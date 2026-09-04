Der Sitz des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU in Kiew ist nach ukrainischen Angaben von einer russischen Drohne getroffen worden. Selenskyj kündigte Konsequenzen an.

Nach dem Angriff auf das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes kündigt Präsident Selenskyj eine Reaktion an. Quelle: Maryke Vermaak / AFP

Eine russische Drohne hat das Hauptgebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU in der Hauptstadt Kiew getroffen. "Die Drohne zielte direkt auf das Arbeitszimmer des SBU-Leiters in diesem Gebäude", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien mit.

Der Staatschef gab demnach SBU-Chef Olexander Poklad die Anweisung, Russland "spiegelbildlich" auf diesen Angriff zu antworten.

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Kiew: Mindestens zwölf Verletzte bei Angriff auf SBU

In einem späteren Post schrieb Selenskyj nach einem Gespräch mit Poklad, dass der geografische Rahmen für die Reaktion auf die russischen Angriffe festgelegt worden sei. Der Zeitpunkt werde so gewählt, dass Ergebnisse sichergestellt seien, kündigte Selenskyj an.

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Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es bei der Attacke auf die Geheimdienstzentrale mindestens zwölf Verletzte. Das Dach des Gebäudes und die Außenwand wurden demnach beschädigt. In den sozialen Netzwerken kursierende Fotos zeigten ein Einschlagloch an einer Fensteröffnung im zweiten Stock des Seitenflügels.

Auch Unesco-Welterbe bei russischem Angriff getroffen

Der SBU bestätigte in einer Mitteilung die Schäden. Diese würden nun repariert. "Und die Russen erhalten eine schmerzhafte Antwort auf ihre Angriffe - noch mehr Geheimoperationen, offengelegte Agentennetze und vernichtete Feinde", hieß es auf Telegram.

Der Drohneneinschlag hatte nach Angaben der Museumsverwaltung auch Auswirkungen auf die zum Unesco-Weltkulturerbe zählende Sophienkathedrale. Demnach zersplitterten in einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Verwaltungsgebäude die Fensterscheiben. Andere Gebäude des Museumskomplexes seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

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Ukrainischer Außenminister: "Erhebliche Eskalation"

Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete den Angriff auf der Plattform X auch deshalb als eine "erhebliche Eskalation". Er forderte die Unesco zu einer Reaktion auf. Die UN-Organisation solle ihre Anstrengungen zum Schutz des gefährdeten ukrainischen Erbes erhöhen.

Gleichzeitig verwies Sybiha darauf, dass der Drohnenangriff während eines neuen Anlaufs zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen unter Vermittlung der USA erfolgte.

Wir fordern unsere internationalen Partner auf, diese Handlungen unmissverständlich zu verurteilen und den Druck auf das Putin-Regime zu erhöhen. „ Andrij Sybiha, Außenminister der Ukraine

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Selenskyj: Witkoff und Kushner kommen nach Kiew

Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner werden am Sonntag nach Angaben von Selenskyj in Kiew erwartet.

Zuvor würden sie Moskau besuchen, teilte Selenskyj mit. Während ihres Aufenthalts in der russischen Hauptstadt werde die Ukraine die Sicherheit im russischen Luftraum garantieren. Umgekehrt müsse auch Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine während des Besuchs der beiden Gesandten einstellen.

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Quelle: dpa