Verteidigungsminister Pistorius: Dänemark ist wichtiger Partner

Pistorius verwies insbesondere auf wachsende Gefahren für die Sicherheit auf See durch Russland . "Die maritimen Gefahren türmen sich auf, so viel ist sicher", sagte er. Als Beispiele nannte der Verteidigungsminister hybride Angriffe durch Schiffsanker, die Unterseekabel beschädigten, und die Störung von GPS-Signalen. Russland militarisiere zudem die Arktis, so Pistorius.