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Wirtschaft

Stromausfall in Berlin: 1.314 Haushalte im Südwesten betroffen

Wieder im Südwesten der Hauptstadt:Stromausfall in Berlin: Über tausend Haushalte nicht am Netz

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Erneuter Blackout in der Hauptstadt: Rund drei Monate nach dem tagelangen Stromausfall in Teilen Berlins fiel in einem Teil des betroffenen Gebiets erneut zeitweise der Strom aus.

Eine Häuserreihe in der Dunkelheit, die vom Stromausfall in Berlin Nikolassee betroffen war

In Berlin Nikolassee hat es in der Nacht einen rund eineinhalbstündigen Stromausfall gegeben. Er ereignete sich in einem Stadtteil, der vor rund drei Monate von einem Blackout betroffen war.

19.04.2026 | 0:19 min

Gegen 22 Uhr am Samstagabend fällt im Berliner Südwesten der Strom aus. Betroffen ist ein Teil des Gebiets, in welchem bereits vor rund drei Monaten tagelang Haushalte ohne Strom auskommen mussten. Die Störung in Nikolassee konnte laut des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH jedoch zeitnah behoben werden. Gegen 23.35 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers alle 1.314 betroffenen Haushalte wieder am Netz.

Zu der Ursache des Stromausfalls konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Die Polizei war wegen des Blackouts nach eigenen Angaben mit verstärkten Streifen unterwegs.

Unsere Einsatzkräfte sind dort nun verstärkter unterwegs, um ansprechbar zu sein und das Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner zu stärken

Mitteilung der Polizei Berlin auf der Plattform X

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 19.04.2026 ab 9:46 Uhr.
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