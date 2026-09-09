Norwegen: Selenskyjs Flugzeug beinahe von Drohne getroffen

Auf dem Weg nach Oslo ist das Flugzeug des ukrainischen Präsidenten Selenskyj offenbar beinahe von einer Drohne getroffen worden. Das berichtete nun der norwegische Regierungschef.

Präsident Selenskyjs Flugzeug ist laut Norwegens Premier Støre auf dem Weg nach Oslo beinahe von einer Drohne getroffen worden. Er war zu den Trauerfeiern für König Harald V. gereist. 09.09.2026 | 0:30 min

Ein Flugzeug mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Bord ist nach norwegischen Angaben in Moldau beinahe von einer Drohne getroffen worden. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Selenskyj am frühen Dienstagabend von Moldau in die norwegische Hauptstadt reiste, um an den Trauerfeierlichkeiten des gestorbenen Königs Harald V. teilzunehmen.

Sein Flug wäre beim Start in Moldau fast von einer Drohne getroffen worden. Das ist die Realität, in der er lebt. „ Jonas Gahr Støre, Ministerpräsident Norwegen

Das sagte Støre am Mittwochabend dem Rundfunksender NRK. Weitere Angaben machte der Ministerpräsident nicht. Die ukrainischen Behörden und Selenskyj selbst äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Norwegen nimmt Abschied von einem König, der das Land über Jahrzehnte hinweg geprägt hat: Harald V. wurde mit einer feierlichen Zeremonie in Oslo beigesetzt. 09.09.2026 | 47:54 min

Selenskyj: "Dramatische Situation" in Ukraine

Bei einem Treffen am Mittwochmorgen habe Selenskyj ihm berichtet, dass er keine gute Nacht gehabt habe, erläuterte Støre den Angaben nach und sprach von einer "dramatischen Situation". Der Ukrainer habe am Telefon gesessen und Nachrichten über Raketeneinschläge in seiner Heimat entgegennehmen müssen.

In der Nacht zu Mittwoch wurde unter anderem die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew erlebte eine Nacht mit schwerem Drohnen- und Raketenbeschuss. 09.09.2026 | 1:23 min

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) flog am Dienstag etwa eine Stunde lang eine russische Drohne im moldauischen und rumänischen Luftraum.

Drohne im moldauischen Luftraum

Die Verteidigungsministerien in Moldau und Rumänien berichteten laut ISW von einer Shahed-Drohne, die aus der Ukraine in den moldauischen Luftraum eindrang, nach Rumänien weiterflog und schließlich nach Moldau zurückkehrte, bevor sie dort abstürzte. Ob es sich dabei um die von Støre genannte Drohne handelte, ist bislang unklar.

Unter großer Anteilnahme fand heute die Beisetzung von König Harald statt. Der Monarch war im August im Alter von 89 Jahren gestorben, nachdem war 35 Jahre das Staatsoberhaupt Norwegens war. 09.09.2026 | 1:53 min

Selenskyj war am Dienstagabend in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingetroffen, wo er am Mittwoch an der Beerdigung von König Harald V. teilnahm.

Am Vorabend hatte er mit Støre, Finanzminister Jens Stoltenberg und Außenminister Espen Barth Eide unter anderem über norwegische Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine gesprochen. Nach der Beerdigung reiste Selenskyj laut Støre nach Kanada weiter.

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Quelle: AFP, dpa