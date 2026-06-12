Tausende Stahlarbeiter gehen auf die Straße: Der Saar-Stahl soll "grün" werden. Doch das Vorzeigeprojekt ist gefährdet, weil die EU die Regeln zum Emissionshandel aufweichen will.

In Völklingen und Berlin sind Tausende Stahlarbeiter auf die Straße gegangen. Sie fürchten um die Zukunft der Branche und kämpfen für klimaneutral produzierten Stahl. 12.06.2026 | 2:03 min

"Stahl ist Zukunft": Sprechchöre, lautes Trommeln, Feuerwerk - Völklingen ist an diesem Freitag voll mit Demonstrierenden. In ihrer grau-orangen Arbeitskleidung ziehen sie in drei Demozügen in die Stadtmitte. Die Stahlarbeiter fürchten um die Zukunft der Branche - wieder einmal, um ihre Arbeitsplätze. "Stirbt der Stahl, Stirbt das Saarland" steht auf einem Banner, das die Demonstranten vor sich hertragen.

Das Saarland macht mobil. Denn die Stahlindustrie ist das Rückgrat der Wirtschaft des Bundeslandes. Ein Demonstrationszug führt am Stahlwerk vorbei: "Pure Steel +" prangt in grüner Schrift auf blauem Grund - das neue Logo ist weithin sichtbar. Das Gelände ist eine riesige Baustelle. Ab 2029 soll hier CO2-reduzierter Stahl produziert werden. Elektrolichtbogenöfen sollen die Hochöfen ersetzen. Im Saarland haben sie früh auf diesen Wandel gesetzt, Milliarden investiert. Jetzt steht all das auf dem Spiel.

Eine wichtige Rolle, um in Europa die Klima-Ziele erreichen zu können, spielen der Emissionshandel. Hier erfährst du, was damit genau gemeint ist. 03.07.2025 | 1:47 min

Der Grund: eine mögliche Änderung der Regeln zum EU-Emissionshandel. Aktuell muss, wer einen hohen CO2-Ausstoß hat, Zertifikate erwerben. Sie werden immer teurer, um Anreize für umweltfreundliche Produktionen zu schaffen. Jetzt wird eine Lockerung der Regeln diskutiert, um der produzierenden Industrie mehr Zeit zu verschaffen.

Saarland bei "grüner" Stahlproduktion Vorreiter

Die Saarländer sind sauer, weil sie bei der "grünen" Stahlproduktion Vorreiter sind. Wenn jetzt aber diejenigen Vorteile erhalten, die nicht umgesattelt haben, ist das bitter. CO2-armer Stahl ist teurer und damit nicht konkurrenzfähig.

Nadine Artelt leitet den Vertrieb bei Saarstahl und kann darüber nur den Kopf schütteln: "Wir haben in Europa das größte Transformationsprojekt. Wir haben uns der Herausforderung des grünen Stahls vollständig gewidmet", sagt sie.

Es ist für mich absolut unverständlich, dass man da jetzt eine Rolle rückwärts macht. Mir fehlen tatsächlich die Worte. „ Nadine Artelt, Vertriebsleiterin Saarstahl AG

Der Stahlproduzent Dillinger Hütte im Saarland will ab 2027 grünen Stahl mit Wasserstoff und Elektroöfen produzieren. Damit sollen Arbeitsplätze gesichert werden. Das macht Hoffnung für die Region. 23.08.2025 | 3:27 min

Auch der Präsident des Stahl-Verbandes Saar, Ex-Außenminister Heiko Maas, kann den Lockerungsplänen nicht viel abgewinnen. "Die saarländische Stahlindustrie hat sich darauf verlassen, dass in Europa und in Deutschland die CO2-Zertifikate-Regeln gelten, daran wird nun gedreht", sagt er.

Das bedeutet nichts anderes, als dass die, die sich vorbildlich und innovativ verhalten haben, die Zeche dafür zahlen sollen. Und das kann eigentlich nicht sein. „ Heiko Maas, Präsident Stahl-Verband Saar

"Der Punkt of no return ist überschritten, wir können nicht mehr zurück", sagt Stephan Ahr, Betriebsratschef von Saarstahl. Und Stefan Rauber, Vorstandschef Dillinger Hütte und Saarstahl, erklärt: "Das was jetzt grade hier passiert, ist ein politischer Anschlag auf die saarländische Stahlindustrie."

Von E-Autos bis Stahl: China dominiert zentrale Branchen - auch durch staatliche Hilfe und niedrige Preise. Für deutsche Unternehmen wächst der Druck. 26.05.2026 | 1:52 min

Demonstration auch in Berlin

Inzwischen quillt der Hindenburgplatz über vor Menschen. Bürger, Arbeiter, Politiker - in Sachen Industrie gibt es eine parteiübergreifende Einigkeit. Regierung und Opposition stehen Seite an Seite mit den Arbeitern und der Bevölkerung.

Die Botschaft an die Bundesregierung: Es muss verlässliche Rahmenbedingungen für die Produktion von klimafreundlichem Stahl und Schutz vor Billigimporten aus China und Russland geben. Auch in Berlin zog am Morgen ein Demozug der IG-Metall zum Bundeswirtschaftsministerium.

Brandbrief an den Bundeskanzler

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kam am frühen Nachmittag direkt aus Berlin - vom Flughafen aufs Rednerpult in Völklingen. Sie hatte einen Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz geschickt.

"Wie kann man soviel Unsicherheit zulassen? Warum schafft man keine Verlässlichkeit und keine Sicherheit?", sagt sie.

Ich hätte einen Wunsch gehabt. Ich möchte, dass nicht nur wir hier untereinander untergehakt bleiben, ich wünsche mir auch, dass die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hier steht, und dass sie diesen Satz: "Stahl ist Zukunft" hier bei uns im Saarland sagt. „ Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin Saarland (SPD)

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte war für drei Tage Schauplatz eines Licht-Festivals. Weltbekannte Künstler sorgen für ein spektakuläres Open-Air-Setting mit Videokunst an der alten Industrieanlage. 01.06.2026 | 1:51 min

In der Menge: Stephan Hahn. Über 20 Jahre war er bei Ford. Als der Autobauer dicht machte, wechselte er zur Dillinger Hütte. "Ich hab das alles schon mal mitgemacht und das war schlimm!", sagt er und man sieht ihm die Betroffenheit an. "Ich arbeite jetzt auf der Dillinger Hütte. Ich sehe jeden Tag diese unfassbar große Baustelle."

Da wird viel Geld in die Hand genommen für die Zukunft, und dann kommen Politiker, die das hier gar nicht kennen, und ändern plötzlich ihre Meinung? Das kann nicht sein! „ Stephan Hahn, Stahlarbeiter

Und damit spricht er vielen Menschen, Geschäftsleuten, Arbeitern und auch Saar-Politikern aus dem Herzen. Es geht hier nicht um das Überleben eines Industriezweigs, es geht um das Überleben und die Identität einer ganzen Region.

Susanne Freitag-Carteron leitet das ZDF-Landesstudio im Saarland.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.