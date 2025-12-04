ZDFheute Xpress - Kurznachrichten im Video

  3. Merkliste
  1. Fehende europäische Fahne

    Thoma Rutte:Diskussion um Nato-Mitgliedschaft der Ukraine

    Video0:24
  2. Straßenproteste auf den Straßen von Sofia

    Massenproteste in Bulgarien:Bulgariens Jugend fordert Wandel

    Video2:38
  3. Die frühere EU-Aupenbeauftragte Federica Mogherini beim "Europaeum Annual Lecture" an der Freien Universitaet Berlin am 7.11.25

    Federica Mogherini in Haft:Bericht: Ex-EU-Außenbeauftragte festgenommen

    Video0:29
  4. Die Bundesjustizministerin Hubig steht im Bundestag und hält eine Rede.

    Bundesjustizministerium :E-Scooter: Hubig will Haftung verschärfen

    Video0:41
  5. Menschen, die gegen die Jugendorganisation der Afd namens "Neue Generation" protestieren. Sie laufen und halten mehrere Plakate.

    Nach Gründung in Gießen:Neue AfD-Jugend: Erneuter Ruf nach Verbot

    Video0:35
  6. Passanten laufen an einer Versace-Filiale vorbei.

    Nachrichten:Prada übernimmt Rivalen Versace

    Video0:23
  7. Der US-Außenminister Marco Rubio. Er sitzt und schaut über seine Schulter.

    Signal aus Washington:Nato-Treffen ohne US-Außenminister

    Video0:28
  8. Zu sehen sind Protestierende in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, die Schilder hochhalten.

    Widerstand gegen Korruption:Proteste gegen Korruption in Bulgarien

    von Kai Remen
    Video1:10
  9. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sprach am vergangenen Wochenende auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend.

    SPD-Chefin Bas sorgt für Kritik:Bas-Aussage zu Arbeitgebern stößt auf Kritik

    Video1:23
  10. ZDF-Korrespondent Ulf Röller spricht in einem Schaltgespräch

    Ukraine-Friedenspläne:Korrespondent: "Geschlossenheit würde helfen“

    Video1:23
  11. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) begrüßt Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, anlässlich der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt.

    Regierungskonsultationen:Merz empfängt polnische Delegation in Berlin

    Video0:20
  12. GKV-Spitzenverband Chef Blatt gestikulierend

    Steigende Krankenkassenbeiträge:Krankenkassen verklagen Regierung

    von Steffen Lobenstein
    Video0:25
  13. Zerstörte Autos am Ort eines Luftangriffs in Dnipro während der russischen Invasion in der Ukraine.

    Ukraine-Krieg:Tote und Verletzte bei Angriff auf Dnipro

    von Kai Remen
    Video0:27
  14. Lufthansa-Flugzeug startet am Flughafen München, sonniger Himmel mit Wolken

    Flugreisen im Sommer 2025:Spanien Lieblingsziel deutscher Fluggäste

    von Maike Verlaat-Violand
    Video0:24
  15. Frank Walter Steinmeier bei der Verleihung der Bundesverdienstkreuze.

    Tag des Ehrenamtes:20 Bundesverdienstkreuze verliehen

    Video0:23
  16. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.

    Krieg in der Ukraine:Selenskyj bei Macron

    Video0:22
  17. Zerstörung nach den Erdrutschen auf Sumatra.

    Starkregen in Asien:Zahl der Toten steigt

    Video0:16
  18. Das AfD-Logo

    Brandmauer-Debatte:Familienunternehmer: Kehrtwende nach Kritik

    Video0:25
  19. Kaja Kallas steht vor vielen Mikrofonen

    EU-Außenbeauftragte Kallas:"Ukraine so stark wie möglich machen"

    Video1:38
  20. ZDF-Korrespondent Ulf Röller über das Treffen der EU-Verteidigungsminister.

    Ukraine-Treffen in Brüssel:"Müssen eigene Stärke zeigen"

    Video1:10
  21. Eine Infobroschüre zum Welt-Aids-Tag

    Welt-Aids-Tag:Deutsche Aids-Hilfe warnt vor Katastrophe

    Video1:49
  22. Papst Leo trifft den libanesischen Premierminister

    Papst im Libanon:Aufruf zu mehr Frieden

    Video0:20
  23. Panzer des Typs Leopard

    Rüstungsindustrie:Höhere Nachfrage nach Rüstungsgütern

    Video0:24
  24. US-Außenminister Marco Rubio und Rustem Umerow, Minister für nationale Sicherheit der Ukraine in Florida.

    Krieg in der Ukraine:Trump sieht Chancen für Deal

    Video0:23
  25. Trump steht in der Air Force One vor Journalisten

    Ukraine-Krieg:Trump sieht "gute Chance" auf Ukraine-Frieden

    Video1:01
  26. Wieder aufbereitete Marder-Schützenpanzer stehen vor einer Halle.

    Friedensforschungsinstitut SIPRI:Sipri: Rekordumsätze für Rüstungsunternehmen

    von Kai Remen
    Video0:33
  27. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht vor amerikanischen Gesetzgebern in Jerusalem

    Korruptionsprozess:Netanjahu bittet um Begnadigung

    Video0:23
  28. Menschen waten durch ein überschwemmtes Gebiet in Colombo, Sri Lanka.

    Zyklon:Sri Lanka: Zahl der Toten steigt

    Video0:16
  29. Mitglieder der religiösen Sekte Iglesia Ni Cristo (Kirche Christi) halten ein Plakat, während sie an einer dreitägigen Anti-Korruptions-Kundgebung im Rizal Park teilnehmen.

    Philippinen:Tausende protestieren gegen Korruption

    Video0:19
  30. 51. Bundesdelegiertenkonferenz von Buendnis 90/Die Gruenen am 29.11.2025 in der Messe Hannover.

    Nachrichten:Grüne stimmen für verpflichtende Musterung

    Video0:29
  31. Wyschgorod: Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew wütet ein Feuer.

    Ukraine-Krieg:Beratungen über Kriegsende in Florida

    Video0:22
  32. Einsatzkräfte am Tatort, nachdem Schüsse gefallen waren. Bei Schüssen auf einer Veranstaltung in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mehrere Menschen getötet worden.

    Familientreffen:Tote bei Schießerei in Kalifornien

    Video0:17
  33. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

    Krieg in der Ukraine:Ukrainische Delegation unterwegs in die USA

    Video0:28
  34. Eine Hand eines Delegierten auf dem AfD-Parteitag in Gießen hält eine Stimmkarte mit der Aufschrift "Ja!" in die Luft.

    Während massiver Gegenproteste:AfD gründet neue Jugendorganisation

    Video1:49
  35. Auf der Bühne des Bundesparteitags von Bündnis 90/Die Grünen steht auf einer Leinwand "Damit Zukunft wieder Zukunft hat."

    Parteitag in Hannover:Grüne: Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit

    Video1:38
  36. Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende, spricht beim Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen.

    Parteitag in Hannover:Grüne beraten über Klima und Energie

    Video0:20
  37. Feuerwehrleute löschen einen Brand, nachdem eine Drohne während eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs in der Nacht ein Wohngebäude in Kiew getroffen hat.

    Kiew:Tote bei russischen Angriffen

    Video0:21
  38. Ein ANA-Airbus A321neo steht auf dem Rollfeld des Flughafens Haneda in Tokio.

    Flugausfälle:Airlines kämpfen mit Airbus-Softwareproblem

    Video0:24
  39. Menschen fahren in einem Boot durch eine überflutete Straße in Colombo, Sri Lanka.

    Sri Lanka und Indonesien:Tote nach Zyklon und Erdrutschen

    Video0:19
  40. SGS vom 29.11.2025 mit Susanna Santina zu den Protesten während der Neugründung der AfD-Jugendorganisation

    ZDF-Reporterin:Ziel: "Ein Zeichen gegen rechts zu setzen"

    Video1:01
  41. Teilnehmer unterschiedlicher Organisationen protestieren in Gießen gegen die Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation.

    Neugründung:Proteste gegen AfD-Jugendorganisation

    Video0:20
  42. Große Bildschirme stehen in einer Konferenzhalle während des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen.

    Parteitag in Gießen:AfD gründet neue Jugendorganisation

    Video0:20
  43. Fahne mit Logo der Partei Bündnis 90/Die Grünen

    Dreitägiger Kongress:Bundesparteitag der Grünen startet

    Video0:19
  44. Andrij Jermak sitzt vor einem blauen Hintergrund

    Wegen Korruptionsverdacht:Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

    Video0:23
  45. Protestierende pfeifen und schwenken bulgarische Flaggen in Sofia gegen hohe Steuerpläne 2026.

    Bulgarien:Tausende demonstrieren gegen Haushaltsentwurf

    Video0:16
  46. Verkehr auf der Interstate 405 in Los Angeles während des Thanksgiving-Reisewochenendes 2025.

    USA:Thanksgiving überschattet von Sorgen

    Video0:16
  47. Ein DHL-Mitarbeiter steht in einem Lagerhaus und holt Pakete vom Förderband, die ein Roboter (hinten zu sehen) aus einem Container rausgeholt und auf das Förderband gelegt hat.

    550 Millionen Artikel:Rekordzahl an Paket-Retouren erwartet

    Video0:18
  48. Miss Piggy-Kalender 1981 und ihre Filmschuhe aus „The Great Muppet Caper“ bei der Vorschau zur Jim Henson-Auktionsveranstaltung in Gardena, Kalifornien.

    Auktion:"Muppets"-Requisiten erzielen Höchstpreise

    Video0:22
  49. Ein Hochhaus in Hongkong steht in Flammen

    Hongkong:Mehrere Hochhäuser in Flammen

    Video0:18
  50. Ein Bild von den Überflutungen in Thailand, bei dem mehrere Autos von den Strömen verschlungen werden

    Stürme in Thailand:Überflutungen führen zu mehreren Todesfällen

    Video0:19
  51. Eine Süßkartoffel mit der Aufschrift "Bio" in einer Metallkiste.

    "Die Spur" zu "Universelles Leben":Glaubensgemeinschaft hinter Bio-Siegel

    Video1:30
  52. Straßenbahnunfall in Düsseldorf

    13 Verletzte:Straßenbahnunfall in Düsseldorf

    Video0:14
  53. Taiwans Präsident Lai

    Konflikt mit China:Taiwan plant höheren Verteidigungsetat

    Video0:23
  54. Mutmaßliche Vergiftungen in Istanbul

    Elf Festnahmen:Istanbul: Hamburger Familie starb an Phosphin

    Video0:21
  55. Überschwemmungen im Gazastreifen

    Viele Zeltlager unter Wasser:Starke Regenfälle im Gazastreifen

    Video0:18
  56. Yosemite-Nationalpark in Kalifornien

    Für ausländische Touristen:Höherer Eintritt für US-Nationalparks

    Video0:23
  57. Demonstranten feiern die Inhaftierung Jair Bolsonaros in Sao Paulo

    Urteil rechtskräftig:Brasilien: Bolsonaro muss Haftstrafe antreten

    Video0:25
  58. Trump Air Force One

    US-"Friedensplan":Ukraine: Trump drängt auf rasches Kriegsende

    Video0:25
  59. 23.11.2025, Schweiz, Genf: US-Außenminister Marco Rubio (2.v.l) und Andrij Jermak (2.v.r), Leiter des Präsidialamts der Ukraine, zu Beginn ihrer Gespräche in der US-Vertretung in Genf.

    Gespräche in Genf:EU passt US-"Friedensplan" für die Ukraine an

    Video1:30
  60. ZDF-Korrespondent Coerper mit einem Mikrofon in der Hand.

    ZDF-Korrespondent Coerper:Es liegt "in den Händen von Donald Trump"

    Video1:03
  61. Steffen Kampeter typical

    Zukunftsfähige Wirtschaft:Merz beim Arbeitgebertag in Berlin erwartet

    Video0:49
  62. Symbolbild Trumps Migrationspolitik

    US-Migrationspolitik:Trump will Status von Geflüchteten überprüfen

    Video0:22
  63. Am Montag, dem 24. November 2025, wird in Irving, Texas, eine Ansicht einer Ausgabe von DC Comics' Superman Nr. 1 gezeigt.

    Wert von 9,12 Millionen Dollar:Superman-Comic aus 1939 versteigert

    Video0:23
  64. Der ehemalige Direktor des Federal Bureau of Investigation, James Comey, spricht am 24. Februar 2020 auf dem JFK Jr. Forum des Instituts für Politik der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts.

    Trump-Widersacher James Comey:Anklage gegen ehemaligen FBI-Chef abgewiesen

    Video0:22
  65. Ein sudanesisches Mädchen wird am 22. November 2025 im Al-Afad-Lager für Binnenvertriebene in der Stadt Al-Dabba im Norden Sudans gegen Diphtherie geimpft.

    Krieg im Sudan:RSF-Miliz ruft dreimonatige Waffenruhe aus

    Video0:24
  66. Ukraine-Krieg - Kiew

    US-„Friedensplan“ für Ukraine:Kiews Unterstützer beraten in Videokonferenz

    Video0:31
  67. Ein brennendes Haus, nachdem Russland erneut einen Dorhnenangriff auf die Ukraine gestartet hat

    Trotz Gespräche über Frieden:Erneute russische Luftangriffe auf Kiew

    Video0:15
  68. Ein Streuwagen imEinsatz bei Riedlingen in Baden-Württemberg.

    Eisregen in Deutschland:Glatteis auf Straßen

    Video0:21
  69. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers in Luanda

    EU-Afrika-Gipfel:"Zusammenarbeit auf Augenhöhe"

    Video0:49
  70. Armin Coerper in Moskau

    Gespräche in Genf: "Trump als Vertreter russischer Interessen"

    Video1:10
  71. Udo Kier während der mailänder Fahsion Week.

    Im Alter von 81 Jahren:Kult-Schauspieler Udo Kier gestorben

    Video0:25
  72. Ein Apartment in Beirut, das vom israelischen Angriff getroffen wurde.

    Israelischer Angriff:Hisbollah-Mitglied getötet

    Video0:18
  73. Der Veranstaltunsgort des 7. EU-Afrika-Gifels in Luanda.

    EU-Afrika-Gipfel:Gespräche über bessere Zusammenarbeit

    Video0:21
  74. Rettungskräfte beseitigen Trümmer.

    Krieg in der Ukraine:Drohnenangriff auf Charkiw

    Video0:15
  75. Marco Rubio spricht in Genf über den US-Friedensplan für die Ukraine.

    Treffen in Genf:Pläne für Souveränität der Ukraine

    Video0:21
  76. Weihnachtszauber auf Mallorca

    Mallorca:Weihnachtsbeleuchtung in Palma eingeschaltet

    Video0:19
  77. Schweiz, Genf: Ein US-Wachmann geht mit der ukrainischen Flagge vor der Ständigen Vertretung der USA in Genf, Schweiz.

    Genf:Beratung über Trumps Friedensplan

    Video0:25
  78. Flugzeuge parken auf dem Simon Bolivar-Flughafne in Maiquetia, Venezuela.

    Gefahren im Luftraum:Airlines streichen Flüge nach Venezuela

    Video0:22
  79. Niederlande, Eindhoven: Flugzeuge verschiedener Fluggesellschaften am Flughafen Eindhoven.

    Flugverkehr in Eindhoven:Drohnensichtung in den Niederlanden

    Video0:19
  80. Der G20 Gipfel in Südafrika ist in vollem Gange

    Johannesburg:G20-Staaten: Einigung auf Absichtserklärung

    Video0:23