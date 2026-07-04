Kindergeld, Elterngeld, Bürgergeld:So stark steigt die Rente im Vergleich zu anderen Leistungen
von Luisa Billmayer
Die Rente ist zum 1. Juli gestiegen. Andere Sozialleistungen wie Kindergeld oder Elterngeld erhöhen sich nicht jedes Jahr. Ein Vergleich in Grafiken.
Der Rentenwert steigt weiterhin. Er liegt seit dem 1. Juli 2026 bei 42,52 Euro. Der Rentenwert ist die Basis für die ausbezahlten Summen der Rente.
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Wer länger und mehr in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat einen höheren Rentenanspruch. Aber auch das Lohnniveau der aktuell Einzahlenden definiert die jeweilige Auszahlungssumme.
Renten sind an die aktuellen Löhne gekoppelt
Weil die durchschnittlichen Bruttolöhne in den vergangenen Jahren gestiegen sind, fallen auch die durchschnittlich ausbezahlten Renten jedes Jahr höher aus.
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Auch das Bürgergeld und das Kindergeld sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Mindest- und Höchstwerte des Elterngelds und die Berechnungsgrundlage für den monatlichen Anspruch blieben hingegen gleich.
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Wieso steigen Sozialleistungen unterschiedlich?
"Das Elterngeld war als Lohnersatzleistung konzipiert. Weil die Mindest- und Höchstsummen seit Einführung nicht angepasst wurden, hat das Elterngeld an Qualität verloren", sagt Johannes Geyer, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Für eine kleine Bevölkerungsgruppe mit geringen Einkommen ist es noch eine Lohnersatzleistung. Aber für den wachsenden Rest hat sich das Elterngeld zu einem Mindesteinkommen für die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes entwickelt."
Sozialleistungen im Vergleich zur Inflation
Um ihre Kaufkraft stabil zu halten, müssten Leistungen mit der Inflation steigen. Beim Blick auf die Entwicklung von 2010 bis 2024 fällt auf: Die Renten und auch das Bürgergeld sind zuletzt mit dem Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Das Elterngeld wurde nie erhöht.
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Das Elterngeld sei eine wichtige familienpolitische Leistung. "Daher sind Überlegungen, beim Elterngeld zu kürzen, der falsche Weg", sagt Voss. Der Wertverfall könne die Entscheidung für Kinder negativ beeinflussen. Im am 2. Juli veröffentlichten Reformpaket der Bundesregierung sind Erhöhungen des Kinderfreibetrags und des Kindergelds vorgesehen. Anpassungen beim Elterngeld werden nicht erwähnt.
Redaktion: Kevin Schubert
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