"Bedaure Fehler ausdrücklich":Grünen-Chef Banaszak: Ermittlungen wegen Zweitwohnungsteuer
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Gegen Grünen-Chef Felix Banaszak ermittelt aktuell die Staatsanwaltschaft. Er habe versehentlich seit 2022 zu wenig Zweitwohnungsteuer gezahlt. Das teilte der Politiker selbst mit.
Gegen den Chef der Grünen, Felix Banaszak, ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil er zu wenig Zweitwohnsitzsteuer gezahlt habe. Der Politiker hat nach eigenen Angaben nach mehreren Umzügen innerhalb der Hauptstadt vergessen, seine Angaben zur Zweitwohnung beim Finanzamt in Berlin zu aktualisieren - und damit auch seit 2022 zu wenig Zweitwohnsitzsteuer entrichtet.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wollte sich mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht äußern.
Banaszak räumt Fehler ein und sichert Kooperation zu
Banaszak erklärte:
Er kooperiere vollumfänglich bei der Klärung, so Banaszak weiter. Er habe "alle erforderlichen Angaben und Unterlagen unverzüglich" über seinen Anwalt nachgereicht.
Der Vorsitzende der Grünen sicherte zu, die ausstehenden Beträge unverzüglich nachzuzahlen, sobald die Nachforderungen festgesetzt seien.
Die sogenannte Zweitwohnungsteuer beträgt nach Angaben des Landes Berlin 15 Prozent der Nettokaltmiete für Besteuerungszeiträume ab dem Jahr 2019. Für Besteuerungszeiträume ab dem Jahr 2025 liege der Satz bei 20 Prozent der Nettokaltmiete.
Banaszaks Erstwohnsitz befindet sich in Duisburg
Banaszaks Erstwohnsitz liegt nach Parteiangaben in seinem Wahlkreis und Geburtsort Duisburg. Der 36-Jährige gehört seit 2021 dem Bundestag an.
Seit November 2024 teilt er sich den Vorsitz der Grünen mit Franziska Brantner. Nach Parteiangaben erfuhr Banaszak kürzlich von den Ermittlungen gegen ihn.
Für Abgeordnete gilt grundsätzlich Immunität, dies soll die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicherstellen. Für strafrechtliche Ermittlungen gegen Abgeordnete gilt zwar eine generelle Genehmigung, die Bundestagspräsidentin muss aber informiert werden. Eventuelle weitere rechtliche Schritte wie etwa Durchsuchungen müsste das Plenum genehmigen.
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 03.06.2026 um ... Uhr im Beitrag ...
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