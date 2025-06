Politologe: SPD-Papier "im Geiste des Kalten Krieges"

Keine der Forderungen sei neu, sagt der Friedens- und Konfliktforscher Thorsten Bonacker von der Universität Marburg bei ZDFheute live. Es sei eine berechtigte Diskussion, aber sie werde schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geführt. Die SPD habe eine lange Tradition in der Friedens- und Entspannungspolitik - aber in der aktuellen Konfliktsituation gehe das "Manifest" in eine falsche Richtung.

Das Papier sei "im Geiste des Kalten Krieges geschrieben worden", sagt Bonacker. "Viele der Autorinnen und Autoren sind auch in dieser Zeit politisch sozialisiert worden" - das merke man dem Papier sehr stark an. Es gebe Bezüge zur Entspannungspolitik in dieser Zeit. Allerdings ließen die Autoren des Papiers laut Bonacker außer acht, dass das heutige Russland nichts mehr mit der Sowjetunion von 1988 zu tun habe.

In den 1980er-Jahren habe man es mit einer "Systemkonkurrenz mit Leitplanken" zu tun gehabt - "und beide Seiten bewegten sich aufeinander zu und beide Seiten wussten, wo die jeweiligen Grenzen waren", sagt Bonacker. Es seien zwei hochgerüstete Blöcke in einer Entspannungspolitik gewesen, die sich gegenseitig anerkannten.

"Es wird ein Krieg in Europa geführt, von Russland begonnen und geführt" - das sei eine völlig andere Lage als in den 1980er Jahren, auf die sich das Papier aber im Grunde beziehe. "Da geht das Manifest in eine falsche Richtung." Es sei "unangemessen sowohl in der Beschreibung der Situation als auch in Bezug auf die Instrumente, die vorgeschlagen werden", so Bonacker.