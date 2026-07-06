Abschlagsfreie Frührente soll wegfallen:"Rente mit 63": SPD-Politiker fordern längere Übergangsfrist
Mehrere SPD-Politiker setzen sich für längere Übergangsfristen bei der Abschaffung der "Rente mit 63" ein. Sogar eine Frist von zehn Jahre wird gefordert.
SPD-Sozialpolitiker plädieren für mehrjährige Übergangsfristen bei der Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND):
Viele Menschen seien deshalb besorgt.
SPD-Sozialexperte fordert Zehn-Jahres-Frist
Ihr Parteikollege Bernd Rützel, Rentenexperte und Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Bundestag, bringt sogar Übergangsfristen von bis zu zehn Jahren ins Gespräch. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er:
Rentenkommission empfiehlt Aus für abschlagsfreie Frührente
Die Rentenkommission empfiehlt, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen. Diese ist als "Rente mit 63" bekannt, auch wenn der vorzeitige Renteneintritt faktisch heute erst ab 64,5 Jahren möglich ist. Im Bericht der Kommission heißt es, dass die Abschaffung "unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes" zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen solle. Konkrete Fristen werden nicht genannt.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) haben angekündigt, alle Empfehlungen der Expertenkommission vollständig umzusetzen. Die Koalition will das Reformpaket bis Ende 2026 in einem großen Gesetzespaket umsetzen.
Politiker schlagen verschiedene Übergangsfristen vor
Die Vorsitzende der Rentenkommission, Constanze Janda, erklärte, eine Übergangsfrist sei aus verfassungsrechtlichen Gründen nötig, ließ eine konkrete Länge aber offen. In der "Augsburger Allgemeinen" verwies sie auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004, das bei der Erhöhung des Rentenalters für Frauen eine Übergangsfrist von fünf Jahren als Maßstab genannt habe. Ob Karlsruhe bei der "Rente mit 63" auch einen kürzeren Zeitraum billigen würde, sei schwer zu sagen.
Die Sozialpolitikerin Klose, die für die SPD in der Rentenkommission saß, vertrat die Ansicht, dass nach bisheriger Rechtsprechung für die Abschaffung eine Übergangsfrist zwischen zwei und fünf Jahren denkbar sei. Ihre Präferenz liege bei dem längeren Zeitraum. "Zwei Jahre fände ich sehr kurz, ich wäre eher für eine Frist von fünf Jahren." Sie verwies darauf, dass manche Menschen schon Verträge zu Altersteilzeit getroffen hätten, die über mehrere Jahre liefen.
Der "Wirtschaftsweise" Martin Werding, der ebenfalls Mitglied der Rentenkommission war, wirbt dagegen für eine deutlich kürzere Übergangsfrist. "Man hat die Rente ab 63 mit weniger als einem halben Jahr Vorlauf eingeführt, so schnell wird man sie nicht wieder abschaffen können", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Aber ein bis maximal drei Jahre sollten meines Erachtens reichen."
Auch der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, der CDU-Politiker Pascal Reddig, hatte eine möglichst schnelle Änderung gefordert und eine Übergangsfrist von fünf Jahren als zu lang bezeichnet. Reddig war ebenfalls Mitglied der Rentenkommission.
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