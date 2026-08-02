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Politik
Deutschland

Bas im ZDF-Sommerinterview: SPD in historischer Verantwortung

Exklusiv

SPD-Vorsitzende im ZDF-Sommerinterview:Bas sieht SPD in historischer Verantwortung

Jan Henrich

von Jan Henrich

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Im ZDF-Sommerinterview hat SPD-Vorsitzende Bärbel Bas über die schwierige Rolle ihrer Partei gesprochen. Die SPD sei derzeit "Stoppschild" gegen Einschnitte bei Arbeitnehmerrechten.

Bärbel Bas im Sommerinterview mit Diana Zimmermann.

Die SPD sei ein "Stoppschild" innerhalb der Bundesregierung gegen einen neoliberalen Kurs, so Bärbel Bas im ZDF Sommerinterview.

02.08.2026 | 1:06 min

SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat im ZDF-Sommerinterview betont, dass ihre Partei sich neu aufstellen müsse. Mit den aktuellen Wahlergebnissen und Umfragen könne niemand in der Partei zufrieden sein, sagte Bas. Deshalb arbeite man derzeit an einem neuen Grundsatzprogramm.

Gleichzeitig verteidigte die SPD-Vorsitzende ihren Kurs in der Bundesregierung, an dem es auch innerhalb der Sozialdemokraten Kritik gibt. "Wir haben eine historische Verantwortung diese Koalition zum Erfolg zu bringen", so Bas. Ansonsten wäre ein neoliberaler Kurs nicht mehr aufzuhalten. Die SPD sei "das einzige Stoppschild" mit Blick auf Einschnitte beim Kündigungsschutz oder dem Arbeitszeitgesetz.

Bas zeigt sich offen, über Rentenpaket zu reden

Beim Thema Rentenreform zeigte sich Bas offen für Diskussionen. Einige CDU-Ministerpräsidenten aus Ost-Deutschland hatten zuletzt vorgeschlagen, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren sollte weiterhin möglich sein. Eine Forderung, die die SPD lange vertreten hat. Im aktuell vorgelegten Rentenpaket ist allerdings eine Abschaffung der Rente mit 63 vorgesehen.

Bärbel Bas im Sommerinterview mit Diana Zimmermann.

Mit Blick auf die aktuell geplante Rentenreform zeigt sich Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) im ZDF-Sommerinterview teilweise offen für Diskussionen.

02.08.2026 | 0:50 min

Bas sagte, es sei wichtig, dass Menschen die lange in das Rentensystem eingezahlt hätten, auch früh aussteigen können. Gleichzeitig betonte sie, dass man sich aus dem Rentenpaket nicht einzelne Dinge "rauspicken" könne. Alle Beteiligten in der Rentenkommission hätten sich für einen Kompromiss entschieden. Nach Möglichkeit solle das Paket zusammenbleiben, so Bas.

Bundesministerin für Arbeit und Soziales (SPD) bei Ihrer Rede, aufgenommen am 18.02.2026
Chef der Linken, Luigi Pantisano, am 21.06.2026 bei dem Bundesparteitag der Linkspartei in Potsdam.
Felix Banaszak
07.07.2024, Sachsen, Naundorf: Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, spricht beim ZDF-Sommerinterview in «Berlin direkt» in einem Wald am sogenannten "Geographischen Mittelpunkt Sachsens" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee (nicht im Bild).

Bärbel Bas, 2. August

Bärbel Bas ist Arbeits- und Sozialministerin und SPD-Vorsitzende. Am 2. August ist sie zu Gast im ZDF-Sommerinterview.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet das ZDF am 02.08.2026 im ZDF-Sommerinterview, vorab online in Auszügen ab 14:58 Uhr.
Thema
Die ZDF-Sommerinterviews