Rentenreform in Gefahr?:Warum die "Rente mit 63" entscheidend für Reformpläne ist
von Miriam Hantzsche
Die "Rente mit 63" ist zum Streitpunkt geworden. Der Widerstand aus den Ländern gegen die Abschaffung wächst. Droht die Rentenreform an diesem zentralen Pfeiler zu scheitern?
Als im Juni das 33-Punkte-Dossier von der Rentenkommission an die Bundesregierung übergeben wurde, zeigte diese sich entschieden: Es war von einem "Gesamtkunstwerk" die Rede, ein Abrücken von einzelnen Punkten durch "Rosinenpicken" sei nicht vorgesehen. Doch diese eine Rosine, die Abschaffung der "Rente mit 63", könnte nun den gesamten Kuchen verderben.
Kritik an den Reformplänen aus allen Richtungen
Ministerpräsidenten aus Ost- und Westdeutschland sprechen sich mittlerweile gegen die Abschaffung aus. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die Pläne weiterhin scharf. Unionsfraktionschef Thorsten Frei beharrt auf ein Festhalten an den Plänen und will schnell Nägel mit Köpfen machen.
Warum die "Rente mit 63" abgeschafft werden soll
Verteidiger des Pakets verweisen auf das hohe Einsparpotenzial. Laut Marcel Thum vom ifo Institut bringt die Abschaffung der "Rente mit 63" einen dreifachen Effekt: mehr Einnahmen durch die längere Einzahlung, weniger Ausgaben durch den späteren Renteneintritt und den Wegfall der Abschlagsfreiheit. Würde man diesen ertragreichen Punkt jetzt aus dem Reformpaket ausklammern, hätte das große Auswirkungen auf die gesamte Reform, erklärt Thum.
Ungefähr zehn Milliarden Euro könnte die Deutsche Rentenversicherung laut Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bei einer Abschaffung für einen einzelnen Jahrgang einsparen.
Die abschlagsfreie Rente können derzeit Menschen in Anspruch nehmen, die mindestens 45 Versicherungsjahre nachweisen können. Dies galt ursprünglich ab einer Altersgrenze von 63 Jahren, diese steigt jedoch schrittweise auf 65 Jahre an. Für den Geburtsjahrgang 1961 beträgt der Grenzwert 64,5 Jahre.
Quelle: AFP
Hat die "Rente mit 63" ihr Ziel verfehlt?
Die ursprüngliche Idee der 2014 eingeführten "Rente mit 63" war, Menschen entgegenzukommen, die sehr früh ins Berufsleben eingestiegen sind und jahrzehntelang Beiträge geleistet haben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) formulierte den Gedanken dahinter als "Anerkennung der Lebensarbeitsleistung".
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in mehreren Studien analysiert, wer von frühzeitiger abschlagsfreier Altersrente profitiert und wer nicht. Demnach wird lediglich eine lange Versicherungszeit belohnt, unabhängig davon, wie belastend die ausgeübte Tätigkeit tatsächlich war.
Und: Besonders Frauen, Geringverdienende und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen haben im Durchschnitt weniger Chancen auf eine durchgängige lange Erwerbsbiografie.
Was, wenn die "Rente mit 63" bleibt?
Sollten die Reformpläne nun allerdings kippen, sehen Experten das gesamte Konstrukt der Rentenreform in Gefahr. Und diese soll zum einen Kosten sparen, aber auch diejenigen entlasten, die es wirklich brauchen - so betont es auch Marcel Fratzscher im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Die "Schutzrente" - eine mögliche Alternative?
An die Stelle der "Rente ab 63" soll laut Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine Sonderregelung treten, die den gesundheitlichen Aspekt mehr in den Fokus rückt: Für diejenigen, die lange eingezahlt haben und kurz vor der Rente aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können, soll es die "Schutzrente für langjährige Beitragszahler" geben. Sie sollen nicht auf andere Tätigkeiten verwiesen werden, sondern früher in Rente gehen können.
Konkret ist dieser Vorschlag allerdings noch nicht. An welchen Kriterien sich diese "Schutzrente" bemisst, muss jetzt ausgearbeitet werden.
Laut DGB-Rentenkommission muss es möglich sein, dass Menschen, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, einen früheren sozial abgesicherten Übergang in die Rente ermöglicht bekommen. Dies sei aber kein Ersatz für die Rente für besonders langjährig Versicherte - beides müsse möglich sein.
Miriam Hantzsche ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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