Stromausfall in Berlin: 1.314 Haushalte im Südwesten betroffen

Wieder im Südwesten der Hauptstadt:Stromausfall in Berlin: Über tausend Haushalte nicht am Netz
Erneuter Blackout in der Hauptstadt: Rund drei Monate nach dem tagelangen Stromausfall in Teilen Berlins fiel in einem Teil des betroffenen Gebiets erneut zeitweise der Strom aus.
Gegen 22 Uhr am Samstagabend fällt im Berliner Südwesten der Strom aus. Betroffen ist ein Teil des Gebiets, in welchem bereits vor rund drei Monaten tagelang Haushalte ohne Strom auskommen mussten. Die Störung in Nikolassee konnte laut des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH jedoch zeitnah behoben werden. Gegen 23.35 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers alle 1.314 betroffenen Haushalte wieder am Netz.
Zu der Ursache des Stromausfalls konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Die Polizei war wegen des Blackouts nach eigenen Angaben mit verstärkten Streifen unterwegs.
Erinnerung an großen Blackout im Südwesten Berlins zu Jahresbeginn
Anfang Januar war es im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu dem bislang längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte gekommen. 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe waren teils tagelang ohne Strom und damit oft auch ohne Heizung. Am 7. Januar war die Stromversorgung wieder für alle hergestellt.
Damals herrschte eisige Kälte und es lag Schnee. Tausende Berliner flüchteten in Hotels. Beim Senat gingen mehr als 2.800 Anträge zur Erstattung der Kosten ein. Der Senat kündigte während des Stromausfalls an, die Kosten zu übernehmen. Die Auszahlung läuft über den Bezirk Steglitz-Zehlendorf.