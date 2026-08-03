Schwesig gegen Aus von "Rente mit 63": Osten wäre stark betroffen

Schwesig im ZDF-Morgenmagazin:Aus von "Rente mit 63": Osten wäre "stark betroffen"
Manuela Schwesig stellt sich gegen das geplante Aus der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Vor allem Menschen in Ostdeutschland wären von der Neuregelung betroffen.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren ab. Im ZDF-Morgenmagazin machte sie deutlich, dass ihr Bundesland im Bundesrat nicht zustimmen werde, sollte der Vorschlag in dieser Form kommen.
Schwesig sprach sich für den Erhalt der bisherigen Regelung aus: Menschen, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hätten, dürften nicht bestraft werden. Der Osten wäre davon angesichts der dort typischen Erwerbsbiografie "sehr stark" betroffen.
Ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten kritisieren geplantes Aus
Viele Menschen im Osten hätten mit 16 Jahren zu arbeiten begonnen und kämen so - anders als andere Berufsgruppen - bereits mit 61 Jahren auf 45 Beitragsjahre, müssten aber trotzdem bis fast 65 weiterarbeiten, wenn die Regelung fiele. Gerade von Frauen erhalte sie viele Schreiben zur Abschaffung dieser sogenannten Rente mit 63 (aktueller Jahrgang: mit 64,5 Jahren).
Seit einigen Tagen wird nach einem Vorstoß der ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer aus Sachsen und Mario Voigt aus Thüringen im Lager der schwarz-roten Regierungskoalition darüber debattiert, an der "Rente mit 63" doch festzuhalten, obwohl deren Abschaffung zu den Vorschlägen der Regierungskommission zur Alterssicherung gehört. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatten angekündigt, das Paket in Gänze umzusetzen.
Bas sagte am Wochenende im ZDF-Sommerinterview, sie sei bereit, über alles zu reden, wenn die Unionsparteien ihre Position geklärt haben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) indes warnte in der ARD davor, das ganze Rentenpaket aufzuschnüren.
Fratzscher: Abschaffung von "Rente mit 63" unverzichtbar
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die geplante Abschaffung der "Rente mit 63" für unverzichtbar. Der Verzicht auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren sei finanziell das wichtigste Element der geplanten Rentenreform. "Ohne dieses Element ist die Rentenreform tot", sagte Fratzscher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".
Aus Sicht des Wirtschaftsforschers würde der Verzicht auf die Abschaffung der "Rente mit 63" in Zukunft zu einer noch stärkeren Umverteilung von Jung zu Alt und auch von Arm zu Reich führen. "Denn von der 'Rente mit 63' profitieren deutlich häufiger Besserverdienende und Männer und deutlich seltener Menschen, die von Altersarmut bedroht sind", sagte er.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Rentendebatte
Abschlagsfreie Frührente soll wegfallen:"Rente mit 63": SPD-Politiker fordern längere Übergangsfristmit Video4:03
DGB-Befragung:40 Prozent glauben nicht an Durchhalten bis zur Rentemit Video1:43
- Grafiken
Kindergeld, Elterngeld, Bürgergeld:So stark steigt die Rente im Vergleich zu anderen Leistungenvon Luisa Billmayermit Video75:44
- Analyse
Vor den Beratungen im Parlament:Ist die Rente doch noch reformierbar?von Andreas Kynastmit Video2:15