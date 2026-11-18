Wolodymyr Selenskyj reist am Donnerstag erneut nach Berlin. Der ukrainische Präsident wird von Kanzler Merz empfangen, auch die US-Sondergesandten Kushner und Witkoff kommen.

Treffen mit dem Kanzler: Selenskyj war zuletzt Anfang November in Berlin. 03.11.2026 | 2:43 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Donnerstag erneut den ukrainischen Präsidenten in Berlin empfangen. Wolodymyr Selenskyj wird nach Informationen von ZDFheute an einem Ukraine-Gipfel teilnehmen.

Die Bundesregierung lädt demnach zu einem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen". Thema ist die Unterstützung der Ukraine.

An einer am Nachmittag geplanten Pressekonferenz werden neben Merz und Selenskyj auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Andy Burnham sowie die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff teilnehmen.

Bei den Ukraine-Russland-Gesprächen in Abu Dhabi ging es bisher um Gefangenenaustausch und Sicherheitsgarantien. Einen sofortigen Waffenstillstand lehnt Russland aber nach wie vor ab. 11.11.2026 | 2:33 min

Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert

Eine der Botschaften des Gipfels soll sein, dass die Finanzierung der Ukraine das ganze Jahr 2027 gelingen werde. Außerdem soll die Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert werden.

In einem ZDFheute vorliegenden Papier aus Regierungskreisen heißt es, die Bundesregierung und ihre Partner hielten "unverändert Kurs auf einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine und für die Sicherheit in ganz Europa".

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi wurden Gefangenenaustausche vereinbart. "Das ist gut für die Menschen, die frei kommen, aber für den Friedensprozess nicht der große Wurf", so ZDF-Reporter Sebastian Ehm. 11.11.2026 | 2:30 min

Merz verschenkt "Berliner Mauer"

Das Treffen diene demnach "der engen Abstimmung und Unterstützung der Partner für weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine mit aktiver Beteiligung der USA und der Europäer". Und weiter:

Nach dem jüngsten Verhandlungstreffen in Abu Dhabi wird es um die Koordinierung der nächsten Schritte gehen. „ Papier aus Regierungskreisen

Berlin erwartet am Donnerstag Vertreter aus 37 Ländern in Berlin, überwiegend kommen Staats- und Regierungschefs. Kanzler Merz werde jedem Teilnehmer ein Stückchen Berliner Mauer schenken. Das solle zeigen, was alles möglich sei, wenn man entschlossen sei, heißt es weiter.

Quelle: ZDF