Der Vatikan bietet sich im Ukraine-Krieg als Vermittler an. In Moskau hat der Papst-Außenbeauftragte das Kriegsende gefordert. Außenminister Lawrow zeigte sich offener als bisher.

Neben Vatikan-Außenminister Gallagher (hier mit dem russischen Außenminister Lawrow) soll auch CIA-Direktor Ratcliffe nach Moskau gereist sein. 26.08.2026 | 0:31 min

Der Außenbeauftragte des Vatikans, Erzbischof Paul Richard Gallagher, hat bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Moskau ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert. Während er neben Lawrow stand, betonte Gallagher:

Es muss klar sein: Dieser Krieg muss enden. „ Paul Richard Gallagher, Sekretär für Außenbeziehungen im Vatikan

Er beklagte die jüngste Ausweitung der Gewalt sowie immer mehr getötete Zivilisten in dem Konflikt. Der Heilige Stuhl verfolge das mit tiefer Besorgnis und bestehe auf die Einhaltung des Völkerrechts. Es brauche so schnell wie möglich Frieden.

Papst Leo XIV. bietet Vermittlung im Ukraine-Krieg an

Dieser Konflikt sei militärisch nicht zu lösen, sondern nur auf politisch-diplomatischem Weg, sagte Gallagher. Der Geistliche forderte die Aufnahme "echter Verhandlungen" mit internationaler Unterstützung und betonte, dass Papst Leo XIV. und der Vatikan bereit seien, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Gallagher appellierte an Kiew und Moskau, sich offen für einen Dialog zu zeigen.

Je länger der Konflikt dauere, desto schwieriger werde es, zu einer Lösung und einer Aussöhnung zu kommen.

Das Leiden von Millionen muss aufhören. „ Paul Richard Gallagher, Sekretär für Außenbeziehungen im Vatikan

Die Ukraine ist weiter schutzlos gegen Russlands ballistische Raketen. Gleichzeitig rüstet Putin an der Grenze mit neuen Drohnen-Abschussrampen auf. Was Kiew jetzt droht, analysiert ZDFheute live. 20.08.2026 | 33:28 min

Außenminister Lawrow zeigt sich offener für neue Gespräche

Gallagher und Lawrow sagten, dass es trotz unterschiedlicher Ansichten in vielen Fragen auch Gemeinsamkeiten gebe. Moskau sei bereit, politische Konsultationen auf Ebene der Vizeaußenminister wieder aufzunehmen, sagte Lawrow. Die Position des Vatikans zum Ukraine-Konflikt lobte er als ausgewogen. Über die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit in humanitären Fragen sei man sich einig.

In früheren Stellungnahmen hatte sich Lawrow ablehnend zu einer möglichen vatikanischen Friedensvermittlung geäußert.

Zum 35. Unabhängigkeitstag erneuert die Ukraine ihre Forderung nach Patriot-Abwehrraketen. Henner Hebestreit berichtet aus Kiew, Felix Klauser aus Moskau. 24.08.2026 | 2:15 min

Gallagher hat auch Termin im Kreml

Gallagher ist im Vatikan zuständig für internationale Beziehungen. Er wird oft als Außenminister des Vatikans bezeichnet. Zuletzt hatte er Russland im Herbst 2021 besucht. Die Ukraine hat der gebürtige Brite auch schon mehrfach besucht, zuletzt in diesem Sommer.

Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" geht es dem Vatikan bei Gallaghers Besuch um "Diplomatie und Dialog für den Frieden". Der Wille des Heiligen Stuhls sei es, "auch in einer der schwierigsten Phasen der internationalen Beziehungen weiter auf Dialog zu setzen". Gallagher hat auch einen Termin im Kreml.

Mehr als 200.000 Soldaten haben sich in der Ukraine unerlaubt von ihren Einheiten entfernt. Ein Amnestie-Programm holt Männer wie Pavlo zurück, um sie an die Front zu bringen. 25.08.2026 | 6:09 min

Vatikan hält Dialog mit Russland aufrecht

Der Vatikan hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt, versucht aber gleichzeitig den Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten. Nach Ausbruch des Kriegs besuchte bereits der italienische Kardinal Matteo Zuppi im Sommer 2023 Russland. Er bemühte sich um die Heimkehr von Kriegsgefangenen und ukrainischen Kindern und Jugendlichen.

Nach dem Gespräch mit Lawrow traf Gallagher den Außenamtsverantwortlichen des Moskauer Patriarchats, den Metropoliten von Volokolamsk, Erzbischof Antonij. Dieser habe die "dauerhaften und herzlichen Kontakte" zwischen beiden Kirchen sowie mit dem Heiligen Stuhl gewürdigt.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: KNA, dpa