Italien: Ukrainischer Ex-Minister Fedorow übernimmt Beraterposten

Er gilt als Konkurrent Selenskyjs:Ukrainischer Ex-Minister Fedorow wird Berater für Italien
Gegen seine Ablösung gab es große Proteste in der Ukraine. Nun wird Ex-Verteidigungsminister Mychailo Fedorow Berater des italienischen Verteidigungsministers Crosetto.
Der frühere Verteidigungsminister der Ukraine, Mychajlo Fedorow, wird Italien künftig bei Fragen der militärischen Innovation beraten. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto teilte nach einem Treffen mit seinem Ex-Kollegen in Rom mit, Fedorow habe sein bereits zuvor unterbreitetes Angebot angenommen, ihn als Berater für Verteidigungsinnovationen zu unterstützen.
Fedorow verfüge über umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich, sagte Crosetto. Sie hätten sich vor allem über Drohnen, unbemannte Systeme und Luftverteidigung unterhalten. Italiens Verteidigung soll angesichts des rasanten technologischen Wandels schneller und anpassungsfähiger gemacht werden. Fedorow soll in diesem Zusammenhang seine Erfahrungen einbringen, hieß es.
Ukraine soll Hauptfokus bleiben
Fedorow bedankte sich im Onlinedienst X für das Angebot. Er wolle Italien dabei unterstützen, "moderne Technologien der Kriegsführung zu übernehmen, seinen Verteidigungssektor zu stärken und sich an neue globale sicherheitspolitische Herausforderungen anzupassen", schrieb der Politiker.
Er betonte, die Ukraine verfüge über einzigartige Erfahrungen, die das Land mit seinen Verbündeten teilen wolle. Fedorow stellte aber trotz des Beraterpostens für Italien klar: "Gleichzeitig bleibt mein Hauptfokus unverändert: Ich setze meine Arbeit in der Ukraine an zentralen Projekten fort, die unsere Verteidigung stärken und dazu beitragen, internationale Ressourcen zu gewinnen."
X-Beitrag von Mychajlo Fedorow
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Fedorow gilt als Konkurrent für Selenskyj
Fedorow ist in der Ukraine bereits der vierte Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn, der entlassen wurde. Der 35-Jährige war im Juli gerade einmal sechs Monate im Amt. Er gilt als möglicher Konkurrent für Wolodymyr Selenskyj bei einer Präsidentenwahl, die er auch fordert. Nach Meinung zahlreicher Kommentatoren ist er deshalb vom Präsidenten "kaltgestellt" worden.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands.
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