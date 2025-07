Treffen in Istanbul: Neue Gespräche zwischen Moskau und Kiew

In Istanbul wollen Russland und die Ukraine heute ihre Verhandlungen fortsetzen. Dabei soll es um den Austausch von Kriegsgefangenen gehen, berichtet Anne Brühl aus Istanbul.

Ohne Aussichten auf einen wirklichen Durchbruch setzen die Ukraine und Russland ihre Friedensgespräche in dritter Runde fort. Delegationen beider Seiten wollten am Mittwochabend im türkischen Istanbul zu ersten direkten Verhandlungen seit mehr als sieben Wochen zusammenkommen.

In Istanbul wollen Russland und die Ukraine heute ihre Verhandlungen fortsetzen. Präsident Selenskyj hat jedoch die Erwartungen gedämpft, es solle nicht um eine Waffenruhe gehen.

Gespräch in Istanbul für 18 Uhr angesetzt

Die ukrainische Delegation sei bereit, "bedeutende Schritte in Richtung Frieden und eines vollständigen Waffenstillstands" zu gehen, verlautete aus diplomatischen Kreisen in Kiew. Alles hänge jedoch davon ab, ob die russische Seite einen konstruktiven Ansatz verfolge.

Forderungen beider Seiten liegen weit auseinander

Die Ukraine sieht diese Bedingungen als Kapitulation an. Kiew fordert seinerseits

Frühere Gespräche führten zum Austausch von Kriegsgefangenen

Frühere Gespräche am 16. Mai und 2. Juni hatten lediglich zum Austausch von Kriegsgefangenen geführt. Zuletzt hatten russische Streitkräfte ihre Luftangriffe verstärkt, insbesondere auf die Hauptstadt Kiew. Zudem meldete Moskau am Mittwoch die Einnahme der Ortschaft Waratschyne in der Region Sumy.