährigen steckte im Stau fest.

Es gibt einfach keinen Weg dorthin. Gar keinen. Es ist heute unmöglich, die Brücken zu überqueren. „ Tetjana Osypenko

Gegen Mittag gaben die Behörden den Verkehr auf den Brücken Augenzeugen zufolge wieder frei.

Der vermehrte Einsatz von Drohnen mit Jetantrieb verändert den Krieg in der Ukraine deutlich. Immer wieder werden auch Städte fernab der Frontlinie beschossen, allen voran die Hauptstadt Kiew. 30.09.2026 | 6:34 min

Russische Drohnen beschädigen Brückenpfeiler

Russische Drohnen hatten am Donnerstag die Stützkonstruktionen der Südbrücke getroffen. Die Brücke wurde vorübergehend gesperrt. Später wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben, nachdem bei einer Inspektion keine schlimmen Schäden festgestellt wurden.

Am Donnerstagabend und am Freitagmorgen wurde die Brücke nach Angaben Klitschkos aber wieder getroffen. Bei einem Angriff seien ein Brückenpfeiler, die Fahrbahn und eine schützende Betonbarriere entlang der U-Bahn-Linie beschädigt worden.

Kiew wird erneut durch massive Angriffe Russlands erschüttert, mehrere Menschen wurden getötet. Drohnen und ballistische Raketen haben zudem Teile der Infrastruktur und Fabriken beschädigt. 30.09.2026 | 2:51 min

Brücken entscheidend für Logistik

Die Brücken in der ukrainischen Hauptstadt sind von entscheidender Bedeutung für die Logistik. Die Ukraine befürchtet seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als viereinhalb Jahren Attacken auf ihre wichtigen Brücken.

Russland hatte seine Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew in den vergangenen Monaten verstärkt. Moskau setzt verstärkt neuartige Drohnen ein, die schneller fliegen und schwieriger abzufangen sind.

Europa will bis 2030 verteidigungsfähig sein. Doch Russlands hybride Angriffe laufen längst. Wie reagieren Deutschland, EU und Nato auf die wachsende Bedrohung? 29.09.2026 | 59:09 min

Angriff auf Wohngebäude: Ein Mensch getötet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte schärfere Sanktionen gegen Moskau, um Russland daran zu hindern, die neuartigen Drohnen mit Jetantrieb herzustellen. Diese Drohnen seien in entscheidendem Maße abhängig von ausländischen Bauteilen, betonte er.

Der ukrainischen Armee zufolge griff Russland die Ukraine in der Nacht zum Freitag mit mehr als 100 Drohnen an. Die meisten davon seien unschädlich gemacht worden. Die Rettungskräfte teilten mit, dass bei einem Angriff auf ein hohes Wohngebäude in Kiew ein Mensch getötet worden sei.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AFP, Reuters