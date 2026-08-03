Schwesig gegen Aus von "Rente mit 63": Osten wäre stark betroffen

Manuela Schwesig stellt sich gegen das geplante Aus der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Vor allem Menschen in Ostdeutschland wären von der Neuregelung betroffen.

Die Abschaffung der abschlagsfreien Rente stößt in Ostdeutschland auf Widerstand. Es würde vor allem Männer und Frauen betreffen, die "am meisten eingezahlt hätten", so Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). 03.08.2026 | 5:05 min

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren ab. Im ZDF-Morgenmagazin machte sie deutlich, dass ihr Bundesland im Bundesrat nicht zustimmen werde, sollte der Vorschlag in dieser Form kommen.

Schwesig sprach sich für den Erhalt der bisherigen Regelung aus: Menschen, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hätten, dürften nicht bestraft werden. Der Osten wäre davon angesichts der dort typischen Erwerbsbiografie "sehr stark" betroffen.

Mein Eindruck ist, dass sich die Rentenkommission nicht konkret auch mit der besonderen ostdeutschen Biografie beschäftigt hat. „ Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Im ZDF-Sommerinterview fordert Arbeitsministerin Bärbel Bas die Union auf, ihre Position zur abschlagsfreien Früh-Rente klar zu benennen. Die Debatte um die „Rente mit 63“ gewinnt erneut an Dynamik. 03.08.2026 | 2:32 min

Ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten kritisieren geplantes Aus

Viele Menschen im Osten hätten mit 16 Jahren zu arbeiten begonnen und kämen so - anders als andere Berufsgruppen - bereits mit 61 Jahren auf 45 Beitragsjahre, müssten aber trotzdem bis fast 65 weiterarbeiten, wenn die Regelung fiele. Gerade von Frauen erhalte sie viele Schreiben zur Abschaffung dieser sogenannten Rente mit 63 (aktueller Jahrgang: mit 64,5 Jahren).

Wenn man jetzt ausgerechnet diejenigen bestrafen will, die am längsten arbeiten und am längsten einzahlen, frage ich: Was ist das für ein Leistungsanreiz? „ Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Seit einigen Tagen wird nach einem Vorstoß der ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer aus Sachsen und Mario Voigt aus Thüringen im Lager der schwarz-roten Regierungskoalition darüber debattiert, an der "Rente mit 63" doch festzuhalten, obwohl deren Abschaffung zu den Vorschlägen der Regierungskommission zur Alterssicherung gehört. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatten angekündigt, das Paket in Gänze umzusetzen.

Länger arbeiten, mehr Einzahler und Beiträge in Fonds anlegen - das Rentenreformpaket sieht einige Neuerungen vor. MrWissen2go Mirko Drotschmann sieht sich die Pläne genauer an. 02.07.2026 | 10:52 min

Bas sagte am Wochenende im ZDF-Sommerinterview, sie sei bereit, über alles zu reden, wenn die Unionsparteien ihre Position geklärt haben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) indes warnte in der ARD davor, das ganze Rentenpaket aufzuschnüren.

Fratzscher: Abschaffung von "Rente mit 63" unverzichtbar

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die geplante Abschaffung der "Rente mit 63" für unverzichtbar. Der Verzicht auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren sei finanziell das wichtigste Element der geplanten Rentenreform. "Ohne dieses Element ist die Rentenreform tot", sagte Fratzscher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Aus Sicht des Wirtschaftsforschers würde der Verzicht auf die Abschaffung der "Rente mit 63" in Zukunft zu einer noch stärkeren Umverteilung von Jung zu Alt und auch von Arm zu Reich führen. "Denn von der 'Rente mit 63' profitieren deutlich häufiger Besserverdienende und Männer und deutlich seltener Menschen, die von Altersarmut bedroht sind", sagte er.

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Quelle: ZDF, epd, dpa