Koalition einigt sich auf Reformpaket - Treffen beendet

Siebeneinhalb Stunden beraten:Treffen beendet: Koalition einigt sich auf Reformpaket
Schneller als erwartet haben sich die Spitzen von Union und SPD noch am späten Abend auf ein Reformpaket geeinigt. Was es beinhaltet, wird morgen Früh verkündet.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben nach Angaben aus Koalitionskreisen bei den Beratungen am späten Mittwochabend Einigkeit über ein ganzes Bündel von Reformprojekten erzielt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sowie der ARD beinhaltet die Verständigung auch die Einkommenssteuerreform. Mehr Details wurden zunächst aber nicht bekannt.
Die vier Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD) wollen am Morgen um 9.00 Uhr die Öffentlichkeit über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses unterrichten.
Seit dem Nachmittag getagt
Die Erwartungen waren von allen Seiten hoch gewesen. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten seit dem Nachmittag im Kanzleramt getagt, um die Weichen für wichtige Reformen zu stellen. Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht war erst mal Schluss. CSU-Chef Markus Söder fuhr als Erster ab.
- Entlastungen bei der Einkommensteuer,
- Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und
- Bürokratieabbau zur Stärkung der Wirtschaft.
Alle aktuellen Entwicklungen hier im Liveblog: Koalition ringt um Reformpaket
Union und SPD zuletzt noch weit auseinander
In einer Reihe von Fragen hatten Union und SPD zuletzt noch weit auseinander gelegen, besonders beim Thema Steuern und bei der Arbeitsmarktflexibilisierung. Am Abend war noch gerätselt worden, ob überhaupt bis Donnerstag eine Einigung erreicht werden könne. Nun scheint man sich sehr schnell geeinigt zu haben.
Kurz vor der Spitzenrunde der Regierungspartner hatte der Kanzler noch erklärt:
Merz machte deutlich, dass die Koalitionäre einige Zeit brauchen werden, um über die notwendigen Themen zu sprechen. In tagelangen Vorbereitungen hatten sie sich bereits auf viele Schritte geeinigt - von etwa 30 Punkten war in Verhandlungskreisen die Rede.
Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte Anfang der Woche bereits ein "großes Paket" angekündigt. Das Ganze sei "ein Prozess" - der sei zwar gut vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen, sagte der Kanzler weiter. Es werde "nicht den einen großen Big Bang" geben, weder am Mittwoch noch am Donnerstag.
Worum ging es im Koalitionsausschuss?
- Reform der Einkommensteuer: Sie gilt als dickster Brocken. Die Koalition will ab 2027 vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Spitzen der Koalition zwei Vorschläge gemacht, die Grundlage für die Verhandlungen sein sollen. Gestritten wird über die Gegenfinanzierung: Die SPD will einen höheren Spitzensteuersatz und eine höhere Erbschaftsteuer, das lehnt die Union aber ab. Im Gespräch sind auch eine Anhebung der Reichensteuer, eine Mehrwertsteuererhöhung, Subventionskürzungen oder Einsparungen im Haushalt.
- Arbeitsmarkt: Vereinbart werden könnte die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Gewerkschaften fürchten, dass der Acht-Stunden-Tag gestrichen wird. Auch über die Frage, ob und wie in Deutschland generell mehr gearbeitet werden soll, wird diskutiert.
- Bürokratieabbau: Wachstumshemmnisse sollen abgebaut, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, Berichtspflichten gestrichen, Behördengänge digitalisiert werden.
- Rente: Die Vorschläge der Rentenkommission sollen zügig und vollständig umgesetzt werden, so hatten es Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bereits angekündigt. Die Chancen, dass die Rentenreform einigermaßen glattläuft, stehen ziemlich gut.
- Gesundheit und Pflege: Die Reform, die erneute Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge verhindern soll, ist am weitesten vorangekommen. Über die vorgesehenen Milliarden-Einschnitte bei den Gesundheitsausgaben ringen die schwarz-roten Fraktionen im regulären parlamentarischen Verfahren.
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