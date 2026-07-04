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Deutschland

Steigende Rente: Was ist mit Bürgergeld und Kindergeld?

Grafiken

Kindergeld, Elterngeld, Bürgergeld:So stark steigt die Rente im Vergleich zu anderen Leistungen

von Luisa Billmayer

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Die Rente ist zum 1. Juli gestiegen. Andere Sozialleistungen wie Kindergeld oder Elterngeld erhöhen sich nicht jedes Jahr. Ein Vergleich in Grafiken.

Eine Frau bedient ein Tablet.

Nicht alle Leistungen sind so stark gestiegen wie die Rente. Vor allem das Elterngeld verliert an Wert.

Quelle: iStock/gahsoon

Der Rentenwert steigt weiterhin. Er liegt seit dem 1. Juli 2026 bei 42,52 Euro. Der Rentenwert ist die Basis für die ausbezahlten Summen der Rente.

Der Rentenwert ist zum 1. Juli gestiegen

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Wer länger und mehr in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat einen höheren Rentenanspruch. Aber auch das Lohnniveau der aktuell Einzahlenden definiert die jeweilige Auszahlungssumme.

Die Rente ist eine Lohnersatzleistung für Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Die Auszahlungsbeträge sind an die aktuelle Lohnentwicklung gekoppelt, um Menschen in Rente am Lohnwachstum zu beteiligen.

Dr. Johannes Geyer, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung

Renten sind an die aktuellen Löhne gekoppelt

Weil die durchschnittlichen Bruttolöhne in den vergangenen Jahren gestiegen sind, fallen auch die durchschnittlich ausbezahlten Renten jedes Jahr höher aus.

Entwicklung von Löhnen und Renten

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Auch das Bürgergeld und das Kindergeld sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Mindest- und Höchstwerte des Elterngelds und die Berechnungsgrundlage für den monatlichen Anspruch blieben hingegen gleich.

So haben sich andere Leistungen entwickelt

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Wieso steigen Sozialleistungen unterschiedlich?

"Das Elterngeld war als Lohnersatzleistung konzipiert. Weil die Mindest- und Höchstsummen seit Einführung nicht angepasst wurden, hat das Elterngeld an Qualität verloren", sagt Johannes Geyer, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Für eine kleine Bevölkerungsgruppe mit geringen Einkommen ist es noch eine Lohnersatzleistung. Aber für den wachsenden Rest hat sich das Elterngeld zu einem Mindesteinkommen für die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes entwickelt."

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03.06.2026 | 75:44 min

Sozialleistungen im Vergleich zur Inflation

Um ihre Kaufkraft stabil zu halten, müssten Leistungen mit der Inflation steigen. Beim Blick auf die Entwicklung von 2010 bis 2024 fällt auf: Die Renten und auch das Bürgergeld sind zuletzt mit dem Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Das Elterngeld wurde nie erhöht.

Leistungen im Vergleich zu BIP und Inflation

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Wenn Leistungen nicht dynamisiert sind, wie es beim Elterngeld der Fall ist, dann verfällt der Wert.

Dr. Dorothea Voss, Sozialwissenschaftlerin am Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen

Das Elterngeld sei eine wichtige familienpolitische Leistung. "Daher sind Überlegungen, beim Elterngeld zu kürzen, der falsche Weg", sagt Voss. Der Wertverfall könne die Entscheidung für Kinder negativ beeinflussen. Im am 2. Juli veröffentlichten Reformpaket der Bundesregierung sind Erhöhungen des Kinderfreibetrags und des Kindergelds vorgesehen. Anpassungen beim Elterngeld werden nicht erwähnt.

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Ein Holzstempel ist beschriftet mit dem Aufdruck Altersvorsorge. Im Hintergrund liegt ein weiterer Stempel mit dem Aufdruck Rente.

Redaktion: Kevin Schubert

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Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 01.07.2026 um 0:45 Uhr.
Themen
RenteInflationBürgergeld

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