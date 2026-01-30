  3. Merkliste
Söder, Rhein und Hagel bilden Allianz gegen Länderfinanzausgleich

vor 5 Minuten
Sie spielte die Mutter in "Kevin - Allein zu Haus": Schauspielerin Catherine O'Hara gestorben

Söder, Rhein und Hagel bilden Allianz gegen Länderfinanzausgleich

Markus Söder (r-l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, Manuel Hagel, Spitzenkandidat der CDU in Baden Württemberg, und Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, nehmen an der Pressekonferenz der sogenannten «Drei-Löwen-Allianz» im Haus der Bundespressekonferenz teil.
