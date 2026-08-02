Bas im ZDF-Sommerinterview: SPD in historischer Verantwortung

SPD-Vorsitzende im ZDF-Sommerinterview:Bas sieht SPD in historischer Verantwortung
von Jan Henrich
Im ZDF-Sommerinterview hat SPD-Vorsitzende Bärbel Bas über die schwierige Rolle ihrer Partei gesprochen. Die SPD sei derzeit "Stoppschild" gegen Einschnitte bei Arbeitnehmerrechten.
SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat im ZDF-Sommerinterview betont, dass ihre Partei sich neu aufstellen müsse. Mit den aktuellen Wahlergebnissen und Umfragen könne niemand in der Partei zufrieden sein, sagte Bas. Deshalb arbeite man derzeit an einem neuen Grundsatzprogramm.
Gleichzeitig verteidigte die SPD-Vorsitzende ihren Kurs in der Bundesregierung, an dem es auch innerhalb der Sozialdemokraten Kritik gibt. "Wir haben eine historische Verantwortung diese Koalition zum Erfolg zu bringen", so Bas. Ansonsten wäre ein neoliberaler Kurs nicht mehr aufzuhalten. Die SPD sei "das einzige Stoppschild" mit Blick auf Einschnitte beim Kündigungsschutz oder dem Arbeitszeitgesetz.
Bas zeigt sich offen, über Rentenpaket zu reden
Beim Thema Rentenreform zeigte sich Bas offen für Diskussionen. Einige CDU-Ministerpräsidenten aus Ost-Deutschland hatten zuletzt vorgeschlagen, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren sollte weiterhin möglich sein. Eine Forderung, die die SPD lange vertreten hat. Im aktuell vorgelegten Rentenpaket ist allerdings eine Abschaffung der Rente mit 63 vorgesehen.
Bas sagte, es sei wichtig, dass Menschen die lange in das Rentensystem eingezahlt hätten, auch früh aussteigen können. Gleichzeitig betonte sie, dass man sich aus dem Rentenpaket nicht einzelne Dinge "rauspicken" könne. Alle Beteiligten in der Rentenkommission hätten sich für einen Kompromiss entschieden. Nach Möglichkeit solle das Paket zusammenbleiben, so Bas.