BND-Chef Kahl über Putin: Russland will Nato-Bündnisfall testen

In einem Podcast des Medienportals "Table.Briefings" betonte er nun erneut, dass die Ukraine für den Kreml nur ein Etappenziel sei - das eigentliche Ziel liege weiter westlich. In Moskau zweifelten manche bereits offen daran, dass Artikel 5 der Nato - der sogenannte Bündnisfall - im Ernstfall funktionieren würde. Das sei brandgefährlich, so Kahl: