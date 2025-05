Merz: Taurus-Lieferung "im Bereich des Möglichen"

Im ZDF appellierte Merz wiederholt in Richtung des Aggressors, den Ukraine-Krieg zu beenden. "Es liegt in ihrer Hand, alleine in ihrer Hand, den Krieg sofort zu beenden." Die Ukraine und die westlichen Verbündeten hätten in den letzten Wochen alle diplomatischen Bemühungen "bis hin zum Vatikan" unternommen. "Was sollen wir noch mehr machen?" Russland sei jetzt am Zug.