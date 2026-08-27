Warnte CIA-Chef Russland vor Angriff auf Nato? Kreml dementiert

Mit John Ratcliffe besuchte erstmals seit Jahren ein CIA-Chef Moskau. Angeblich hatte er eine deutliche Warnung im Gepäck: Hände weg von der Nato. Der Kreml dementierte umgehend.

Medienberichten zufolge soll der CIA-Direktor John Ratcliffe nach Moskau gereist sein. 26.08.2026 | 0:31 min

Der Kreml hat US-Medienberichte, wonach CIA-Chef John Ratcliffe bei seinem kürzlichen Moskau-Besuch Russland vor einem möglichen Angriff auf Mitgliedstaaten der Nato gewarnt haben soll, als "alarmistisch" zurückgewiesen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte weiter:

Viele solcher Horrorgeschichten werden derzeit veröffentlicht. Sie haben natürlich nichts mit der Realität und mit den Absichten Russlands zu tun. „ Dmitri Peskow, Kreml-Sprecher

Vielmehr sei es so, dass Russland mit einem "sehr aggressiven" Kurs europäischer Länder konfrontiert sei, fügte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin hinzu.

Kein US-Angriff ohne Auslandsgeheimdienst: Wie die USA die CIA für ihre Missionen im Ausland nutzen und wie der Geheimdienst arbeitet - ZDFheute live. 08.03.2026 | 20:36 min

Ratcliffe warnte offenbar vor militärischem Vorgehen gegen Nato

Das "Wall Street Journal" und der Nachrichtensender CBS News hatten zuvor berichtet, der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA habe seine Gesprächspartner in Russland vor einem militärischen Vorgehen gegen Nato-Staaten gewarnt.

US-Geheimdiensteinschätzungen deuten demnach darauf hin, dass Moskau versuchen könnte, das Bündnis auf die Probe zu stellen. Laut "Wall Street Journal" könnte Putin die Nato in den kommenden Jahren mit einem "begrenzten Angriff" herausfordern.

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Das Weiße Haus in Washington äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht zu dem Thema. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, Ratcliffes Besuch in Moskau sei "halb routinemäßig" erfolgt. Er fügte hinzu:

Wir würden den Krieg mit der Ukraine gerne beendet sehen. „ Donald Trump, US-Präsident

Laut CBS News sprach Ratcliffe in Moskau auch über den Krieg gegen Iran. Der Sender berief sich bei seinen Angaben auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Russischer Geheimdienstchef: Treffen "nichts Ungewöhnliches"

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, bezeichnete sein Treffen mit Ratcliffe als "nichts Ungewöhnliches". Treffen von Geheimdienstchefs gehörten zum normalen Arbeitsalltag, sagte er. Zu den besprochenen Themen machte Naryschkin keine näheren Angaben.

Der CIA-Chef habe Russland vor allem mit Blick auf die östlichen Nato-Partner im Baltikum vor einer Eskalation gewarnt. Zudem habe er den Kreml dazu gedrängt, seine militärische und finanzielle Unterstützung für Iran herunterzufahren. Naryschkin sprach von "Arbeitsformat".

Für Ratcliffe dürfte es der erste Besuch als CIA-Chef in Moskau gewesen sein. Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Russland war 2021 die Reise des damaligen Direktors William Burns. Er traf sich auch mit Putin. Burns sollte damals im Auftrag von US-Präsident Joe Biden eine Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindern. Allerdings begann Putin dann am 24. Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

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Quelle: AFP, dpa