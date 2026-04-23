Klinik in Saarbrücken:Gegen Rollenklischees: Boys‘- und Girls’Day im Krankenhaus
von Susanne Freitag-Carteron
Beim Boys’Day und Girls‘Day in Saarbrücken entdecken Jungs und Mädchen Medizin und Pflege neu. Die Aktion zeigt: Berufe sind keine Frage des Geschlechts.
Auf dem Röntgenbild: ein gebrochener Arm. Esther Uhl erklärt einer Gruppe Jungen wie genau unterschiedliche Röntgengeräte funktionieren. Es ist Boys'Day im Klinikum Saarbrücken. Uhl macht Werbung für ihren Job als Medizinische Technologin für Radiologie, kurz MTR, ein Beruf, in dem es aktuell mehr Frauen als Männer gibt.
Mathe, Physik, Bio - alle diese Kenntnisse gehören dazu. Die Jungen, die ihr an diesem Morgen zuhören, halten Rollenklischees für überholt:
Boys'Day: Seit Jahren versuchen sie im Krankenhaus, mit geschlechterspezifischen Rollenklischees aufzuräumen. Pflege - Mädchensache? Quatsch.
Großteil der Pflegekräfte sind Frauen
Germar Fischer ist Bereichsleiter in der Pflegedirektion in der Saarbrücker Klinik "Der Winterberg". Er ist der Koordinator des Aktionstages. Hier gibt’s nicht nur den Boys'- sondern auch den Girls'Day.
"Es macht beides Sinn, weil wir für beide geschlechtlichen Gruppen Berufszweige gibt, die weniger besucht werden", sagt er.
Er selbst hat seine Berufslaufbahn als Krankenpfleger begonnen, "am Bett" wie es hier heißt. Im Pflegebereich gehört er zur männlichen Minderheit: Nur 15 Prozent der Beschäftigten in seinem Klinikum sind männlich.
Das hat Tradition, aber, so sagt Fischer: "Der traditionelle Weg ist nicht immer ganz der Richtige."
Girls'Day im OP: Frauen in der Chirurgie fördern
Ein paar Räume weiter steht eine Gruppe Mädchen um einen großen Tisch mit Scheren, Haken und anderen Operations-Utensilien. "Nähen wie im OP" heißt ihr Programmpunkt. Sie "operieren" eine Banane mit Riss in der Schale. Barbara Jacobi ist Chirurgin. In diesem Fachgebiet sind Frauen bislang unterrepräsentiert.
"Als Frau haben wir ein paar Hürden zu nehmen, gerade wenn dann auch noch Familienplanung ansteht", sagt Jacobi. "Das ist für uns eine Herausforderung das zu planen, zu bestehen, damit man nicht abgehängt wird."
Sind Girls'Day und Boys'Day noch zeitgemäß? Vom Saarbrücker Klinikum kommt ein klares Ja, nicht nur wegen der überholten Rollenmuster. In Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels müssen sie um Nachwuchskräfte kämpfen.
"Die Ausbildungszahlen der jungen Menschen, die sich bei uns bewerben, geht zurück", sagt Germar Fischer. Das habe auch mit den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung zu tun. Aber man müsse jetzt die Ausbildungskurse füllen, um den künftigen Bedarf in den nächsten fünf bis zehn Jahren decken zu können.
Boys'Day feiert 15. Geburtstag
Während der Girls'Day bereits seit 2001 existiert, kam der Boys'Day erst zehn Jahre später dazu. Hier im Krankenhaus machen sie seit Jahren mit und haben erste Erfolge zu vermelden. Fischer berichtet von Jungen, die später im Schulpraktium wiederkamen, weil es ihnen beim Boys'Day gefallen habe, und sie Interesse an einer Ausbildung bekommen hätten.
Im OP werden noch ein paar Bananenschalen zusammengenäht. Vielleicht haben einige Jungen oder Mädchen heute ihren Traumjob gefunden. Im Klinikum würden sie sich freuen, denn Fachkräfte werden hier händeringend gesucht.
Susanne Freitag-Carteron berichtet aus dem ZDF-Landesstudio im Saarland.
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