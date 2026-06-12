Aktionstag in Völklingen und Berlin:Warum Tausende Stahlarbeiter auf die Straße gehen
von Susanne Freitag-Carteron
Tausende Stahlarbeiter gehen auf die Straße: Der Saar-Stahl soll "grün" werden. Doch das Vorzeigeprojekt ist gefährdet, weil die EU die Regeln zum Emissionshandel aufweichen will.
"Stahl ist Zukunft": Sprechchöre, lautes Trommeln, Feuerwerk - Völklingen ist an diesem Freitag voll mit Demonstrierenden. In ihrer grau-orangen Arbeitskleidung ziehen sie in drei Demozügen in die Stadtmitte. Die Stahlarbeiter fürchten um die Zukunft der Branche - wieder einmal, um ihre Arbeitsplätze. "Stirbt der Stahl, Stirbt das Saarland" steht auf einem Banner, das die Demonstranten vor sich hertragen.
Das Saarland macht mobil. Denn die Stahlindustrie ist das Rückgrat der Wirtschaft des Bundeslandes. Ein Demonstrationszug führt am Stahlwerk vorbei: "Pure Steel +" prangt in grüner Schrift auf blauem Grund - das neue Logo ist weithin sichtbar. Das Gelände ist eine riesige Baustelle. Ab 2029 soll hier CO2-reduzierter Stahl produziert werden. Elektrolichtbogenöfen sollen die Hochöfen ersetzen. Im Saarland haben sie früh auf diesen Wandel gesetzt, Milliarden investiert. Jetzt steht all das auf dem Spiel.
Der Grund: eine mögliche Änderung der Regeln zum EU-Emissionshandel. Aktuell muss, wer einen hohen CO2-Ausstoß hat, Zertifikate erwerben. Sie werden immer teurer, um Anreize für umweltfreundliche Produktionen zu schaffen. Jetzt wird eine Lockerung der Regeln diskutiert, um der produzierenden Industrie mehr Zeit zu verschaffen.
Saarland bei "grüner" Stahlproduktion Vorreiter
Die Saarländer sind sauer, weil sie bei der "grünen" Stahlproduktion Vorreiter sind. Wenn jetzt aber diejenigen Vorteile erhalten, die nicht umgesattelt haben, ist das bitter. CO2-armer Stahl ist teurer und damit nicht konkurrenzfähig.
Nadine Artelt leitet den Vertrieb bei Saarstahl und kann darüber nur den Kopf schütteln: "Wir haben in Europa das größte Transformationsprojekt. Wir haben uns der Herausforderung des grünen Stahls vollständig gewidmet", sagt sie.
Auch der Präsident des Stahl-Verbandes Saar, Ex-Außenminister Heiko Maas, kann den Lockerungsplänen nicht viel abgewinnen. "Die saarländische Stahlindustrie hat sich darauf verlassen, dass in Europa und in Deutschland die CO2-Zertifikate-Regeln gelten, daran wird nun gedreht", sagt er.
"Der Punkt of no return ist überschritten, wir können nicht mehr zurück", sagt Stephan Ahr, Betriebsratschef von Saarstahl. Und Stefan Rauber, Vorstandschef Dillinger Hütte und Saarstahl, erklärt: "Das was jetzt grade hier passiert, ist ein politischer Anschlag auf die saarländische Stahlindustrie."
Demonstration auch in Berlin
Inzwischen quillt der Hindenburgplatz über vor Menschen. Bürger, Arbeiter, Politiker - in Sachen Industrie gibt es eine parteiübergreifende Einigkeit. Regierung und Opposition stehen Seite an Seite mit den Arbeitern und der Bevölkerung.
Die Botschaft an die Bundesregierung: Es muss verlässliche Rahmenbedingungen für die Produktion von klimafreundlichem Stahl und Schutz vor Billigimporten aus China und Russland geben. Auch in Berlin zog am Morgen ein Demozug der IG-Metall zum Bundeswirtschaftsministerium.
Brandbrief an den Bundeskanzler
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kam am frühen Nachmittag direkt aus Berlin - vom Flughafen aufs Rednerpult in Völklingen. Sie hatte einen Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz geschickt.
"Wie kann man soviel Unsicherheit zulassen? Warum schafft man keine Verlässlichkeit und keine Sicherheit?", sagt sie.
In der Menge: Stephan Hahn. Über 20 Jahre war er bei Ford. Als der Autobauer dicht machte, wechselte er zur Dillinger Hütte. "Ich hab das alles schon mal mitgemacht und das war schlimm!", sagt er und man sieht ihm die Betroffenheit an. "Ich arbeite jetzt auf der Dillinger Hütte. Ich sehe jeden Tag diese unfassbar große Baustelle."
Und damit spricht er vielen Menschen, Geschäftsleuten, Arbeitern und auch Saar-Politikern aus dem Herzen. Es geht hier nicht um das Überleben eines Industriezweigs, es geht um das Überleben und die Identität einer ganzen Region.
Susanne Freitag-Carteron leitet das ZDF-Landesstudio im Saarland.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Stahl
Bilanz der Wirtschaftsvereinigung Stahl:Stahlproduktion 2025 gesunken - Niedrigster Stand seit 2009mit Video2:34
- FAQ
Vor dem Stahlgipfel im Kanzleramt:Wie kann der deutschen Stahlproduktion geholfen werden?von Dominik Müller-Russellmit Video1:30
Stahlindustrie unter Druck:Warum man im Saarland am grünen Stahl festhältvon Bob Boostmit Video3:27
Wasserstoff statt Kohle:Platzt der Traum vom "grünen Stahl"?von Thadeus Parademit Video1:23
Mehr Nachrichten aus dem Saarland
Aufstieg in die Bundesliga:Warum bei Elversberg das Konzept der Star istvon Christoph Rufmit Video8:11
Ansiedlung von Vetter auf Ford-Gelände:Pharma statt Ford - Neue Hoffnung in Saarlouis?von Susanne Freitag-Carteronmit Video1:37
Einsatzkräfte am Limit:Polizei im Saarland: Völklingen und die Folgenvon Susanne Freitag-Carteronmit Video4:43
Klinik in Saarbrücken:Gegen Rollenklischees: Boys‘- und Girls’Day im Krankenhausvon Susanne Freitag-Carteronmit Video1:53