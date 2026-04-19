Stromausfall in Berlin: 1.314 Haushalte im Südwesten betroffen

Erneuter Blackout in der Hauptstadt: Rund drei Monate nach dem tagelangen Stromausfall in Teilen Berlins fiel in einem Teil des betroffenen Gebiets erneut zeitweise der Strom aus.

In Berlin Nikolassee hat es in der Nacht einen rund eineinhalbstündigen Stromausfall gegeben. Er ereignete sich in einem Stadtteil, der vor rund drei Monate von einem Blackout betroffen war. 19.04.2026 | 0:19 min

Gegen 22 Uhr am Samstagabend fällt im Berliner Südwesten der Strom aus. Betroffen ist ein Teil des Gebiets, in welchem bereits vor rund drei Monaten tagelang Haushalte ohne Strom auskommen mussten. Die Störung in Nikolassee konnte laut des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH jedoch zeitnah behoben werden. Gegen 23.35 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers alle 1.314 betroffenen Haushalte wieder am Netz.

Zu der Ursache des Stromausfalls konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen. Die Polizei war wegen des Blackouts nach eigenen Angaben mit verstärkten Streifen unterwegs.

Unsere Einsatzkräfte sind dort nun verstärkter unterwegs, um ansprechbar zu sein und das Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner zu stärken „ Mitteilung der Polizei Berlin auf der Plattform X

Erinnerung an großen Blackout im Südwesten Berlins zu Jahresbeginn

Anfang Januar war es im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu dem bislang längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte gekommen. 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe waren teils tagelang ohne Strom und damit oft auch ohne Heizung. Am 7. Januar war die Stromversorgung wieder für alle hergestellt.

Nach dem Anschlag auf die zentrale Stromversorgung versank der Berliner Südwesten Anfang Januar im Blackout. Was lief schief im Krisenmanagement der Hauptstadt? 20.01.2026 | 7:53 min

Damals herrschte eisige Kälte und es lag Schnee. Tausende Berliner flüchteten in Hotels. Beim Senat gingen mehr als 2.800 Anträge zur Erstattung der Kosten ein. Der Senat kündigte während des Stromausfalls an, die Kosten zu übernehmen. Die Auszahlung läuft über den Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Wie sicher ist unser Stromnetz? Wie gut der Schutz vor Anschlägen und Cyberangriffen? Harald Lesch analysiert mit Forschenden Risiken, Technik und mögliche Lösungen, um Blackouts zu verhindern. 06.04.2026 | 27:55 min

Quelle: dpa