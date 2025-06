Stegner zu SPD-Manifest: "Besiegen kann man Russland nicht"

Es sind rund sechs Seiten, die für Streit in der SPD sorgen. In einem sogenannten Manifest mit dem Titel "Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung" fordern mehrere prominente Sozialdemokraten eine Annäherung an Russland . Eine Stärkung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Europas sei zwar notwendig, diese müsse aber in eine Strategie der Deeskalation und schrittweisen Vertrauensbildung eingebettet sein.