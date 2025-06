Ist das Manifest ein Angriff auf Lars Klingbeil?

Ein bisschen schon. So jedenfalls kann man Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ( SPD ) verstehen. Das Manifest sei nicht die Position der Mehrheit der Sozialdemokraten, erst recht nicht der Mehrheit der Personen, die gerade in der Sozialdemokratie an der Spitze stehen, sagt Lies. Und weiter:

Auch Juso-Chef Philipp Türmer deutet das so an. Auf die Frage, ob er das Manifest als einen Angriff auf die SPD-Spitze wertet, sagt er ZDFheute: "So ist das bestimmt nicht von allen Unterzeichner*innen gemeint." Von einigen also schon?