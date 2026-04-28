Einsatzkräfte am Limit:Polizei im Saarland: Völklingen und die Folgen
von Susanne Freitag-Carteron
Psychische Belastungen, Traumata: Die Polizei im Saarland kämpft weiter mit den Folgen der tödlichen Schüsse auf einen Beamten in Völklingen. Die Gewerkschaft hat Forderungen.
"Blaulichtgottesdienst" im Trierer Dom: Auf der Kirchenbank tragen sie ihre Einsatzkleidung - Polizei, Hilfsdienste, Feuerwehr. Viele sind aus dem Saarland gekommen. Der Bedarf nach einem Wohlfühltermin ist groß.
Amelie Rietz ist Polizeianwärterin im Saarland. Einer ihrer Mitstudierenden war am 21. August 2025 im Einsatz, als der Polizist Simon Bohr getötet wurde:
"Man verarbeitet das zusammen, man kann nochmal anders in die Zukunft gucken, trotz dieser Ereignisse", sagt die 20-Jährige.
Urteil im Völklingen-Prozess sorgte für Diskussionen
Bei dem Gottesdienst in Trier sprach auch Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim. Er betreut Polizisten nach traumatischen Einsätzen. In den letzten Monaten waren das viele. Auch er war am 21. August in Völklingen, traf dort auf eine komplett traumatisierte Dienststelle.
Viele Kollegen von Simon Bohr waren zu Augenzeugen geworden. Sahen, wie Bohr von sechs Schüssen in Körper und Kopf getroffen wurde und verblutete. Später war Kesselheim auch beim Prozess gegen den 19-jährigen Ahmed G., der Bohr erschossen hatte.
In den Anhörungen wurde jedes Detail des langsamen Todes noch einmal geschildert. Die Beamten berichteten von ihren Depressionen, Angststörungen, noch heute können einige von ihnen nicht arbeiten. Dann das Urteil: Das Landgericht Saarbrücken sprach den wegen Mordes angeklagten jungen Mann Anfang April wegen einer Schizophrenie-Erkrankung von den Tötungsvorwürfen frei. Es ging dabei von einem Zustand der Schuldunfähigkeit aus. Die Kammer ordnete seine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik für Straftäter an.
Für Familie und Kollegen ein zweites Trauma: "Wer die Aussagen der betroffenen Kollegen gehört hat, der kann das nicht nachvollziehen, der kriegt das nicht zusammen. Ich will das Urteil gar nicht bewerten, aber auch emotional kriegt man das nicht zusammen", sagt Kesselheim.
Saar-Polizei kommt nicht zur Ruhe
Das Urteil fiel am 1. April. Nur vier Tage später eskalierte bei Saarbrücken eine Verfolgungsfahrt. Polizisten schossen auf ein Fluchtfahrzeug, der Fahrer starb. Hubertus Kesselheim sprach die ganze Nacht mit den Beamten.
Am 18. April dann eine schwere Explosion in Völklingen: mutmaßlich ein Drogendelikt. Ein Mensch wurde durch Sprengstoff getötet, vier weitere verletzt. All das wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem Simon Bohr erschossen wurde.
Hassrede im Netz
Im Netz geht all das gleichzeitig viral: Trauer, Wut über das Urteil, Hassrede auf Justiz und Polizei. Andreas Rinnert von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Saarland verbrachte die Osterfeiertage mit Löschen, Melden und Sperren. Auch Beleidigungen und Morddrohungen im Netz haben Trauma-Potential.
"Bei einem Otto-Normalbürger sind es - gerechnet auf die gesamte Lebenszeit - nur drei oder vier", sagt Rinnert.
Deshalb forderte die GdP auf ihrem Gewerkschaftstag, dass die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) als Dienstunfall anerkannt wird. Die Frage ist nicht bundeseinheitlich geregelt.
Polizei-Gewerkschaft kritisiert Flickenteppich
Jochen Kopelke, GdP-Bundesvorsitzender, kritisiert den Polizei-Flickenteppich: "Wir haben in allen Bundesländern unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Unterschiedliche Arbeitszeiten. Unterschiedliche Zulagen. Unterschiedliche Ausstattung, und da nicht die beste", sagt er. "Aber wir haben im Polizeialltag die gleiche Kriminalitätsentwicklung, dieselben Täter." Außerdem komme noch Cybercrime dazu.
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen die Länder die Besoldung ihrer Beamten anpassen. Hoffnung an der Saar, denn dort werden die Polizisten derzeit am schlechtesten bezahlt.
Susanne Freitag-Carteron leitet das ZDF-Studio im Saarland.
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