US-Medien: CIA-Chef Ratcliffe offenbar zu Gesprächen in Moskau

Laut US-Medien:CIA-Chef Ratcliffe reiste offenbar zu Gesprächen nach Moskau
Der Flug einer amerikanischen Militärmaschine löste zunächst Spekulationen aus. Nun berichten Medien, der CIA-Chef John Ratcliffe sei zu Gesprächen nach Moskau gereist.
Der Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA der USA, John Ratcliffe, ist unbestätigten US-Medienberichten zufolge nach Moskau geflogen. Dort habe er an Gesprächen teilgenommen, berichteten die Sender CBS News und CNN sowie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit wem er konkret sprach, blieb unklar.
Am Dienstagabend hob das US-Flugzeug nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass wieder in Richtung Riga ab. Der russische Armeesender "Swesda" postete zudem in sozialen Netzwerken ein Video, das den Start der Transportmaschine zeigen sollte.
US-Militärtransportmaschine flog von Riga nach Moskau
Zuvor hatte der Flug einer US-amerikanischen Militärtransportmaschine von Riga nach Moskau Spekulationen ausgelöst. Die Route des Flugzeugs konnte über Flugverfolgungsportale beobachtet werden.
Russische Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen von der Sichtung einer Autokolonne mit diplomatischen Kennzeichen der USA nach der Ankunft in Moskau.
Laut "Axios" und CNN hatte die US-Seite vor Ratcliffes Besuch die Ukraine gebeten, ihre Angriffe auf Russland bis zur Abreise der US-Delegation auszusetzen. CNN zufolge sollten Drohnen- und Raketenangriffe auf Moskau und andere Städte im Norden Russlands von Montag bis Mittwoch eingestellt werden.
Ratcliffe in Moskau - ging es um die Ukraine?
Hintergrund der Reise könnten neuerliche russische Drohungen mit einer Eskalation im seit 2022 währenden Krieg gegen die Ukraine sein. Kremlchef Wladimir Putin sprach am Samstag von der durch Kiew mit Angriffen auf das russische Hinterland geöffneten "Büchse der Pandora".
Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, hatte bereits zuvor ein persönliches Treffen mit Ratcliffe nicht ausgeschlossen. Die Geheimdienstler führten seit 2025 mehrfach Telefongespräche. Ratcliffe wurde nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA.
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