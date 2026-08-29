Umstrittene Abschaffung der Frührente:Ende der "Rente mit 63": Bas offen für fünf Jahre Übergang
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas zeigt sich bei der geplanten Abschaffung der Frührente offen für eine Übergangsfrist von fünf Jahren. Sie fordert "Vertrauensschutz".
In der Debatte um die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren zeigt sich Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas offen für eine Übergangszeit von etwa fünf Jahren. Nötig seien "ausreichende Übergangsfristen und Vertrauensschutz, damit die Menschen ihre Lebensplanung anpassen können", sagte die SPD-Vorsitzende der Funke Mediengruppe.
Die Vorsitzende der Rentenkommission, Constanze Janda, habe einen Zeitraum von fünf Jahren genannt. "Das gibt Orientierung", sagte Bas.
Abschaffung der "Rente mit 63" Kernpunkt der Reformen
Die umstrittene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als "Rente mit 63" bezeichnet - ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück.
Im Bericht der Kommission heißt es mit Blick auf Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, dass die Abschaffung "unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes" zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen solle. Konkrete Fristen werden nicht vorgeschlagen.
Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) hatte sich ebenfalls offen für eine Übergangsregelung gezeigt. Darüber werde man reden, sagte er Anfang August - ohne einen Zeitraum zu nennen.
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