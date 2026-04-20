Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Zahl der Straftaten gesunken

Zahl der Straftaten gesunken:Wie aussagekräftig ist die polizeiliche Kriminalstatistik?
von Jan Henrich
Die Zahl der Straftaten ist laut aktueller Kriminalstatistik der Polizei im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Als positive Entwicklung lässt sich das aber nur bedingt werten.
Als "leichte Reduzierung" beschrieb Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Entwicklung der Straftaten in Deutschland bei der Vorstellung der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Verhalten optimistisch schob er hinterher, dass man die Chance hätte, langfristig einen Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen.
Nachdem insbesondere die Zahl der Gewalttaten in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen war, hat die Polizei 2025 weniger Fälle erfasst. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Deliktsbereichen und die reinen Fallzahlen sind nur bedingt aussagekräftig.
Rund 300.000 Straftaten weniger als 2024
Einen Rückgang von 5,6 Prozent bei den registrierten Straftaten verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr. Rund 300.000 Kriminalfälle weniger als im Vorjahr sind damit 2025 bei den Sicherheitsbehörden bekannt geworden. Einen großen Anteil daran trägt die Teillegalisierung von Cannabis, wie Innenminister Dobrindt betont.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Allerdings sind die Fallzahlen ebenfalls in anderen Bereichen zurück gegangen, wie etwa der Straßenkriminalität. Erstmals seit 2021 gibt es auch im Bereich der Gewaltkriminalität sinkende Zahlen.
Anstieg bei Fällen von Vergewaltigung
Eigentlich könnte das als positive Entwicklung gewertet werden, doch Innenminister Dobrindt sah bei der Vorstellung der Zahlen keinen Grund zur Entwarnung. Andy Grote (SPD), Vorsitzender der Innenministerkonferenz, betonte, dass gerade Frauen nicht so sicher seien, wie sie es sein sollten.
Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff im besonders schweren Fall sind um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Vergleicht man die Zahlen mit dem Wert von 2018, liegt der Anstieg bei Vergewaltigungen sogar bei 72 Prozent.
Viele Faktoren spielen bei den Zahlen eine Rolle
Doch gerade im Bereich der sexuellen Übergriffe scheinen weitere Faktoren eine Rolle zu spielen. So wurden das Sexualstrafrecht 2016 verschärft. Stichwort: Nein heißt Nein. Seitdem fallen mehr Handlungen unter den Straftatbestand des sexuellen Übergriffs. Außerdem könne mediale Aufmerksamkeit Einfluss auf das Anzeigeverhalten haben.
Welchen Einfluss beide Faktoren haben, lässt sich aus den reinen Fallzahlen der PKS nicht herauslesen. Die von den Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt (BKA) zusammengestellte Statistik erfasst lediglich das sogenannte Hellfeld. Also alle bekannt gewordenen Straftaten, die die Polizei in einem Jahr bearbeitet.
Zusätzliche Opferbefragung veröffentlicht
Aus Sicht von Kriminologe Tobias Singelnstein von der Goethe-Universität Frankfurt brauche es daher weitere Daten aus dem Dunkelfeld, um belastbare Aussagen über die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung zu treffen.
Aus diesem Grund hatte das BKA zusätzlich in diesem Jahr noch die Ergebnisse einer großangelegten Bevölkerungsumfrage "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024" veröffentlicht. Über 60.000 Männer und Frauen hatten sich daran beteiligt. Es war die zweite Studie dieser Art.
Sie zeigt unter anderem, dass nur ein Bruchteil der Sexualdelikte zur Anzeige gebracht wird. Allerdings finden sich in der aktuell veröffentlichten Studie noch keine Vergleichswerte zu früheren Erhebungen.
Mehr zur Kriminalitätstatistik
Polizeistatistik veröffentlicht:Weniger Gewaltkriminalität - mehr tatverdächtige Kindermit Video1:41
Diskussion um Strafmündigkeit:Gewalttaten: Schon Zwölfjährige bestrafen?
- Analyse
Polizeiliche Kriminalstatistik:Woher kommt der Anstieg bei der Jugendgewalt?von Jan Henrich und Fabian Medler