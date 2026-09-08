Bisher gab es nur eine Eisenbahnbrücke zwischen Russland und Nordkorea. Jetzt kann der Verkehr über die gemeinsame Grenze auch über eine Straßenbrücke rollen.

Russland und Nordkorea haben ihre erste Straßenbrücke über den Grenzfluss Tumen eröffnet. Sie soll den Handel stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten ausbauen. 07.09.2026 | 0:18 min

Russland und Nordkorea haben ihre erste Straßenbrücke eröffnet. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Tass. Bisher gab es nur eine Eisenbahnbrücke, die beide Staaten verbindet.

Die Brücke führt demnach über den Grenzfluss Tumen. Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin bezeichnete den Bau in einer Rede laut Mitteilung als "historisches Ereignis". Die Brücke soll die Beziehungen vertiefen sowie den Handel und Tourismus ankurbeln.

Brücke in einem Jahr und vier Monaten gebaut

Die Bauzeit der ein Kilometer langen Brücke kann sich sehen lassen: Die Bauarbeiten seien nach "buchstäblich 16 Monaten" abgeschlossen worden, so Mischustin. Auch die Planung ging rasant: Moskau und Pjöngjang vereinbarten den Brückenbau 2024. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2025.

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Täglich können am Grenzübergang laut den russischen Angaben nun 300 Fahrzeuge abgefertigt werden. Die Straßenverbindung dürfte die Logistik zwischen den beiden Staaten erheblich vereinfachen. Davor waren sie lediglich durch eine 1959 eröffnete Eisenbahnbrücke namens "Freundschaftsbrücke" auf dem Landweg verbunden.

Nordkorea und Russland teilen nur eine etwas mehr als 17 Kilometer lange Landgrenze entlang des Tumen-Flusses. Nordkorea werde durch die neue Straßenbrücke an den internationalen Transportkorridor "West-Ost" über Wladiwostok nach St. Petersburg im Nordwesten Russlands angeschlossen. Bahn- und Flugverbindungen zwischen den Hauptstädten Moskau und Pjöngjang gibt es schon länger.

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Quelle: dpa, Reuters