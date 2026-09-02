Schulbeginn in Kiew: Welche Folgen der Krieg für Kinder hat

In der Ukraine sind die Schulferien zu Ende. Doch an normalen Unterricht ist im Kriegsalltag nicht zu denken. Das erleben auch die Erstklässler - direkt an ihrem Einschulungstag.

Nach russischen Angriffen auf Kiew beginnt Marlenas erster Schultag im Schutzkeller. Viele ukrainische Schulen setzen weiter auf Homeschooling. 01.09.2026 | 2:25 min

Der erste Schultag nach den Ferien endet in Odessa mit einem massiven russischen Angriff: Zehn Gleitbomben, 20 Marschflugkörper, zwei ballistische Raketen und viele Drohnen flogen auf die Schwarzmeerregion - getroffen wurden neben Tankstellen und Anlagen der Energieversorgung auch zwei Schulen.

In der Ukraine tragen die Schulen statt eines Namens meistens eine Nummer - in den Nummern 90 und 101 wird es auf absehbare Zeit keinen Präsenzunterricht geben, erstmal müssen die Handwerker kommen.

Russische Angriffe in Ukraine auch auf Schulen

Damit setzt Russland nicht nur seine neue Taktik der permanenten Angriffe auf die Städte fort, die seit dem 27. August vor allem - aber nicht nur - Kiew trifft, sondern attackiert auch weiterhin ukrainische Kultureinrichtungen: Rund 4.000 sollen nach Angaben des Menschenrechtsbeauftragten des Parlaments in Kiew seit Kriegsbeginn getroffen worden sein, darunter auch viele Schulen.

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In der Schule Nummer 117 von Odessa hatten sie mit dem Schlimmsten gerechnet und die Einschulungsfeier gestern kurzfristig in den unterirdischen Ballsaal eines Hotels verlegt. "Wir wollten unsere neuen Schüler und ihre Familien eigentlich auf dem Schulhof begrüßen", erklärt Direktorin Natalia Statsenko.

Aber als uns gesagt wurde, dass schwere Angriffe drohen, haben wir schnell beschlossen umzuziehen. „ Natalia Statsenko, Direktorin Schule Nummer 117, Odessa

Raketenangriffe bestimmen Schulalltag

Nur noch je ein Elternteil durfte die Schulanfänger begleiten. Traurig für die fünfjährige Marlena, deren Tante sogar extra aus Deutschland angereist war, wo auch Marlena mit ihren Eltern eine Zeit lang gelebt hatte. "Wir sind sehr glücklich, überhaupt wieder in der Ukraine leben zu können", strahlt Marlenas Mutter Anna.

Ich freue mich so sehr, dass unsere Marlena hier eingeschult wird, meine Schwester und ich waren hier schon Schülerinnen, es ist etwas ganz Besonderes. „ Anna, Mutter von Schulanfängerin Marlena

Ständiger Luftalarm hält sie vom Durchschlafen ab: Kinder, umgeben von Krieg, Zerstörung und Tod finden in speziellen Ferienlagern eine Auszeit. 06.08.2026 | 2:00 min

Wie viele an diesem Morgen im Ballsaal ist sie blass, auch den Kindern sieht man an, dass die Sommerferien wenig Erholung gebracht haben: Dunkle Ringe unter den Augen, Spuren des nächtlichen Drohnen- und Raketenterrors, der viele hier kaum noch schlafen lässt.

Der Krieg verändert auch die Schüler

Es ist nicht wenig, was Eltern, Lehrer und Schüler in der Ukraine in dem neuen Schuljahr auf sich nehmen: Sie kommen zurück aus dem Ausland oder bleiben im Land, um ihren Kindern eine ukrainische Bildung zu ermöglichen. Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte diesen Einsatz:

Ich danke allen Eltern, die trotz der Sirenen und der russischen Angriffe in der Ukraine bleiben und gemeinsam mit den Lehrern alles tun, damit unsere Kinder in ihrer Heimat lernen können. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

Das ist nicht immer einfach: Im ersten Sommer nach Putins Invasion hatten wir Julia Kiryuchina in Kiew zur Einschulung ihrer Tochter Sofia begleitet, die uns damals strahlend erzählt hatte, wie sehr sie sich auf die Schule freue, auf Mathematik und das Lesen. Jetzt, vier Jahre später treffen wir die beiden wieder.

Ich bin nicht mehr gerne in der Schule, ich sitze lieber irgendwo und zeichne. „

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"Denn wenn ich zeichne, fühle ich mich frei. Ich erschaffe meine eigene Welt", erzählt Sofia. Am Türrahmen lehnt Mutter Julia und beobachtet ihre Tochter, die sich seit 2022 verändert hat.

Anderes Lernen als in Deutschland

Beide wirken bedrückt, melancholisch, kämpfen gegen Dämonen, die sich in vier Jahren Aushalten von Luftangriffen, Sirenengeheul und schlimmen, kalten Wintern in ihre Seelen eingeschlichen haben.

"Damals waren wir optimistischer, es schien, als müssten wir einfach nur noch ein bisschen durchhalten", sagt Julia Kiryuchina. "Jetzt machen wir uns solche Gedanken nicht mehr. Wir sind entschlossener denn je nicht aufzugeben - haben aber keinerlei Erwartungen mehr."

Für Sofia und mehr als 3,5 Millionen andere Kinder hat in der Ukraine das neue Schuljahr begonnen, der Krieg entscheidet darüber, ob sie in der Schule, im Bunker oder zu Hause lernen - es ist ein so anderes Lernen, als wir es aus Deutschland kennen.

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