CSU will "gläserne Ostsee" und stärkste Armee Europas

|

Kontrolle der Ostsee, massive Aufrüstung: Kurz vor ihrer Winterklausur skizziert die CSU ihre Position zur Verteidigungspolitik. Die Bundeswehr solle stärkste Armee Europas werden.

Auf dem CSU-Parteitag 2025 in der Messe München ist das Logo der CSU zu sehen.

Die CSU fordert eine "lückenlose" Überwachung der gesamten Ostsee. Die zunehmenden Angriffe dort, mutmaßlich durch die Schattenflotte Russlands, seien nicht hinnehmbar.

03.01.2026 | 0:22 min

Die CSU fordert angesichts wachsender Bedrohungen eine "lückenlose" Überwachung der gesamten Ostsee. In einer entsprechenden Passage aus einem Positionspapier der CSU heißt es:

Die zunehmenden Angriffe auf Tiefseekabel in der Ostsee, mutmaßlich durch die Schattenflotte Russlands, sind nicht hinnehmbar. Wir brauchen eine bessere Echtzeitüberwachung und wollen deshalb mit Hilfe neuester Technologien und Künstlicher Intelligenz eine gläserne Ostsee schaffen.

Auszug aus Positionspapier der CSU

Unbemannte Unterwasserdrohnen sollten dazu entlang kritischer Infrastrukturen patrouillieren und Sensornetze aufspannen.

NATO-Marineschiffe liegen am Ofelia Plads im Hafen von Kopenhagen. Das Schiff A803 wird an der erweiterten NATO-Operation Baltic Sentry in der Ostsee teilnehmen, um kritische Infrastrukturen wie Kabel und Leitungen auf dem Meeresboden zu schützen

NATO-Schiffe sollen in der Ostsee für Sicherheit kritischer Infrastruktur sorgen, Sabotage an Unterseekabeln verhindern. Die Politik der Abschreckung kehrt zurück in die Ostsee.

28.01.2025 | 2:39 min

Über das Papier hatten zunächst die "Augsburger Allgemeine" und die "Welt am Sonntag" berichtet. Es soll in der kommenden Woche bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon beschlossen werden. Der Entwurf lag auch der Deutschen Presse-Agentur in München vor.

Hoffmann fordert stärkste konventionelle Armee Europas

"Deutschland muss Verantwortung übernehmen und die stärkste konventionelle Armee Europas stellen, um gemeinsam mit unseren Bündnispartnern verteidigungsbereit und abschreckungsfähig zu sein", sagte Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Welt am Sonntag".

Der Weg dorthin führe nicht über eine europäische Armee, sondern über ein Zusammenwachsen der Armeen Europas.

Dafür müssen wir massiv in unsere Bundeswehr investieren, Fähigkeitslücken schließen und Technologiehoheit gewinnen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann

Das Abschussgerät des neuen Raketenabwehrsystems Arrow 3 steht nach der Inbetriebnahme vor dem Radom in der Annaburger Heide.

Das Raketenabwehrsystem Arrow 3 ist heute in Schönewalde/Holzdorf in Betrieb gegangen. Damit will die Bundeswehr eine Lücke in der deutschen Luftraumverteidigung schließen.

03.12.2025 | 1:44 min

Unter anderem wird dazu im Papier die Entwicklung von Kampfjets des "Future Air Combat Systems" genannt. Das derzeit von Spanien, Frankreich und Deutschland gemeinsam vorangetriebene Projekt müsse auch auf nationaler Ebene forciert werden, sollte sich ein Partner zurückziehen. Ferner werden bewaffnete Drohnen in allen Größenklassen gefordert:

So soll die Bundeswehr zu einer echten Drohnenarmee mit mindestens 100.000 Drohnen, die durch die Einbeziehung von KI und eigenen weltraumgestützten Fähigkeiten ihre volle Durchsetzungsfähigkeit erhält, werden.

Auszug aus Positionspapier der CSU

Telefonische Krankschreibung wieder abschaffen

Die seit 2021 geltende Regelung zur telefonischen Krankschreibung sollte nach Ansicht der CSU im Bundestag wieder abgeschafft werden. Damit vertritt sie die gleiche Auffassung wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Hoffmann sagte der "Augsburger Allgemeinen":

Deutschland muss Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen und darf nicht weiter zurückfallen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann

Seit Einführung der telefonischen Krankschreibung habe sich die Zahl der Fehltage in Deutschland deutlich erhöht. Wer krank sei, solle nicht arbeiten, aber ein Arztbesuch zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit sei angemessen, zumutbar und richtig.

Der Krankenstand in Deutschland sei höher als in anderen vergleichbaren Ländern. "Diesen Zustand, der unsere Wirtschaft zunehmend belastet, wollen wir beenden", heißt es dazu in dem Positionspapier.

Foto Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Grafik Mensch und Kalenderblatt

Der BKK-Report zeigt auch für 2024 einen hohen Stand der durchschnittlichen Krankentage. Atemwegserkrankungen und Infektionen gehören zu den häufigsten Ursachen.

02.12.2025 | 1:08 min

Hilfen für Industrie und Landwirtschaft - Gelockerter Naturschutz

Der Autoindustrie will die CSU durch neue Förderprogramme helfen, in der Landwirtschaft sollen Pflanzenschutzmittel wieder leichter zugelassen und "bei Wolf, Saatkrähe, Biber, Kormoran, Fischotter und sonstigen problematischen Tierarten" solle es einen pragmatischen Umgang geben.

Das Bundesnaturschutzgesetz soll dem Papier zufolge gelockert werden: "Bauprojekte sollen beispielsweise nur gestoppt werden können, wenn klar belegbare, konkrete Hinweise auf einen Verstoß vorliegen. Ein bloßer Verdacht auf gefährdete Tier- und Pflanzenarten reicht nicht aus, sondern muss durch Aufnahmen wie beispielsweise von Nestern oder durch Sichtungen klar dokumentiert sein."

Ein Algenteppich aus Grünalgen schwimmt vor einem Strand an der Ostsee.

Auf Felder und Äcker wird immer noch zu viel Kunstdünger und Gülle ausgebracht. Dies ernährt zwar Menschen, führt aber anderswo zu Artensterben und Gesundheitsschäden.

23.10.2024 | 28:44 min
