Kommission stellt Ergebnisse vor:Rentenreform: Was junge Menschen von den Vorschlägen halten
von Max Schwarz
Länger arbeiten, keine Rente mit 63, verpflichtende Kapitalrente: Die Reformen würden besonders jüngere Jahrgänge treffen. Ein Stimmungsbild aus einem schwäbischen Unternehmen.
Leon Gaiser ist 20 Jahre alt und steht ganz am Anfang seines Arbeitslebens. Im vergangenen Jahr hat er eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen, beim Maschinen- und Anlagenbauer Optima in Schwäbisch Hall. Um am Ende seines Arbeitslebens mal genug Geld zu haben, investiert er schon jetzt jeden Monat einen Teil seines Azubi-Gehalt in ETFs.
Denn er fürchtet, dass der demografische Wandel das System überfordert: weniger Beitragszahler, mehr Rentner.
Rente erst mit 70?
Um das Rentensystem langfristig stabil zu halten, hat die Rentenkommission heute 33 Empfehlungen an die Bundesregierung übergeben.
Werden sie umgesetzt, hieße das für Leon Gaiser: Er könnte frühestens 2073 in Rente gehen, mit fast 70 Jahren.
Wer im Büro arbeite, könne vielleicht so lange durchhalten, sagt Gaiser. Für Menschen in körperlich schweren Berufen gelte das nicht.
Viele Auszubildende machten sich Sorgen um ihre Rente, berichtet Kevin Jahn. Der 34-Jährige ist Ausbilder bei Optima. Für ihn ist die Rente auch eine Frage der Motivation.
Kritik an Aus für Rente nach 45 Beitragsjahren
Die Vorstellung länger arbeiten zu müssen, findet Philipp Niedrée nicht schlimm. Der 25-Jährige arbeitet bei Optima im Marketing und sorgt ebenfalls seit mehreren Jahren privat vor. "Ich sehe es jetzt schon bei meinen Großeltern, dass da nicht viel übrig bleibt. Ohne die Rente meines Opas würde meine Oma nicht über die Runden kommen."
Rainer Kircher muss sich um seine eigene Rente hingegen keine Sorgen mehr machen. Seit dem 1. Juni ist er in passiver Altersteilzeit, nach 47 Arbeitsjahren. Bei Optima ist er von der Arbeit freigestellt, erhält aber weiter sein Gehalt. Trotzdem hält er es für falsch, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen.
Unternehmen sehen Chancen und Belastungen
Katja Schrafft, Personalchefin von Optima, blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorschläge der Rentenkommission. Für Unternehmen könne es eine Chance sein, Mitarbeitende länger zu halten. Höhere Beitragssätze bedeuteten aber auch eine zusätzliche Belastung in ohnehin angespannten Zeiten.
Die Rente sei für Optima derzeit nicht die größte Herausforderung, sagt Schrafft. Das Unternehmen bereite Mitarbeitende schon heute mit Rentenberatung, persönlichen Gesprächen und passenden Modellen auf den Ruhestand vor.
Von der Politik wünscht sich Schrafft vor allem mehr Spielraum bei der Arbeitszeit.
Max Schwarz ist Reporter im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Rente
Merz und Bas:Rente: Koalition will gesamtes Kommissionspaket umsetzenmit Video0:36
Rentenkommission macht Vorschläge:Aktienrente: Vom schwedischen Modell lernenvon Klaus Weber und Frank Bethmannmit Video4:03
Rentenniveau, Eintrittsalter, Beiträge:Das sind die 33 Empfehlungen der Rentenkommissionvon Wulf Schmiesemit Video2:41
- Exklusiv
Rentenkommission einig:Renteneintrittsalter soll steigen, Rente mit 63 wegfallenvon Wulf Schmiesemit Video1:02