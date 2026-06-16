G7-Staaten wollen Ukraine-Gespräche neu beleben - Gipfel in Évian

In Évian setzen die Staats- und Regierungschefs ihren Gipfel fort. Im Mittelpunkt dürfte heute der Ukraine-Krieg stehen. Auch Selenskyj wird an den Gesprächen teilnehmen.

Schaltgespräch zum G7-Gipfel mit Diana Zimmermann (ZDF-Korrespondentin) in Évian-les-Bains 16.06.2026 | 7:18 min

Die G7-Staaten wollen nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs auch die stockenden Ukraine-Verhandlungen wieder in Gang bringen. An den Beratungen beim Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) im französischen Évian will auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.

G7-Mitglieder sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die USA und die EU. Frankreich hat in diesem Jahr den Vorsitz.

US-Präsident Donald Trump sagte am Abend bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten und Gipfel-Gastgeber Emmanuel Macron, er habe am Sonntag sehr gute Gespräche mit Selenskyj und auch Kremlchef Wladimir Putin geführt. "Ich glaube, da können wir etwas erreichen. Wirklich." Er denke, dass beide dafür offen seien. Nach der Vereinbarung über Iran "werden wir uns darauf konzentrieren und sehen, ob wir das hinbekommen".

Selenskyj: Putin an Genfer See eingeladen

Wie das in etwa aussehen könnte, skizzierte Selenskyj bei einem Zwischenstopp in der moldauischen Hauptstadt Chisinau auf dem Weg zum G7-Gipfel. Seinen Angaben nach sei zunächst geplant gewesen, Putin an den Genfersee einzuladen - Moskau habe dies aber abgelehnt.

Nach langen Verhandlungen gibt es eine vorläufige Übereinkunft zwischen den USA und Iran, um den Krieg zu beenden. Sie könnte neben dem Ukraine-Krieg und KI Hauptthema auf dem G7-Gipfel werden. 15.06.2026 | 3:32 min

Daher habe er - Selenskyj - mit Trump darüber gesprochen, ein solches Treffen in den USA zu organisieren. Wenn Trump Putin einen solchen Vorschlag mache, dürfte es diesem auch deutlich schwerer fallen, ihn zurückzuweisen, meinte Selenskyj. "Wir werden sehen, was dabei herauskommt", sagte er in einem Video. Selenskyj nahm dabei offenbar Bezug auf ein Telefonat am Sonntag, als er Trump - ähnlich wie Putin - zu dessen 80. Geburtstag gratuliert hatte. Dabei kam auch der Ukraine-Krieg zur Sprache.

Einladung Putins nach Évian? Keine Bestätigung der G7

Eine Bestätigung aus den G7-Ländern für die ursprüngliche Einladung nach Évian gibt es übrigens bislang nicht. Selenskyjs Äußerungen dürften auch dazu gedacht sein, den Kreml unter Druck zu setzen. Putin hat immer betont, dass er sich mit Selenskyj nur in Moskau oder bei einer endgültigen Regelung des Konflikts treffen werde.

Jörn Kalinski (OXFAM) zum Auftakt des G7-Gipfels im französischen Évian in phoenix der tag am 15.06.2026 15.06.2026 | 5:22 min

Von ihren Forderungen nach weiteren Gebieten der Ukraine für einen Frieden ist die russische Führung bislang nicht abgerückt. Der Kremlchef hatte zuletzt trotz der sich mehrenden Krisenzeichen mehrfach öffentlich erklärt, dass Russland den Krieg gewinne.

Merz will mit Trump über Vorschläge der Europäer beraten

Kanzler Friedrich Merz sagte unterdessen direkt vor dem Abflug zum Gipfel, man wolle mit Trump in Évian über jene Vorschläge sprechen, über die Deutschland, Frankreich und Großbritannien kürzlich in London mit Selenskyj beraten hätten.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich Trump zu den europäischen Forderungen äußert, stärker in die Verhandlungen mit Moskau einbezogen zu werden. Bislang blieben sie bei direkten Gesprächen außen vor.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

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Quelle: dpa