Pharma statt Ford: Vetter siedelt sich in Saarlouis an

Ansiedlung von Vetter auf Ford-Gelände:Pharma statt Ford - Neue Hoffnung in Saarlouis?
von Susanne Freitag-Carteron
Im November 2025 lief in Saarlouis der letzte Ford vom Band. Jetzt siedelt sich auf dem Gelände das Pharmaunternehmen Vetter an. Es will bis zu 2.000 Arbeitsplätze schaffen.
Zum ersten Mal seit Langem sieht man auf dem Ford-Gelände in Saarlouis lauter lachende Menschen. Sie haben sich zum Spatenstich verabredet. Pharma statt Ford.
Udo J. Vetter, Unternehmensbeirat des Familienunternehmens, herzt die Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD). "Herzlich willkommen auf unserem Grundstück bei Ihnen zu Hause", lacht er. Er weiß, dass er hier ein Hoffnungsträger ist.
Endlich eine positive Wirtschaftsnachricht im Saarland - in Saarlouis werden künftig Medikamente steril in Spritzen gefüllt. Vetter ist damit weltweit erfolgreich. Das Unternehmen aus Ravensburg brauchte Platz und bringt den Spirit mit, der hier gebraucht wird. In den Reden geht es viel um Vertrauen, Verlässlichkeit.
Industriestandort Saarland - für Vetter ideal
"Industrieland, auf dem Sie innerhalb von sechs Monaten bauen können, das ist wie eine Nadel im Heuhaufen", sagt Udo J. Vetter. "Das gibt es in Deutschland nicht oft. Ob der Roboter bei uns im Unternehmen eine Schachtel baut, oder eine ganze Karosserie - der Roboter bleibt der Roboter. Aber die Leute, die solche Dinge bedienen und installieren können, die gibt es hier im Saarland. Und das sind die Menschen, die wir brauchen."
Anke Rehlinger sagt, eine solche Investition gebe Sicherheit und schaffe langfristig Arbeitsplätze.
Balsam auf die Seele der geschundenen Ford-Mitarbeiter, die für das amerikanische Unternehmen reine Verhandlungsmasse waren. Ford hatte sie nach jahrelangen Verhandlungen mit viel Wut und Tränen hängen lassen.
Eric Kohlbacher war 27 Jahre bei Ford. Hatte neben dem Werk sein Haus gebaut. Als Ford den Bach runterging, wechselte er zu SVOLT, dem chinesischen Batteriehersteller, der im Saarland ein Werk bauen wollte. Doch auch daraus wurde nichts. Jetzt ist Eric Kohlbacher Vetter-Mitarbeiter, Projektleiter beim Umbau.
Ein paar seiner ehemaligen Kollegen haben auch einen Vertrag bei der Pharma-Firma. "Man hat früher zusammengearbeitet und arbeitet jetzt wieder beim neuen Arbeitgeber wieder zusammen. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl", sagt er.
Vetter will bis 2031 500 Arbeitsplätze schaffen
Bis 2031 will Vetter Pharma rund 500 Arbeitsplätze im Werk schaffen, langfristig sollen es bis zu 2.000 sein. Rettet das den Standort?
"Es ist ein erster Schritt", sagt der Wirtschaftswissenschaftler Markus Thomas Münter von der HTW Saar. Aber das Saarland habe strukturelle Probleme, wachse langsamer als der Bundesschnitt. "Wenn man es mal grob hochrechnet, bräuchte man wahrscheinlich ein paar Dutzend Vetter-Ansiedlungen jedes Jahr, um die Lücke zu schließen, die Automobilindustrie und Zulieferer gerade reißen."
Oberbürgermeister sieht Vetter als Signal für andere Ansiedlungen
Vetter könne aber ein Signal für andere Unternehmen sein, auch ins Saarland zu kommen. Darauf setzt Marc Speicher, Oberbürgermeister von Saarlouis: "Wir können aus dieser einen Ansiedlung jetzt auch ein Ökosystem schaffen, einen Cluster im Bereich Pharma und Life Science. Ich bin bereit dafür als OB unserer schönen Europastadt Saarlouis."
Speicher ist im Bundesvorstand der CDU und spart üblicherweise nicht mit Kritik an der Wirtschaftspolitik der SPD-Alleinregierung. Doch heute ist Tag der Harmonie.
Dann nehmen zehn Personen ihre nagelneuen Spaten und werfen auf das Kommando der Fotografen den aufgeschütteten Erdhaufen nach oben. Sie haben dabei einen direkten Blick auf die Dillinger Hütte, die in den wolkenverhangenen Himmel qualmt. Der Strukturwandel im Saarland geht in die nächste Runde.
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