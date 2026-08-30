Warken zu Drohnenvorfall: "Noch keine Zuordnung vorgenommen"

"Noch keine Zuordnung vorgenommen":Warken lässt Beteiligung Russlands an Drohnenvorfall offen
von Stefanie Reulmann
Kanzleramtschefin Nina Warken will im ZDF keine Verantwortlichen für den Drohnenvorfall in Leipzig nennen. Man müsse zunächst sicher sein, wem man "das zuordnen" könne, sagt sie.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat letzte Woche angekündigt, dass die Urheber hybrider Angriffe, wie dem versuchten Sprengstoff-Anschlags mittels einer Drohne in Leipzig, "dafür bezahlen" müssten. Eine entsprechende Reaktion würde "sehr bald kommen", kündigte er an.
Ist Russland verantwortlich?
Bisher wurde kein konkreter Urheber genannt. Auch Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) als Koordinatorin der Geheimdienste äußert sich zurückhaltend. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagt sie:
Dann würden auch konkrete Maßnahmen verkündet, sagt Warken. Auf die Frage, ob die Bundesregierung sicher sei, dass Russland der Urheber sei, verweist Warken auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Der Kanzler hat dazu alles gesagt."
Merz kündigt baldige Schritte an
Im ARD-Sommerinterview stellte Merz eine baldige Aufklärung in Aussicht. "Wir sind dabei, die Ermittlungen abzuschließen." Man habe in der Bundesregierung eine weitgehende Einigung darüber erzielt, wie man reagiere. Das werde man in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen, so der Kanzler:
Kommt jetzt der Herbst der Reformen?
Auch bei den Reformen soll es jetzt zügig vorangehen. Nach der parlamentarischen Sommerpause haben CDU/CSU und SPD bei ihrer Regierungsklausur im Schloss Neuhardenberg mal wieder einen Neustart versprochen - wie schon im Sommer letzten Jahres. Damals ist der angekündigte Herbst der Reformen ausgefallen.
In diesem Herbst nun ein neuer Anlauf. Den Koalitionären sei bewusst, dass man "jetzt im Herbst" die Vorhaben umsetzen müsse. Warken sagt im ZDF:
Dabei gelte es auch Mehrheiten im Parlament und im Bundesrat zu organisieren, sagt die Kanzleramtschefin. Und Merz sagt in der ARD, man ziehe das jetzt durch. "Wir können viel. Die Potentiale unseres Landes sind größer, als wir sie zur Zeit nutzen."
Warken: Merz sei derjenige, der "mahnt und antreibt"
Kritik gibt es immer wieder auch am Kanzler, wegen seiner Kommunikation oder Äußerungen, wie der "Stadtbild"-Aussage. Seine persönlichen Umfragewerte sind auf einem Tiefpunkt - Merz ist demnach unbeliebter als sein Amtsvorgänger Olaf Scholz.
Doch auf die Frage, ob es im Zuge des Stühlerückens in der Bundesregierung auch mal an der Zeit wäre, den Bundeskanzler auszutauschen, sagt Warken:
Man habe in den "letzten 14, 15 Monaten" schon viel erreicht, sagt die CDU-Politikerin: Die Migrationswende und auch in den Bereichen Energie oder Entbürokratisierung habe man "ganz ganz viele Gesetze auf den Weg gebracht". Trotzdem sei es noch "ein langer Weg", sagt Warken und betont:
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