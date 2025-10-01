heute journal - der Podcast:Unbekannte Drohnen: Wie verwundbar ist Deutschland?

In den letzten Wochen sind immer wieder Drohnen über Polen, Dänemark und Norwegen aufgetaucht. Und auch in Deutschland wurden mittlerweile unbekannte Drohnen gesichtet. Experten deuten das als Provokation Russlands. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet, wenn Drohnen über Flughäfen oder militärischen Einrichtungen auftauchen?

Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt dazu: "Es gehört zu dem, was wir jeden Tag erleben. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, hybrid, mit Desinformationskampagnen und eben durch Drohneneindringen. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben und mit der wir umgehen."

Hybride Angriffe sind eine Mischung aus militärischen, digitalen und propagandistischen Mitteln, die Gesellschaften verunsichern sollen. Dabei geht es nicht unbedingt um offene Kriegshandlungen, sondern um eine Verschleierungstaktik: Angriffe finden so statt, dass sie unterhalb der Schwelle eines klassischen Krieges bleiben und nur schlecht einem bestimmten Angreifer zugeordnet werden können. Militärische Mittel können dabei auch eine Rolle spielen, sind aber nicht immer Teil hybrider Angriffe. Dazu kommen gezielte Desinformationen in sozialen Medien, Cyberattacken auf staatliche Institutionen oder Angriffe auf die Energieversorgung. All das verunsichert, beeinflusst die Meinungen von Menschen und spaltet Gesellschaften. Und letztendlich verschwimmt die Grenze zwischen Krieg und Frieden immer mehr.

Helene Reiner und Marietta Slomka sprechen darüber mit der Politikwissenschaftlerin und Drohnen-Expertin Ulrike Franke.

Außerdem blicken wir zusammen zum Tag der Deutschen Einheit mit Hendrik Bolz aka. Testo auf 35 Jahre Wiedervereinigung und darauf, wie geeint Deutschland heute wirklich ist.

