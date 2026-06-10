ILA: Neue Technologien und das Streben nach Unabhängigkeit

Die Regierung hat eine neue Luftfahrtstrategie verabschiedet, die zivile und militärische Aspekte verbindet. Laut Verteidigungsminister Pistorius soll so die Luftfahrt insgesamt gestärkt werden. 10.06.2026 | 1:34 min

Laut Berichten der Financial Times und des Deutschlandfunks planen acht Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen unter Führung von Airbus eine Allianz zur Entwicklung eines neuen europäischen Kampfjets. "Team Gen 6" heißt das Bündnis, das noch in dieser Woche auf der ILA, der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, vorgestellt werden solle.

Neuer Versuch der europäischen Zusammenarbeit

Nach dem gescheiterten deutsch-französischen Kampfjet-Projekt FCAS wäre dies ein neuer Versuch der europäischen Zusammenarbeit. Europa rüstet aufgrund amerikanischer Alleingänge auf und will sich unabhängiger machen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hält dies für unverzichtbar, was er bei seiner Eröffnungsrede auf dem Rollfeld der Messe am Mittwochnachmittag deutlich machte:

Unsere Luft- und Raumfahrtindustrie sichert nicht nur Innovation und Wirtschaftskraft, sie sichert auch unsere Souveränität und unsere Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Wir haben den Rahmen geschaffen in den letzten Monaten, in die notwendige Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas zu investieren. Gerade in der Luft- und Raumfahrt müssen wir Schlüsselkompetenzen und Zukunftstechnologien stärken", sagte Merz weiter.

37 Länder präsentieren ihre Neuheiten

Einige hundert Meter weiter in einer der Ausstellungshallen ist ein leises Surren zu hören. Wenn die Besucher ihre Augen etwas zusammenkneifen, dann sehen sie ein kleines schwarzes Gerät durch die Luft schwirren: Black Hornet 4, schwarze Hornisse, heißt die Mini-Aufklärungsdrohne der Bundeswehr.

Kanzler Merz eröffnet heute die ILA in Berlin. Neben Innovationen und Flugvorführungen geht es vor allem um das große Thema Verteidigung. 10.06.2026 | 1:59 min

Sie misst gerade einmal 25,5 Zentimeter und ist eines der zahlreichen Exponate auf der diesjährigen ILA. 37 Länder präsentieren ihre neuesten Ergebnisse aus Forschung und Technik in den Bereichen Aviation (zivile Luftfahrt), Space (Raumfahrt) und Defence (Verteidigung). Neben neuen Erkenntnissen zum nachhaltigen Fliegen von Morgen oder der Frage, wie man Astronaut wird, steht in diesem Jahr der Bereich Verteidigung im Fokus.

Die Schlacht im Drohnenkäfig

Eine Technologie rückt dabei auf der ILA besonders in den Mittelpunkt: Drohnen. Wie etwa die Black Hornet 4 oder das deutlich größere Modell Linza 3.0 von Quantum Frontline Industries. Das deutsch-ukrainische Joint Venture produziert Mehrzweckdrohnen, die im Ukraine-Krieg direkt an der Front eingesetzt und mithilfe der dort gesammelten Erfahrungen weiterentwickelt werden.

Im "Drone Pavilon" der ILA können Besucher Drohnen beim Abheben zusehen. Auch der "Drone Cage" ist dort zu finden, ein 10 Meter mal 20 Meter mal 5 Meter großer Käfig, in dem am 11. Juni Drohnenschwärme gegeneinander antreten und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Über 100 Jahre Geschichte Die ILA blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. 1909 ging es los, damals noch in Frankfurt am Main. Über einen Zeitraum von 100 Tagen präsentierten 500 Aussteller Luftschiffe, Flugzeuge und Ballone, die über eine Million Besucher anzogen. 1912 folgte dann der Umzug nach Berlin, wo Verkaufsschlager wie der "Gelbe Hund" präsentiert wurden, der berühmte Doppeldecker von August Euler. Besucher konnten Zeugen bahnbrechender Entwicklungen des zwanzigsten Jahrhunderts werden: Raketen, Überschall-Passagierflugzeuge oder das erste senkrecht startende Transportflugzeug sind nur einige Highlights der damaligen Zeit.



Nach einem Umzug nach Hannover 1957 und einer über dreißigjährigen Tradition in der niedersächsischen Stadt, kehrte die Messe 1992 nach Berlin zurück - erst auf den Flughafen Berlin-Schönefeld, 2012 dann auf das benachbarte neue Gelände "Berlin ExpoCenter Airport" am heutigen Großflughafen BER.

Im 21. Jahrhundert beschränkt sich die Kriegsführung jedoch nicht mehr nur aufs Land und den Luftraum. Auch das All wird zum potenziellen Kampfgebiet. Konferenzen, Panels und Keynotes beschäftigen sich mit Chancen und Innovationen im All und der Frage, wie Europa dabei seine Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten kann.

Auch bei der Erkundung des Sonnensystems möchte Europa punkten, was im "Space Pavilion" deutlich wird. Im blau beleuchteten Eingangsbereich des Pavillons hat die ILA den Mond auf die Erde geholt. Nur etwas kleiner als das Original ist die Nachbildung, die von der Decke hängt. Wenige Meter weiter findet sich der "ExoMars Rosalind Franklin Rover". Der Mars-Rover kann bis zu zwei Meter tief bohren und soll nach Spuren von Leben auf dem roten Planeten forschen.

Debatte um Flugvorführungen

Seit jeher Publikumsmagnet der Messe sind zivile und militärische Flugvorführungen. Doch ebendiese sorgen immer auch für Kritik. Schließlich wirbt die Messe auf ihrer eigenen Webseite mit dem Ziel "take off to zero", also klimaneutralem Fliegen. Stehen Flugshows diesem Motto nicht entgegen?

Die ILA 2026 wird von Militärthemen geprägt, in einer stark wachsenden Boombranche. Drohnen, neue Jets und Raumfahrtprojekte treiben die Entwicklung voran. 10.06.2026 | 2:33 min

Auf Anfrage des ZDF gab der Veranstalter zu verstehen, er nehme die Diskussion um Klima- und Umweltauswirkungen sehr ernst. Gleichzeitig sei das Flugprogramm ein zentraler Bestandteil der ILA. Um die Auswirkungen auf Klima und Umwelt möglichst gering zu halten, beschränke sich das Flugprogramm jedoch auf ausgewählte Einzelvorführungen. Außerdem fänden manche der Flüge im Rahmen regulärer Trainings- und Übungsprogramme statt und würden nicht zusätzlich für die Messe durchgeführt.

Nicht nur viel zu erforschen, auch genügend Konfliktstoff, also auf der diesjährigen Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin.